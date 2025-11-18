बिहार के विधायकों का हाईटेक बंगला तैयार, जानें नया पता और डुप्लेक्स की खासियत
बिहार के नवनिर्वाचित विधायकों के लिए सरकारी आवास बनकर तैयार हैं. हर डुप्लेक्स पर निर्वाचन क्षेत्र संख्या और विधानसभा क्षेत्र लिखा गया है.
Published : November 18, 2025 at 10:15 AM IST
पटना: बिहार में विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने वाले 243 विधायकों को इस बार अपना सरकारी आवास मिलेगा. पटना में दरोगा राय पथ के नजदीक भवन निर्माण विभाग ने 246 डुप्लेक्स आवास तैयार कर लिया है. लगभग 44.41 एकड़ भूखंड में सभी 246 आवास का निर्माण किया गया है.
नवनिर्वाचित विधायकों के लिए सरकारी आवास तैयार: विधायकों के लिए विभिन्न चरणों में आवासीय परिसर को तैयार किया गया है. 2017 में निर्माण कार्य शुरू हुआ था. 8 साल बाद सभी डुप्लेक्स बनकर तैयार हुए हैं. भवन निर्माण विभाग के अनुसार विधायकों के लिए बनाया गया आवास आधुनिक सुविधाओं से लैस है और अब किसी तरह की उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी.
पहले विधायकों को सरकारी आवास नहीं मिलने के कारण प्राइवेट मकान में रहना पड़ता था जिससे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था. विधायकों का आवास निर्माण लंबे समय से अटका हुआ था.
246 डुप्लेक्स बनकर तैयार: मामला कोर्ट में भी गया और अब आखिरकार 246 डुप्लेक्स बनकर तैयार हो गए हैं. बिहार विधानसभा में 243 विधायक चुनकर आए हैं. तीन आवास अधिक तैयार किया गया है. 500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इस पर खर्च की गई है.
आधुनिक सुविधाओं से लैस है आवास: जब निर्माण कार्य शुरू किया गया था उस समय 250 करोड़ का ही बजट था, लेकिन बाद में इसके निर्माण कार्य की लागत बढ़ने के कारण राशि बढ़ाई गई. प्रत्येक विधायक आवास का निर्मित क्षेत्रफल लगभग 3693 वर्गफीट है. आवास परिसर में माननीय विधायकों के आवासन के अलावा एमएलए हॉस्टल, कैंटीन, कम्युनिटी सेंटर आदि की भी सुविधाएं रहेंगी.
विधानसभा क्षेत्र का नाम लिखा: भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि के द्वारा बताया गया कि विधायकों के लिए 246 आवासों का निर्माण किया गया है. आवासों को विधानसभा क्षेत्र के अनुसार आवंटित किया जाएगा, जिस पर निर्वाचन क्षेत्र संख्या और विधानसभा क्षेत्र का नाम लिखा हुआ है. आवास के निर्माण होने से माननीय विधायकों को कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी.
"क्षेत्रीय जनता के साथ संपर्क स्थापित करने में पहले से आसानी होगी. आम लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुन सकेंगे. इसके अलावा कार्यालय के कार्यों में भी सहूलियत होगी. आवासन परिसर को जीरो डिस्चार्ज की अवधारणा को ध्यान में रखकर निर्माण किया गया है."- कुमार रवि, सचिव, भवन निर्माण विभाग
सिवरेज डिस्चार्ज को ट्रीटमेंट के बाद बागवानी के लिए पानी का उपयोग किया जाएगा. वर्षा जल संचयन की भी व्यवस्था है. इसके अलावा बिजली बचत के लिए एलईडी स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की गई है. परिसर को सुंदर एवं मनमोहक बनाने के लिए परिसर के सड़कों के किनारे और कॉमन स्थलों पर चम्पा, गुलमोहर, महोगनी आदि के पौधे लगाए गए हैं.
MLC के लिए पहले ही हो चुका है आवास का निर्माण: बिहार में 243 विधायक और 75 विधान पार्षद हैं. सभी 75 विधान पार्षदों के लिए पहले ही आवास का निर्माण किया जा चुका है. वहीं विधायकों के लिए चरणबद्ध तरीके से आवास का निर्माण किया गया है और अब सभी माननीय को सरकारी आवास की सुविधा पटना में ही मिल जाएगी.
