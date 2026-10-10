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औरैया : 172 साल पुराने जर्जर सेतु की विदाई; अछल्दा में 3.15 करोड़ से बनेगा नया ब्रिज

पुराने जर्जर सेतु की विदाई ( Photo Credit; ETV Bharat )

औरैया: औरैया-बिधूना मार्ग पर अछल्दा कस्बे में स्थित करीब 172 साल पुराना जर्जर नहर पुल अब जल्द ही इतिहास बन जाएगा. इसकी जगह अब नया ब्रिज बनाने की कवायद तेज हो गई है. लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण करके सेतु के लिए जगह चिह्नित कर लिया है. पुराने पुल के मध्य से 15 मीटर दूर पूर्व दिशा में बनने वाले इस नए पुल की चौड़ाई और लंबाई के अनुसार निशान भी लगा दिए गए हैं.

जगह चिह्नित करते अधिकारी (Photo Credit; ETV Bharat) करीब 172 साल पुराने इस पुल की जर्जर हालत को देखते हुए 18 दिसंबर 2023 को बड़े और भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई थी. पुल पर हाईगेज लगाए जाने के बाद वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

उसके बाद पीडब्ल्यूडी के निर्माण खंड ने अगस्त 2023 में करीब 3.15 करोड़ रुपये की लागत से टू-लेन पुल बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा था. जनवरी 2025 में शासन से स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण के लिए राशि भी जारी कर दी गई थी. जगह चिह्नित करते अधिकारी (Photo Credit; ETV Bharat)