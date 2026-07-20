ETV Bharat / state

योगी सरकार की सामूहिक विवाह योजना का नया बजट जारी: अब नहीं मिलेगी दुल्हन को ज्वेलरी

मेरठ में सामूहिक विवाह योजना में नया नियम चांदी की ज्वेलरी हटाई गई. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ: योगी सरकार ने सामूहिक विवाह योजना को लेकर एक बार फिर से बजट जारी किया है. अब इस योजना में जो दुल्हन को ज्वेलरी के तौर पर गिफ्ट में आभूषण दिए जाते थे, उसमें एक बदलाव किया गया है.

अब से पहले गहनों में चांदी की पायल और बिछिया दिए जाते थे, पीएम मोदी के द्वारा देशवासियों से ज्वेलरी खरीदने से परहेज करने की अपील के बाद, योगी सरकार की तरफ से भी इस आयोजन के लिए अब तक की जाने वाली बिछिया और पायल को लिस्ट से हटा दिया गया है.

ज्वेलरी की जगह मिलेगा कैश: समाजकल्याण अधिकारी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि ये शासन की तरफ से निर्णय लिया गया है कि अब तक जो चांदी की बिछिया और पायल दी जाती थी अब उसके स्थान पर उसके लिए निर्धारित राशि भी कन्या के खाते में ही भेजी जाएगी.

समाजकल्याण अधिकारी कहते हैं कि 3 लाख रुपए सालाना तक जिन परिवारों की आय है ऐसे परिवार इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं. इस योजना में जो एकाउन्ट नंबर होना चाहिए वह कन्या का ही होना चाहिए. उसी के खाते में ये पैसे दिए जाते हैं.

वहीं अगले सप्ताह से मेरठ में सामूहिक विवाह स्कीम के तहत कार्यक्रम आयोजित होंगे. मेरठ जिले की बात करें तो इस बार 1296 जोड़ों की शादी का लक्ष्य निर्धारित है. सरकार के द्वारा एक जोड़े पर अब कुल 1 लाख रूपये खर्च किये जाते हैं. इसके लिए जो भी कन्या विवाह योग्य है उनके परिवार आवेदन कर सकते हैं. कुल 1 लाख रूपये में से 60 हजार रूपये कन्या के एकाउन्ट में भेजा जाता है, वहीं 21 हजार रूपये का अलग-अलग तरह का घर गृहस्थी का सामान भी शादी के दौरान दिया जाता है, जबकि 15 हजार की धनराशि आयोजन में खर्च के लिए रखी जाती है.