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हिमाचल में BPL परिवारों के नए चयन पर ब्रेक, सरकार के पास कोई प्रक्रिया विचाराधीन नहीं

हिमाचल में बीपीएल परिवार ( Concept Image )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे (BPL) और आईआरडीपी श्रेणी में शामिल होने की उम्मीद लगाए बैठे परिवारों को फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा. प्रदेश में बीपीएल और आईआरडीपी परिवारों के चयन की कोई नई प्रक्रिया वर्तमान में सरकार के विचाराधीन नहीं है. यानी पहले से बीपीएल सूची में शामिल परिवारों की स्थिति यथावत रहेगी और नए परिवारों को सूची में शामिल करने के लिए फिलहाल कोई नवीनतम चयन प्रक्रिया शुरू नहीं की जा रही है. यह खुलासा धर्मशाला में चल रहे विधानसभा शीतकालीन सत्र में ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित पूछे गए सवाल के जवाब में हुआ है.

झंडूता विधायक ने सदन में पूछे ये सवाल

झंडूता के विधायक जीतराम कटवाल ने विधानसभा में सरकार से पूछा था कि प्रदेश में आईआरडीपी चयन की नवीनतम प्रक्रिया कब शुरू हुई और वर्तमान में चयन का कौन-सा चरण चल रहा है. इसके साथ ही उन्होंने यह भी जानना चाहा था कि चयन के लिए अभ्यर्थियों अथवा लाभार्थियों को आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है या नहीं. अगर ऐसा है तो राजस्व अधिकारियों की ओर से प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया, निर्धारित समय-सीमा और इसमें होने वाली देरी के कारणों का भी ब्योरा मांगा था.