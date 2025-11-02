ETV Bharat / state

लखनऊ के 15 लाख उपभोक्ताओं के एक ही कार्यालय में हो जाएंगे तीन तरह के काम, इन चार जगहों पर बनेंगे कॉमर्शियल ऑफिस

लखनऊ : राजधानी के 15 लाख बिजली उपभोक्ताओं को जल्द ही बड़ी राहत मिलने जा रही है. मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (MVVNL) की तरफ से लखनऊ में नई वर्टिकल व्यवस्था लागू की जा रही है. इस व्यवस्था के लागू होने से उपभोक्ताओं के तीन तरह के काम एक ही जगह हो जाएंगे. इससे उपभोक्ताओं को ऑफिस-ऑफिस नहीं भटकना पड़ेगा.

बिजली विभाग ने चार स्थानों का चयन किया है. इनमें इंदिरानगर एचएएल, हुसैनगंज, इंद्रलोक हाइड्रिल कॉलोनी और पुरनिया कार्यालय में नए कॉमर्शियल कार्यालय खुलेंगे. हर कॉमर्शियल कार्यालय में तीन तरह के कामों के लिए तीन अलग-अलग अधिशासी अभियंताओं की तैनाती की जाएगी. यहीं पर उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण होगा.

हर सेंटर पर तैनात होंगे अधिकारी : खराब मीटर बदलने, गलत बिलों को सही करने और नए कनेक्शन जारी करने का काम इन्हीं कार्यालयों में होगा. अलग-अलग क्षेत्र के उपभोक्ता निर्धारित कार्यालय में जाकर अपने काम करा सकेंगे. सहायक अभियंता, जेई और अन्य कर्मचारी भी नियुक्त किए जाएंगे, जिससे इस व्यवस्था का लाभ उपभोक्ताओं को मिल सकेगा. MVVNL के अंतर्गत आने वाले 19 जिलों में से सिर्फ बरेली जिले में ही वर्टिकल व्यवस्था लागू है. जबकि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के तीन जिलों कानपुर, मेरठ और अलीगढ़ में यह व्यवस्था चल रही है.

15 नवंबर से होगा लागू : लखनऊ में वर्टिकल व्यवस्था एक नवंबर से ही लागू की जानी थी, लेकिन लगातार विरोध के चलते इस व्यवस्था को 15 दिन तक टाल दिया गया. अब 15 नवंबर को पुरानी व्यवस्था की जगह नई वर्टिकल व्यवस्था लागू होगी. MVVNL का तर्क है कि इस नई व्यवस्था से उपभोक्ताओं को काफी फायदा होगा. उनके कई तरह के काम आसानी से हो जाएंगे. हर काम के लिए अलग अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जिससे कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी. मध्यांचल के अधिकारियों का तर्क है जब व्यवस्था लागू हो जाएगी तो उपभोक्ता इस व्यवस्था को जरूर सराहेंगे.