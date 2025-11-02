लखनऊ के 15 लाख उपभोक्ताओं के एक ही कार्यालय में हो जाएंगे तीन तरह के काम, इन चार जगहों पर बनेंगे कॉमर्शियल ऑफिस
लखनऊ में 15 नवंबर से बिजली विभाग में वर्टिकल व्यवस्था लागू होगी. इसके लिए अलग-अलग अधिशासी अभियंताओं की तैनाती होगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 2, 2025 at 3:29 PM IST|
Updated : November 2, 2025 at 4:14 PM IST
लखनऊ : राजधानी के 15 लाख बिजली उपभोक्ताओं को जल्द ही बड़ी राहत मिलने जा रही है. मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (MVVNL) की तरफ से लखनऊ में नई वर्टिकल व्यवस्था लागू की जा रही है. इस व्यवस्था के लागू होने से उपभोक्ताओं के तीन तरह के काम एक ही जगह हो जाएंगे. इससे उपभोक्ताओं को ऑफिस-ऑफिस नहीं भटकना पड़ेगा.
बिजली विभाग ने चार स्थानों का चयन किया है. इनमें इंदिरानगर एचएएल, हुसैनगंज, इंद्रलोक हाइड्रिल कॉलोनी और पुरनिया कार्यालय में नए कॉमर्शियल कार्यालय खुलेंगे. हर कॉमर्शियल कार्यालय में तीन तरह के कामों के लिए तीन अलग-अलग अधिशासी अभियंताओं की तैनाती की जाएगी. यहीं पर उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण होगा.
हर सेंटर पर तैनात होंगे अधिकारी : खराब मीटर बदलने, गलत बिलों को सही करने और नए कनेक्शन जारी करने का काम इन्हीं कार्यालयों में होगा. अलग-अलग क्षेत्र के उपभोक्ता निर्धारित कार्यालय में जाकर अपने काम करा सकेंगे. सहायक अभियंता, जेई और अन्य कर्मचारी भी नियुक्त किए जाएंगे, जिससे इस व्यवस्था का लाभ उपभोक्ताओं को मिल सकेगा. MVVNL के अंतर्गत आने वाले 19 जिलों में से सिर्फ बरेली जिले में ही वर्टिकल व्यवस्था लागू है. जबकि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के तीन जिलों कानपुर, मेरठ और अलीगढ़ में यह व्यवस्था चल रही है.
15 नवंबर से होगा लागू : लखनऊ में वर्टिकल व्यवस्था एक नवंबर से ही लागू की जानी थी, लेकिन लगातार विरोध के चलते इस व्यवस्था को 15 दिन तक टाल दिया गया. अब 15 नवंबर को पुरानी व्यवस्था की जगह नई वर्टिकल व्यवस्था लागू होगी. MVVNL का तर्क है कि इस नई व्यवस्था से उपभोक्ताओं को काफी फायदा होगा. उनके कई तरह के काम आसानी से हो जाएंगे. हर काम के लिए अलग अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जिससे कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी. मध्यांचल के अधिकारियों का तर्क है जब व्यवस्था लागू हो जाएगी तो उपभोक्ता इस व्यवस्था को जरूर सराहेंगे.
10 दिन के अंदर कार्यालय खुलने की पूरी उम्मीद है. सभी कार्यालय जोन के बीच में ही स्थित होंगे जिससे उपभोक्ताओं और आवेदकों को कार्यालय तक पहुंचने में किसी तरह की दिक्कत न हो. वर्टिकल सिस्टम से 15 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी. अधिकारियों को जो काम सौंपे जाएंगे इनके लिए अलग-अलग अधिशासी अभियंता तैनात किए जाएंगे.
योगेश कुमार, डायरेक्टर कॉमर्शियल MVVNL
यहां खुलेंगे कॉमर्शियल कार्यालय
कॉल सेंटर हुसैनगंज कॉमर्शियल कार्यालय : लखनऊ मध्य जोन के अर्जुनगंज, हरिहरपुर, कैंट क्षेत्र, हजरतगंज, विक्रमादित्य मार्ग, कालिदास मार्ग, हुसैनगंज, माल एवेन्यू, डालीबाग, अमीनाबाद, नरही, चौक, ठाकुरगंज, तालकटोरा, राजाजीपुरम, वजीरगंज, कैंपबेल रोड, गऊघाट और यहियागंज क्षेत्र शामिल होंगे.
इंदिरानगर एचएएल उपकेंद्र : गोमतीनगर जोन के इंदिरानगर, मुंशी पुलिया, रविंद्र पल्ली, सर्वोदय नगर, तकरोही, कमता, मानस विहार, चिनहट, इस्माईलगंज, देवा रोड, मटियारी, गोमती नगर विस्तार, तिवारीगंज, खरगापुर, लोनापुर और मानस विहार शामिल होंगे.
इंद्रलोक हाइड्रिल कॉलोनी : अमौसी जोन के निगोहा, गोसाईगंज, मोहनलालगंज, तेलीबाग, साउथ सिटी, उतरेटिया, अमेठी, आशियाना, वृंदावन, रजनी खंड, एलडीए कानपुर रोड, नादरगंज, बंथरा, सरोजिनीनगर, माल, रहीमाबाद, मलिहाबाद, दुबग्गा, हरदोई, काकोरी, मोहन रोड और जेहटा जैसे इलाके शामिल होंगे.
पुरनिया उपकेंद्र : जानकीपुरम क्षेत्र के खदरा, मोहबिल्लापुर, मड़ियांव, त्रिवेणी नगर, डंडहिया, कपूरथला, बड़ा चांदगंज, आईआईएम रोड, बीकेटी, इटौंजा, निशातगंज, पेपर मिल कॉलोनी, कुर्सी रोड, अलीगंज, महानगर, विकास नगर, निशातगंज के साथ ही कपूरथला जैसे इलाके शामिल होंगे.
यह भी पढ़ें : लखनऊ में अब 15 नवंबर से लागू होगी वर्टिकल व्यवस्था, जानिए कैसे होगा बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान?