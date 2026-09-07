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दिल्‍ली: न्यू अशोक नगर में पीट-पीटकर हत्या मामले में एक गिरफ्तार; दूसरे की तलाश जारी

नई दिल्ली: न्यू अशोक नगर इलाके में 42 वर्षीय धर्मवीर उर्फ धनुआ की पीट-पीटकर हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक, वारदात में दो युवक शामिल थे. उन्‍होंने लकड़ी के पट्टों और डंडों से धर्मवीर पर हमला किया था. गंभीर रूप से घायल हालत में मिले धर्मवीर को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मामले में पुलिस ने 22 वर्षीय प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके दूसरे साथी की तलाश में छापेमारी की जा रही है. मामले में छानबीन जारी है.

पुलिस के अनुसार, सोमवार तड़के करीब 4:17 बजे न्यू अशोक नगर थाने में पीसीआर कॉल मिली थी, जिसमें बताया गया कि रेड फॉक्स होटल और मयूर विहार फेज-3 के पास एक व्यक्ति घायल अवस्था में बेहोश पड़ा है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. जांच में पता चला कि हमला MIG दुर्गा मंदिर, पॉकेट-4, मिक्स हाउसिंग इलाके में हुआ था. गंभीर रूप से घायल धर्मवीर उर्फ धनुआ को पुलिस ने एलबीएस अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.