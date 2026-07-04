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अयोध्या श्रीराम मंदिर में नए सेवादारों की होगी भर्ती; पुलिस वेरिफिकेशन और ड्रेस कोड लागू होगा

अयोध्या: श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट राम मंदिर परिसर की व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है. सूत्रों के अनुसार, जल्द ही नए सेवादारों की भर्ती की जाएगी और वर्तमान में कार्यरत कई कर्मियों को हटाया जा सकता है.

इस पर 6 जुलाई को आयोजित ट्रस्ट की बैठक में निर्णय लिया जा सकता है. राम मंदिर चढ़ावे में गबन के बाद मंदिर की दैनिक गतिविधियों, सुरक्षा, स्वच्छता, दर्शन व्यवस्था और अन्य सेवाओं को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए योग्य और विश्वसनीय नए सेवादारों की नियुक्ति करने की तैयारी है.

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से मिली जानकारी के मुताबिक, इस बार भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी तरीके से कराया जाएगा. नए सेवादारों की भर्ती से पहले इनका पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाएगा. केवल साफ-सुथरे चरित्र वाले और कोई आपराधिक रिकॉर्ड न रखने वाले उम्मीदवारों को ही नियुक्त किया जाएगा.