औरैया : 172 साल पुराने जर्जर सेतु की विदाई; अछल्दा में 3.15 करोड़ से बनेगा नया ब्रिज
जर्जर हालत को देखते हुए 18 दिसंबर 2023 से भारी वाहनों के आवागमन पर लगी थी रोक
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 2:54 PM IST
औरैया: औरैया-बिधूना मार्ग पर अछल्दा कस्बे में स्थित करीब 172 साल पुराना जर्जर नहर पुल अब जल्द ही इतिहास बन जाएगा. इसकी जगह अब नया ब्रिज बनाने की कवायद तेज हो गई है. लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण करके सेतु के लिए जगह चिह्नित कर लिया है. पुराने पुल के मध्य से 15 मीटर दूर पूर्व दिशा में बनने वाले इस नए पुल की चौड़ाई और लंबाई के अनुसार निशान भी लगा दिए गए हैं.
करीब 172 साल पुराने इस पुल की जर्जर हालत को देखते हुए 18 दिसंबर 2023 को बड़े और भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई थी. पुल पर हाईगेज लगाए जाने के बाद वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
उसके बाद पीडब्ल्यूडी के निर्माण खंड ने अगस्त 2023 में करीब 3.15 करोड़ रुपये की लागत से टू-लेन पुल बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा था. जनवरी 2025 में शासन से स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण के लिए राशि भी जारी कर दी गई थी.
जानकारी के मुताबिक, राज्य योजना के अंतर्गत इस नए पुल का निर्माण बॉक्स कल्वर्ट तकनीक से किया जाना है, इस तकनीक में सरिया और सीमेंट-कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है. नए पुल के बनने से औरैया-बिधूना मार्ग पर आवागमन सुगम होने के साथ ही भारी वाहनों से जुड़ी समस्या के समाधान की उम्मीद है.
पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता राजकुमार सिंह ने बताया कि निचली गंग नहर पर प्रस्तावित पुल निर्माण के लिए स्थल का निरीक्षण किया जा चुका है. अधिकारियों ने 12 मीटर चौड़े और 24 मीटर लंबे सेतु निर्माण के लिए जगह नापकर निशान लगा दिए हैं. फिलहाल माना जा रहा है कि जल्द ही नहर में पानी का बहाव रोककर पुल निर्माण का काम शुरू कराया जाएगा.
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