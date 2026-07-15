पुलिस की ट्रेनिंग में बदलाव, केंद्रीय गृह मंत्रालय के नए सिलेबस से RPS के नए बैच को प्रशिक्षण
आरपीएस अधिकारियों के नए बैच की ट्रेनिंग पिछले दिनों राजस्थान पुलिस अकादमी में शुरू हुई, जिसमें नए सिलेबस को शामिल किया गया.
Published : July 15, 2026 at 12:02 PM IST|
Updated : July 15, 2026 at 12:40 PM IST
जयपुर : राजस्थान के साथ ही देशभर में अपराध का स्वरूप लगातार बदल रहा है. साइबर अपराध और आर्थिक अपराध के साथ ही संगठित अपराध और आतंकवाद जैसी नई चुनौतियां पुलिस के सामने आ रही हैं. इसे ध्यान में रखकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पुलिस अधिकारियों के ट्रेनिंग का एक नया और विस्तृत सिलेबस तैयार किया है. राजस्थान पहला राज्य है, जहां सीधी भर्ती के राजस्थान पुलिस सेवा (आरपीएस) अधिकारियों को नए सिलेबस से प्रशिक्षण दिया जा रहा है. आरपीएस अधिकारियों के नए बैच की ट्रेनिंग पिछले दिनों राजस्थान पुलिस अकादमी में शुरू हुई है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय के नए सिलेबस को शामिल किया गया है.
नए विषय किए शामिल, पद्धति में भी बदलाव : डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि हाल ही में राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारियों के नए बैच की ट्रेनिंग शुरू हुई है. उसके कोर्स में भी बदलाव लाया गया है. अब पुलिस अधिकारियों की मॉड्यूलर ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो नया विस्तृत सिलेबस तैयार किया है. नए सिलेबस से सीधी भर्ती के आरपीएस अधिकारियों को ट्रेनिंग मुहैया करवाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है, जिसमें नए विषय शामिल किए गए हैं और ट्रेनिंग की पद्धति में भी बदलाव किया जा रहा है.
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ड्यूटी के साथ कर सकते हैं ऑनलाइन कोर्सेज : उनका कहना है कि प्रशिक्षण पुलिस महकमे में एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसके लिए IGot Karmayogi के माध्यम से बहुत से नए कोर्सेज उपलब्ध करवाए गए हैं. ऑनलाइन कोर्सेज की विशेषता यह है कि इसके लिए पुलिस अधिकारियों और जवानों को अपने ड्यूटी स्थान से अलग नहीं जाना पड़ता. वे अपने काम के साथ साथ नई चीजें सीख सकते हैं. इस पोर्टल पर उपलब्ध कोर्सेज का भरपूर उपयोग पुलिस महकमे में किया जा रहा है.
मॉड्यूलर ट्रेनिंग कोर्सेज पर जोर : उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों ने ऑनलाइन कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है और कोर्सेज पूरे भी किए हैं. इस पर पुलिस महकमे का लगातार फोकस है कि जहां आवश्यक है, वहां अकादमिक ट्रेनिंग हो और जहां अधिकारी-कर्मचारी अपनी ड्यूटी छोड़कर नहीं जा पा रहे हैं. वे ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्सेज पूरा करके अपना कौशल बढ़ा सके. अब मॉड्यूलर ट्रेनिंग कोर्सेज पर जोर दिया जा रहा है ताकि नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को समुचित प्रशिक्षण मिल सके.