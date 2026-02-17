ETV Bharat / state

मथुरा, वृंदावन, गोकुल में बरसाना होली खेलने जाने वालों के खुशखबरी... देशी-विदेशी पर्यटकों और श्रद्धालुओं को बड़ी राहत

यूपीएसआरटीसी के आगरा परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक बीपी अग्रवाल. ( ETV Bharat )

आगरा: उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) ने देश और दुनिया में मशहूर बरसाना की होली को लेकर विशेष प्लांनिग की है. जिससे मथुरा, वृंदावन, गोकुल से बरसाना होली उत्सव में पहुंचने वाले पर्यटक और श्रद्धालुओं को आने और जाने में कोई दिक्कत नहीं हो. इसके लिए यूपीएसआरटीसी ने 170 अतिरिक्त बसें लगाई हैं.

ये बसें मथुरा, कोसी, बरसाना, वृंदावन, नंदगांव, गोकुल के बीच चलेंगी. इससे यहां पर आने वाले हर श्रद्धालु को अपने गन्तव्य तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी.

बरसाना होली उत्सव के रोडवेज की शानदार व्यवस्था. (ETV Bharat)

यूपीएसआरटीसी होली पर यात्रियों की सुविधा और सुगम सफर के लिए अतिरिक्त 225 रोडवेज बसों चलाएगा.​ जिन रूट पर अधिक यात्रियों की संख्या रहेगी. वहां पर ये अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी.

बता दें कि देश और दुनिया में ब्रज की होली मशहूर है. होली का 40 दिवसीय उत्सव चल रहा है. ब्रज की होली देखने और खेलने के लिए देश और दुनिया से श्रद्धालु पहुंचते हैं. इससे मथुरा में अभी से देशी और विदेशी पर्यटक पहुंचने लगे हैं.

ब्रज की मशहूर होली की वजह से 24 फरवरी से बरसाना, गोकुल, नंदगांव, मथुरा में अलग ही माहौल नजर आएगा. पर्यटक और श्रद्धालुओं का रेला उमड़ेगा. इसको लेकर उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) तैयारी की है.

बरसाना के लिए UPSRTC की शानदार व्यवस्था. (ETV Bharat)

तीन शिफ्ट में लगाई कर्मचारियों की ड्यूटी

यूपीएसआरटीसी के आगरा परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक बीपी अग्रवाल ने बताया कि ब्रज की मशहूर होली को लेकर यात्रियों की सुविधा के लिए मथुरा, बरसाना, वृंदावन, नंदगांव, कोसी, गोवर्धन में अतिरिक्त 170 बसें लगाईं हैं. बरसाना की होली 24 से 25 फरवरी को होगी.

इसको लेकर रोडवेज की अतिरिक्त बसें गोर्वधन से बरसाना, कोसी से बरसाना, मथुरा से बरसाना, वृंदावन से बरसाना, नंदगांव से बरसाना रूट पर चलेंगी. ब्रज के रंगोत्सव को लेकर कर्मचारियों की तीन पाली में तैनाती की है. इससे यात्रियों को कोई असुविधा नहीं हो. पूछताछ काउंटर समेत अन्य सुविधाएं 24 घंटे तक खुलेंगे. जिससे यहां पर आने वाले यात्रियों को परिवहन में कोई दिक्कत ना आए. इसके लिए बेहतर इंतजाम किए हैं.

बरसाना के लिए UPSRTC की 225 अतिरिक्त बसें चलेंगी. (ETV Bharat)

एक नजर में रंगोत्सव पर :

24 फरवरी-2026: नंदगांव में फाग आमंत्रण.