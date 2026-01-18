ETV Bharat / state

पिनगवां में नए शैक्षणिक सत्र से छात्राओं को मिलेगी सौगात, 1.58 करोड़ की लागत से तैयार होगी स्कूल की नई बिल्डिंग

नूंहः जिले के पिनगवां कस्बे में बच्चियों को पढ़ाई के लिए नये सत्र से नया और सुरक्षित आशियाना मिलने जा रहा है. एक करोड़ 58 लाख रुपये की लागत से यहां सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है. यह भवन फरवरी माह तक बनकर पूरी तरह तैयार हो जाएगा और अप्रैल 2026 से नया शैक्षणिक सत्र इसी नई इमारत में शुरू किया जाएगा. इससे क्षेत्र की सैकड़ों छात्राओं को बड़ी राहत मिलने वाली है. 2018 में तोड़ा गया था भवनः छात्राओं को करीब 7 साल के लम्बे इंतजार के बाद सभी सुविधाओं से लेस स्कूल भवन मिलने जा रहा है. इस स्कूल भवन के शुरू होने से लड़कियों के ड्राप आउट पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है. गौरतलब है कि पिनगवां का पुराना सीनियर सेकेंडरी स्कूल भवन काफी वर्षों से जर्जर और कंडम स्थिति में था, जिसे वर्ष 2018 में सुरक्षा कारणों से तोड़ दिया गया था. इसके बाद पिनगवां समेत आसपास के दर्जनभर से अधिक गांवों की बच्चियों को शिक्षा ग्रहण करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था.