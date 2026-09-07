दिल्ली: न्यू अशोक नगर में पीट-पीटकर हत्या मामले में एक गिरफ्तार; दूसरे की तलाश जारी
न्यू अशोक नगर इलाके में 42 वर्षीय धर्मवीर उर्फ धनुआ की पीट-पीटकर हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया.
Published : September 7, 2026 at 9:44 AM IST
नई दिल्ली: न्यू अशोक नगर इलाके में 42 वर्षीय धर्मवीर उर्फ धनुआ की पीट-पीटकर हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक, वारदात में दो युवक शामिल थे. उन्होंने लकड़ी के पट्टों और डंडों से धर्मवीर पर हमला किया था. गंभीर रूप से घायल हालत में मिले धर्मवीर को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मामले में पुलिस ने 22 वर्षीय प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके दूसरे साथी की तलाश में छापेमारी की जा रही है. मामले में छानबीन जारी है.
पुलिस के अनुसार, सोमवार तड़के करीब 4:17 बजे न्यू अशोक नगर थाने में पीसीआर कॉल मिली थी, जिसमें बताया गया कि रेड फॉक्स होटल और मयूर विहार फेज-3 के पास एक व्यक्ति घायल अवस्था में बेहोश पड़ा है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. जांच में पता चला कि हमला MIG दुर्गा मंदिर, पॉकेट-4, मिक्स हाउसिंग इलाके में हुआ था. गंभीर रूप से घायल धर्मवीर उर्फ धनुआ को पुलिस ने एलबीएस अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
VIDEO | Delhi: A youth was stabbed to death by an unidentified individual in the New Ashok Nagar area.— Press Trust of India (@PTI_News) September 6, 2026
The incident was captured in a CCTV footage. Police have launched an investigation into the murder case.
Further details are awaited.
(Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/8BzcUGP8LN
इसके बाद न्यू अशोक नगर थाने में हत्या की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई और पुलिस ने एक आरोपी प्रदीप को पकड़ लिया. दूसरे आरोपी की तलाश जारी है. डीसीपी राजीव कुमार ने बताया कि मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है और एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस वारदात में शामिल दूसरे आरोपित को भी जल्द गिरफ्तार करने के प्रयास कर रही है.
इसे भी पढ़ें :