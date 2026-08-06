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मुंगेली में औद्योगिक विकास की नई शुरुआत, बीईएमएल संयंत्र बनेगा विकास का आधार

राज्य मंत्रिपरिषद ने 79.70 एकड़ भूमि की मंजूरी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) के लिए की है.

BEML plant
भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 6, 2026 at 3:48 PM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार देने और मुंगेली में औद्योगिक विकास को तेज करने में BEML बड़ी भूमिका अदा करने जा रहा है. राज्य मंत्रिपरिषद ने 79.70 एकड़ भूमि की मंजूरी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) के लिए की है. इस मंजूरी से छत्तीसगढ़ के औद्योगिक मानचित्र पर मुंगेली जिला एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करेगा.

मुंगेली में लगेगा प्लांट

प्रदेश में विकास की गति को तेज करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हुई. जिसमें मुंगेली जिले के पथरिया तहसील अंतर्गत ग्राम चंद्रगढ़ी में, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) के प्रस्तावित हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट निर्माण संयंत्र की स्थापना हेतु 79.70 एकड़ शासकीय भूमि रियायती दर पर आबंटित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई.

बीईएमएल संयंत्र मुंगेली में आधुनिक विनिर्माण और इंजीनियरिंग गतिविधियों का नया केंद्र बनेगा. यह निर्णय जिले में औद्योगिक विकास की पृष्ठभूमि तैयार करने और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलने में मील का पत्थर साबित होगा: कुंदन कुमार, कलेक्टर

संयंत्र के लिए शुरुआत में रायगढ़ और जांजगीर-चांपा जिलों में भूमि चिन्हांकन की प्रक्रिया चल रही थी. इसी दौरान कलेक्टर कुन्दन कुमार के मार्गदर्शन में जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र तथा राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 79.70 एकड़ उपयुक्त शासकीय भूमि की खोज कर प्रस्ताव शासन को भेजा, जिसे अब कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है: रेखा चंद्रा, एसडीएम,पथरिया


प्रदेश का पहला संयंत्र

यह छत्तीसगढ़ में अपनी तरह का पहला हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट (भारी मशीनरी) निर्माण संयंत्र होगा. यह संयंत्र ग्राम चंद्रगढ़ी (तहसील पथरिया) में स्थापित किया जाएगा, जो बिलासपुर-रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर है. सार्वजनिक उपक्रम BEML के आने से स्थानीय युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार, तकनीकी प्रशिक्षण के साथ-साथ एमएसएमई (MSME), लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन और स्पेयर पार्ट्स निर्माण जैसे सहायक उद्योगों को बड़ा बढ़ावा मिलेगा. लोगों को रोजगार मिलने से जिले और राज्य की आर्थिक गतिविधि तेज होगी.

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