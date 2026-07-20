योगी सरकार की सामूहिक विवाह योजना का नया बजट जारी: अब नहीं मिलेगी दुल्हन को ज्वेलरी
इस योजना में जो एकाउन्ट नंबर होना चाहिए वह कन्या का होना चाहिए. उसी के खाते में ये पैसे दिए जाएंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 20, 2026 at 12:28 PM IST
मेरठ: योगी सरकार ने सामूहिक विवाह योजना को लेकर एक बार फिर से बजट जारी किया है. अब इस योजना में जो दुल्हन को ज्वेलरी के तौर पर गिफ्ट में आभूषण दिए जाते थे, उसमें एक बदलाव किया गया है.
अब से पहले गहनों में चांदी की पायल और बिछिया दिए जाते थे, पीएम मोदी के द्वारा देशवासियों से ज्वेलरी खरीदने से परहेज करने की अपील के बाद, योगी सरकार की तरफ से भी इस आयोजन के लिए अब तक की जाने वाली बिछिया और पायल को लिस्ट से हटा दिया गया है.
ज्वेलरी की जगह मिलेगा कैश: समाजकल्याण अधिकारी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि ये शासन की तरफ से निर्णय लिया गया है कि अब तक जो चांदी की बिछिया और पायल दी जाती थी अब उसके स्थान पर उसके लिए निर्धारित राशि भी कन्या के खाते में ही भेजी जाएगी.
समाजकल्याण अधिकारी कहते हैं कि 3 लाख रुपए सालाना तक जिन परिवारों की आय है ऐसे परिवार इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं. इस योजना में जो एकाउन्ट नंबर होना चाहिए वह कन्या का ही होना चाहिए. उसी के खाते में ये पैसे दिए जाते हैं.
वहीं अगले सप्ताह से मेरठ में सामूहिक विवाह स्कीम के तहत कार्यक्रम आयोजित होंगे. मेरठ जिले की बात करें तो इस बार 1296 जोड़ों की शादी का लक्ष्य निर्धारित है. सरकार के द्वारा एक जोड़े पर अब कुल 1 लाख रूपये खर्च किये जाते हैं. इसके लिए जो भी कन्या विवाह योग्य है उनके परिवार आवेदन कर सकते हैं. कुल 1 लाख रूपये में से 60 हजार रूपये कन्या के एकाउन्ट में भेजा जाता है, वहीं 21 हजार रूपये का अलग-अलग तरह का घर गृहस्थी का सामान भी शादी के दौरान दिया जाता है, जबकि 15 हजार की धनराशि आयोजन में खर्च के लिए रखी जाती है.
सरकार की तरफ से इस योजना में दूल्हा-दुल्हन के लिए अलग-अलग घर गृहस्थी के सामान दिए जाते हैं. जैसे वधु को इस शादी समारोह के लिए साड़ी, लहंगा-चुन्नी दिए जाते हैं, वहीं वर के लिए धोती-कुर्ता या पैंट-शर्ट का कपड़ा दिया जाता है. नवदम्पत्ति को बर्तन भी भेंट सरकार की तरफ से दिए जाते हैं, जिनमें डिनर सेट, कुकर, थाली, गिलास, कटोरे और अन्य जरूरी पीतल और स्टील के बर्तन भी होते हैं.
गृहस्थी के अन्य सामान भी दिए जाते-
- 5 साड़ी ब्लाउज सहित, 5 पेटीकोट, चुनरी
- पैन्ट का कपड़ा, शर्ट का कपड़ा, गमछा
- डिनर सेट, प्रेशर कुकर, कढ़ाही
- ट्रॉली बैग, वैनिटी किट
- दीवार घड़ी, सीलिंग फैन, कूल केज, आयरन प्रेस
- डबल बेड चादर, कम्बल गद्दा, मैट्रेस, तकिया
- श्रृंगार के सामान सेट भी दिए जाते हैं.
बता दें, योजना का लाभ लेने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. अगर कहीं कोई समस्या आ रही है तो ऐसी स्थिति में जिला समाजकल्याण विभाग के ऑफिस में सम्पर्क किया जा सकता है.
आवेदन करते समय ये दस्तावेज जरूरी: इसमें वर और वधू का आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र के अलावा जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए. साथ ही वर और वधू की संयुक्त पासपोर्ट साइज फोटो और जन्म प्रमाण पत्र के अलावा वधू का किसी बैंक में खाता अवश्य हो, क्योंकि धनराशि उसी खाते में जाती है.
बता दें कि यह अपने तरह का एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें चाहे शादी करने वाला जोड़ा हिंदू हो या मुस्लिम एक साथ वह एक ही मंडप में शादी के बंधन अपनी- अपनी परम्परा के अनुसार बंधते हैं. जहां एक तरफ हिंदू रीति रिवाज से शादी होती है, वहीं दूसरी तरफ निकाह किया जाता है.
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