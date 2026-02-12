ETV Bharat / state

100 करोड़ से 2029 में बनेगी यूपी की नई विधानसभा, जानिए लोकेशन और डिजाइन?

लखनऊ : लखनऊ में जल्द ही एक नई और आधुनिक विधानसभा बनेगी. साल 2029 में परिसीमन के बाद उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 विधायकों की जगह लगभग 600 विधायकों की होने की उम्मीद है. इसके अलावा विधान परिषद के सदस्यों की संख्या भी बढ़ सकती है. वर्तमान विधानसभा में बैठने के लिए 403 विधायकों की जगह है. संयुक्त सदन की दशा में विल में कुर्सियां डालकर विधान परिषद के 100 सदस्यों को बैठाया जाता है. ऐसे में परिसीमन के बाद विधानसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ेगी तो वर्तमान विधानसभा इसके लिए अनुकूल नहीं रहेगी. इसलिए गोमती नगर के विपुल खंड के शहर शहर में नई विधानसभा के प्रस्ताव को लगभग पास कर दिया गया है. बहुत जल्द ही लखनऊ विकास प्राधिकरण को कंसल्टेंट की रिपोर्ट मिलेगी जो शासन को प्रेषित की जाएगी.



लखनऊ विकास प्राधिकरण की सहारा शहर शहर स्थित बायोडायवर्सिटी पार्क नई विधानसभा के ठीक पीछे होगा. यहां एक वेटलैंड भी होगा. लखनऊ विकास प्राधिकरण के प्लान के मुताबिक लगभग 280 एकड़ में विधानसभा परिसर होगा. 2030 तक विधानसभा का निर्माण पूरा हो जाएगा और लगभग 700 सदस्यों की बैठने की जगह इसमें होगी. राज्य सरकार के बजट में इसके लिए 100 करोड़ रुपए की पहली किस्त पास कर दी गई है. जिसका अर्थ है कि संभवत इसी वर्ष विधानसभा का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा.



लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की योजना के अनुसार, नई विधानसभा का निर्माण गोमतीनगर इलाके में होगा, जहां पीछे की तरफ एक खूबसूरत बायोडायवर्सिटी पार्क और वेटलैंड (झील जैसा क्षेत्र) का मनोरम नजारा दिखेगा. नई विधानसभा परिसर 245 एकड़ के आसपास जमीन पर फैला होगा. यह जगह गोमतीनगर के सहारा शहर क में है, जहां पहले से ही जमीन का सर्वे और अन्य तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. LDA ने कंसल्टेंट नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि भवन का डिजाइन, DPR और अन्य तकनीकी काम जल्दी हो सकें.