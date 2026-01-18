पिनगवां में नए शैक्षणिक सत्र से छात्राओं को मिलेगी सौगात, 1.58 करोड़ की लागत से तैयार होगी स्कूल की नई बिल्डिंग
नूंह के पिनगवां में सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं की क्लासेज नई बिल्डिंग में शुरू की जाएगी. फरवरी माह में नई बिल्डिंग बनकर तैयार होगी.
Published : January 18, 2026 at 8:57 AM IST
नूंहः जिले के पिनगवां कस्बे में बच्चियों को पढ़ाई के लिए नये सत्र से नया और सुरक्षित आशियाना मिलने जा रहा है. एक करोड़ 58 लाख रुपये की लागत से यहां सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है. यह भवन फरवरी माह तक बनकर पूरी तरह तैयार हो जाएगा और अप्रैल 2026 से नया शैक्षणिक सत्र इसी नई इमारत में शुरू किया जाएगा. इससे क्षेत्र की सैकड़ों छात्राओं को बड़ी राहत मिलने वाली है.
2018 में तोड़ा गया था भवनः छात्राओं को करीब 7 साल के लम्बे इंतजार के बाद सभी सुविधाओं से लेस स्कूल भवन मिलने जा रहा है. इस स्कूल भवन के शुरू होने से लड़कियों के ड्राप आउट पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है. गौरतलब है कि पिनगवां का पुराना सीनियर सेकेंडरी स्कूल भवन काफी वर्षों से जर्जर और कंडम स्थिति में था, जिसे वर्ष 2018 में सुरक्षा कारणों से तोड़ दिया गया था. इसके बाद पिनगवां समेत आसपास के दर्जनभर से अधिक गांवों की बच्चियों को शिक्षा ग्रहण करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था.
प्राइमरी की कक्षाओं में हो रही है सीनियर सेकेंडरी की पढ़ाईः छठी से बारहवीं कक्षा तक की करीब एक हजार छात्राएं मजबूरी में प्राइमरी स्कूल के सीमित भवन में पढ़ाई कर रही थीं. जगह का अभाव और संसाधनों की सीमित उपलब्धता के कारण शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही थी. नई स्कूल बिल्डिंग के निर्माण से अब इन सभी समस्याओं का समाधान होने जा रहा है. आधुनिक सुविधाओं से लैस इस भवन में पर्याप्त कक्षाएं, प्रयोगशालाएं, कार्यालय कक्ष और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे छात्राओं को बेहतर और सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण मिल सकेगा. इससे न केवल पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि बच्चियों और अभिभावकों का भी सरकारी स्कूलों पर भरोसा और मजबूत होगा.
"छात्राओं की संख्या बढ़ने की उम्मीद": प्रिंसिपल गिर्राज प्रसाद ने बताया कि "बच्चियों के हित में यह बड़ी सौगात काफी प्रयासों के बाद सरकार की ओर से मिली है. नई बिल्डिंग बनने के बाद स्कूल में छात्राओं की संख्या बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि बेहतर सुविधाएं मिलने से अधिक अभिभावक अपनी बेटियों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित होंगे. क्षेत्र के लोगों ने भी इस पहल का स्वागत करते हुए कहा है कि यह कदम बच्चियों की शिक्षा को मजबूत करेगा और उनके सपनों को नई उड़ान देने में सहायक साबित होगा."