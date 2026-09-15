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रिम्स में पहली बार 250 MBBS सीटों पर दाखिला, आरोहण-2026 से हुई नए बैच की शुरुआत, संवेदनशील इंसान बनने पर जोर

रांचीः राज्य के सबसे बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में शामिल राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान यानी रिम्स, रांची में इस बार एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू करने वाले छात्रों के लिए खास शुरुआत हुई है. रिम्स में पहली बार एमबीबीएस की 250 सीटों पर विद्यार्थियों का नामांकन हुआ है.

नए बैच के स्वागत के लिए मंगलवार को ‘आरोहण-2026’ फाउंडेशन कोर्स की शुरुआत की गई. फाउंडेशन कोर्स के तहत आयोजित ओरिएंटेशन कार्यक्रम में नए विद्यार्थियों को रिम्स की शैक्षणिक व्यवस्था, संस्थान की कार्य संस्कृति और मेडिकल शिक्षा की चुनौतियों से परिचित कराया गया. राज्य कोटे के साथ केंद्रीय कोटे से दाखिला लेने वाले छात्र भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए.

डॉक्टर बनने के साथ संवेदनशील इंसान बनने पर जोर

कार्यक्रम में रिम्स के निदेशक प्रो. डॉ. डीके सिन्हा ने नए विद्यार्थियों का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि डॉक्टर बनना सिर्फ किताबों और परीक्षा तक सीमित नहीं है. एक अच्छे डॉक्टर के लिए मरीजों के प्रति संवेदनशीलता, नैतिकता, अनुशासन और जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है. उन्होंने विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन के साथ-साथ मरीजों के प्रति सहानुभूति और टीम भावना को अपनी शिक्षा का हिस्सा बनाने की सलाह दी.

रिम्स के डीन प्रो. डॉ. राजीव मिश्रा ने विद्यार्थियों को मेडिकल कॉलेज की शैक्षणिक परंपराओं और अपेक्षाओं के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के साथ विद्यार्थियों के जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ है. इसके लिए समय प्रबंधन, नियमित पढ़ाई और शिक्षकों व सहपाठियों के साथ बेहतर संवाद जरूरी है.

अस्पताल की कार्यप्रणाली भी समझेंगे छात्र

रिम्स के चिकित्सा अधीक्षक प्रो. डॉ. हिरेन्द्र बिरुआ ने नए विद्यार्थियों को अस्पताल की कार्यप्रणाली और मरीजों के प्रति डॉक्टर की जिम्मेदारियों की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि मेडिकल शिक्षा के शुरुआती दौर से ही विद्यार्थियों में मरीज-केंद्रित सोच विकसित करना जरूरी है. वहीं, डीन स्टूडेंट वेलफेयर डॉ. राहुल प्रसाद ने विद्यार्थियों को रिम्स में उपलब्ध छात्र सहायता व्यवस्था, सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों और उनके समग्र विकास से जुड़ी जानकारी दी.