मथुरा, वृंदावन, गोकुल में बरसाना होली खेलने जाने वालों के खुशखबरी... देशी-विदेशी पर्यटकों और श्रद्धालुओं को बड़ी राहत
बरसाना होली उत्सव पर बरसाना को हर 10 मिनट में मिलेगी रोडवेज बसें. UPSRTC होली पर 225 अतिरिक्त बसें चलाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 17, 2026 at 12:20 PM IST
आगरा: उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) ने देश और दुनिया में मशहूर बरसाना की होली को लेकर विशेष प्लांनिग की है. जिससे मथुरा, वृंदावन, गोकुल से बरसाना होली उत्सव में पहुंचने वाले पर्यटक और श्रद्धालुओं को आने और जाने में कोई दिक्कत नहीं हो. इसके लिए यूपीएसआरटीसी ने 170 अतिरिक्त बसें लगाई हैं.
ये बसें मथुरा, कोसी, बरसाना, वृंदावन, नंदगांव, गोकुल के बीच चलेंगी. इससे यहां पर आने वाले हर श्रद्धालु को अपने गन्तव्य तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी.
यूपीएसआरटीसी होली पर यात्रियों की सुविधा और सुगम सफर के लिए अतिरिक्त 225 रोडवेज बसों चलाएगा. जिन रूट पर अधिक यात्रियों की संख्या रहेगी. वहां पर ये अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी.
बता दें कि देश और दुनिया में ब्रज की होली मशहूर है. होली का 40 दिवसीय उत्सव चल रहा है. ब्रज की होली देखने और खेलने के लिए देश और दुनिया से श्रद्धालु पहुंचते हैं. इससे मथुरा में अभी से देशी और विदेशी पर्यटक पहुंचने लगे हैं.
ब्रज की मशहूर होली की वजह से 24 फरवरी से बरसाना, गोकुल, नंदगांव, मथुरा में अलग ही माहौल नजर आएगा. पर्यटक और श्रद्धालुओं का रेला उमड़ेगा. इसको लेकर उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) तैयारी की है.
तीन शिफ्ट में लगाई कर्मचारियों की ड्यूटी
यूपीएसआरटीसी के आगरा परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक बीपी अग्रवाल ने बताया कि ब्रज की मशहूर होली को लेकर यात्रियों की सुविधा के लिए मथुरा, बरसाना, वृंदावन, नंदगांव, कोसी, गोवर्धन में अतिरिक्त 170 बसें लगाईं हैं. बरसाना की होली 24 से 25 फरवरी को होगी.
इसको लेकर रोडवेज की अतिरिक्त बसें गोर्वधन से बरसाना, कोसी से बरसाना, मथुरा से बरसाना, वृंदावन से बरसाना, नंदगांव से बरसाना रूट पर चलेंगी. ब्रज के रंगोत्सव को लेकर कर्मचारियों की तीन पाली में तैनाती की है. इससे यात्रियों को कोई असुविधा नहीं हो. पूछताछ काउंटर समेत अन्य सुविधाएं 24 घंटे तक खुलेंगे. जिससे यहां पर आने वाले यात्रियों को परिवहन में कोई दिक्कत ना आए. इसके लिए बेहतर इंतजाम किए हैं.
एक नजर में रंगोत्सव पर :
24 फरवरी-2026: नंदगांव में फाग आमंत्रण.
24 फरवरी-2026: बरसाना में लड्डू मार होली.
25 फरवरी-2026: बरसाना में लठमार होली.
26 फरवरी-2026: नंदगांव में लठमार होली.
27 फरवरी-2026: श्रीकृष्णजन्म मंदिर और श्रीबांकेबिहारी मंदिर में रंगों की होली.
01 मार्च-2026: द्वारिकाधीश मंदिर में होली.
01 मार्च-2026: गोकुल में छड़ीमार होली.
03 मार्च-2026: चतुर्वेदी समाज का डोला.
05 मार्च-2026: बलदेव के दाऊजी मंदिर में हुरंगा.
05 मार्च-2026: चरकुला मुखराई एवं नंदगांव में हुरंगा होगा.
होली पर 225 बसें चलाएगा परिवहन निगम
होली पर यात्रियों की भीड़ को देखकर यूपीएसआरटीसी की अतिरिक्त बसों का संचालन करेगा. इसके साथ ही बसों के फेरे भी 25 प्रतिशत तक बढ़ेगा.
यूपीएसआरटीसी के आगरा परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक बीपी अग्रवाल ने बताया कि होली पर यात्रियों की सुविधा, सुगम और सुरक्षित सफर कराने के लिए परिवहन निगम की 225 बसें संचालित की जाएंगी.
ये रोडवेज बसें उन रूटों पर लगाई जाएंगी, जहां अधिक यात्रियों की संख्या रहती है. इसके साथ ही बस अड्डों और पिक पॉइंट पर भी अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी.
इन रूट पर चलेंगी अतिरिक्त बसें
यूपीएसआरटीसी के आगरा परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक बीपी अग्रवाल ने बताया कि होली पर आगरा से दिल्ली रूट पर 100 रोडवेज बसों अतिरिक्त संचालन किया जाएगा.
इसके साथ ही जयपुर रूट पर 50 रोडवेज बसें और लखनऊ रूट पर भी 50 रोडवेज बसें चलाई जाएंगी. आगरा से कानपुर रूट पर भी 25 बसें चलाई जाएंगी. इसके साथ ही इन रोडवेज बसों के 25 प्रतिशत फेरे बढ़ाए जाएंगे.
ये भी पढ़ें - बरसाना में होली की तैयारियां जारीं; जानें किस दिन कहां खेली जाएगी विश्व प्रसिद्ध होली