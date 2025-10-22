ETV Bharat / state

अब कानपुर में बनेंगी मुंबई और गुरुग्राम जैसी हाईराइज बिल्डिंग्स, 6 सड़कों का होगा चौड़ीकरण और सुंदरीकरण

कानपुर: औद्योगिक नगरी अब मेट्रो शहरों की तरह दिखेगी. नोएडा, गुरुग्राम, दिल्ली-मुंबई जैसे शहरों की तरह ऊंची इमारतें (हाईराइज बिल्डिंग) कानपुर में भी बनाई जाएंगी. कानपुर विकास प्राधिकरण की ओर से न्यू बिल्डिंग बाइलाज 2025 को लागू कर दिया गया है. इन नए नियमों के चलते अब 45 मीटर या उससे अधिक चौड़ाई वाली सड़कों के किनारे भवन मालिक फ्लोर एरिया रेश्यो (एफएआर) को परचेज कर सकेंगे. यानी अपने हिसाब से जगह खरीदने का मौका केडीए ने दिया है. वहीं, शहर की छह सड़कों के चौड़ीकरण का रास्ता भी साफ हो गया है. सीएम योगी ने सांसद रमेश अवस्थी के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है.

मिक्स लैंड यूज कर सकेंगेः न्यू बिल्डिंग बाइलाज 2025 लागू होने से भवन मालिक अपनी मर्जी के मुताबिक इमारतों का निर्माण करा सकेंगे. इस फ्लोर एरिया रेश्यो की सीमा असीमित होगी. इसके साथ ही अन्य सड़कों पर भी एफएआर खरीदने का मौका आमजन को मिल सकेगा. 24 मीटर रोड पर व्यावसायिक गतिविधियां करने वाले लोग मिक्स लैंड यूज का लाभ ले सकेंगे. जिसमें उन्हें उनकी जगह के अलावा अतिरिक्त जमीन के उपयोग का मौका मिलेगा.

पहली बार आदेश जारीः कानपुर विकास प्राधिकरण के सचिव अभय पांडेय ने बताया कि पहली बार अनलिमिटेड एफएआर परचेज का आदेश जारी किया गया है. इससे कानपुर की लाखों की आबादी को बड़ा लाभ मिलेगा. यहां लोग जिस तरह की हाईराईज बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, वह आसानी से बना सकेंगे. केडीए सचिव ने बताया कि जब लोग फ्लोर एरिया रेश्यो को खरीदेंगे तो केडीए को उसके एवज में राजस्व मिलेगा. इस राजस्व को अवस्थापना निधि के फंड में जमा किया जाएगा. इस फंड की मदद से अवस्थापना सुविधाओं वाले काम कराए जा सकेंगे.सिविल लाइंस, स्वरूप नगर, आर्य नगर, किदवई नगर, कल्याणपुर समेत अन्य क्षेत्रों में आमजन के पास फ्लोर एरिया रेश्यो को परचेज करने का मौका मिलेगा.

सांसद रमेश अवस्थी के प्रस्ताव पर सीएम की लगी मुहरः वहीं, शहर की छह प्रमुख सड़कें पहले की तुलना में चौड़ी होगी और किनारों पर सुंदर पेड़ के साथ रंग-बिरंगी लाइटें लगाई जाएंगी. भाजपा सांसद रमेश अवस्थी ने लोक निर्माण विभाग के माध्यम से छह मार्गों के चौड़ीकरण, सुंदरीकरण आदि का प्रस्ताव सीएम के पास भेजा था. जिस पर सीएम की ओर से अंतिम मुहर लग गई है. अब बजट स्वीकृति के बाद लोक निर्माण विभाग काम शुरू कराएगा.