राम मंदिर में दर्शन के लिए लागू होगी नई व्यवस्था ; एजेंसी को सौंपी जाएगी जिम्मेदारी

श्रद्धालुओं को कुबेर टीला पर कुबेरेश्वर महादेव, जटायु और अंगद टीला पर गिलहरी की प्रतिमा देखने का अवसर प्राप्त होगा.

राम मंदिर
राम मंदिर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 20, 2026 at 6:04 PM IST

अयोध्या: राम नवमी के बाद राम जन्मभूमि के संपूर्ण परिसर में दर्शन के लिए नई व्यवस्था लागू की जाएगी. परकोटा व सप्त ऋषियों के मंदिर में श्रद्धालुओं को भ्रमण कराए जाने की सुविधा पर ट्रस्ट ने मंथन शुरू कर दिया है. इसके लिए जल्द अनुभव रखने वाले एजेंसी को जिम्मेदारी दी जाएगी.

राम मंदिर में श्रद्धालुओं को भूतल में विराजमान रामलला, प्रथम तल पर राम दरबार के दर्शन के बाद परकोटा कॉरिडोर में भगवान गणेश, हनुमानजी, भगवान सूर्य, माता भगवती, मां अन्नपूर्णा देवी, भगवान शिव के दर्शन प्राप्त होंगे. इसके बाद उन्हें शेषावतार मंदिर के अलावा महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वशिष्ठ, शबरी, निषादराज व अहिल्या देवी के दर्शन होंगे. अंत में श्रद्धालुओं को कुबेर टीला पर कुबेरेश्वर महादेव व जटायु और अंगद टीला पर गिलहरी की प्रतिमा देखने का अवसर प्राप्त होगा.

मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक, श्रद्धालुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राम मंदिर के संपूर्ण परिसर में दर्शन कराया जाएगा. परकोटा का कार्य पूर्ण हो चुका है और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सामान गृह भी मार्च तक बनकर तैयार हो जाएगा.

मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि लोग मंदिर परिसर में आकर अपनी व्यवस्था के अनुसार पूजा कर सकते हैं. इसके लिए किसी एक बड़ी एजेंसी को जिम्मेदारी देना पड़ेगा.


राम मंदिर ट्रस्ट के व्यवस्था प्रभारी गोपाल जी राव ने बताया कि राम नवमी के बाद से सभी मंदिरों में दर्शन शुरू करने का प्रयास चल रहा है. पहले चरण में ऑनलाइन पास की सुविधा दी जाएगी, जिसमें हर दिन लगभग 5000 लोगों से शुरू किया जाएगा. यह प्रयास सफल होने के बाद इसकी संख्या को बढ़ाया जाएगा.

