नोएडा: BJP अध्यक्ष नितिन नवीन का ढोल-नगाड़ों से हुआ 'ग्रैंड वेलकम', मथुरा रवाना
नोएडा DND पर नए बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का ढोल-नगाड़ों से 'ग्रैंड वेलकम', मथुरा रवाना, सीएम योगी के साथ वृंदावन में सुनी 'मन की बात'
Published : January 25, 2026 at 12:55 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: रविवार को अपने पहले एक दिवसीय उत्तर प्रदेश दौरे पर भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंचे. दिल्ली से ब्रजभूमि की ओर बढ़ते हुए, नोएडा के डीएनडी टोल प्लाजा पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका ऐसा स्वागत किया जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा. वही मौके पर तमाम भाजपा नेता कार्यकर्ता के साथ ही स्थानीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा भी उपस्थित रहे.
आज रविवार को जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का काफिला नोएडा पहुंचा, पूरा डीएनडी परिसर 'भारत माता की जय' और 'नितिन नवीन जिंदाबाद' के नारों से गूंज उठा. कार्यकर्ताओं ने फूलों की मालाओं और ढोल-नगाड़ों के साथ अपने युवा अध्यक्ष का गर्मजोशी से स्वागत किया. इस अवसर पर स्थानीय सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. महेश शर्मा, एमएलसी श्रीचंद शर्मा, दादरी विधायक तेजपाल नागर और जिला पंचायत अध्यक्ष अमित चौधरी समेत भारी संख्या में पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे.
इसके पश्चात, नितिन नवीन ने विश्व प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन-पूजन किया और देश की सुख-समृद्धि की कामना की. संगठन की दृष्टि से भी यह दौरा महत्वपूर्ण है क्योंकि वे पार्टी पदाधिकारियों के साथ आगामी चुनावी और संगठनात्मक रणनीतियों पर बैठक करेंगे.
