ETV Bharat / state

पुलिस की ट्रेनिंग में बदलाव, केंद्रीय गृह मंत्रालय के नए सिलेबस से RPS के नए बैच को प्रशिक्षण

आरपीएस अधिकारियों के नए बैच के साथ डीजीपी शर्मा व अन्य अधिकारी. ( ईटीवी भारत. )

जयपुर : राजस्थान के साथ ही देशभर में अपराध का स्वरूप लगातार बदल रहा है. साइबर अपराध और आर्थिक अपराध के साथ ही संगठित अपराध और आतंकवाद जैसी नई चुनौतियां पुलिस के सामने आ रही हैं. इसे ध्यान में रखकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पुलिस अधिकारियों के ट्रेनिंग का एक नया और विस्तृत सिलेबस तैयार किया है. राजस्थान पहला राज्य है, जहां सीधी भर्ती के राजस्थान पुलिस सेवा (आरपीएस) अधिकारियों को नए सिलेबस से प्रशिक्षण दिया जा रहा है. आरपीएस अधिकारियों के नए बैच की ट्रेनिंग पिछले दिनों राजस्थान पुलिस अकादमी में शुरू हुई है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय के नए सिलेबस को शामिल किया गया है. नए विषय किए शामिल, पद्धति में भी बदलाव : डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि हाल ही में राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारियों के नए बैच की ट्रेनिंग शुरू हुई है. उसके कोर्स में भी बदलाव लाया गया है. अब पुलिस अधिकारियों की मॉड्यूलर ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो नया विस्तृत सिलेबस तैयार किया है. नए सिलेबस से सीधी भर्ती के आरपीएस अधिकारियों को ट्रेनिंग मुहैया करवाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है, जिसमें नए विषय शामिल किए गए हैं और ट्रेनिंग की पद्धति में भी बदलाव किया जा रहा है. डीजीपी राजीव कुमार शर्मा (ईटीवी भारत.)