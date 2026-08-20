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कोटा होकर एक और अमृत भारत ट्रेन: अहमदाबाद से भागलपुर के बीच 26 अगस्त से शुरू होगी

कोटा होकर चलने वाली पहली अमृत भारत ट्रेन प्रयागराज-उधना 24 अगस्त से शुरू होगी. यह प्रत्येक सोमवार सुबह 5:20 बजे प्रयागराज से रवाना होगी.

Amrit Bharat Train via Kota
कोटा होकर एक और अमृत भारत ट्रेन (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 20, 2026 at 1:47 PM IST

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कोटा: मध्यमवर्गीय यात्रियों के लिए रेलवे अमृत भारत ट्रेनों का विस्तार कर रहा है.ऐसी दो ट्रेनों की घोषणा रेलवे पहले कर चुका है, जिसमें प्रयागराज से उधना वाली ट्रेन 24 अगस्त से शुरू होने वाली है. अब गोरखपुर से मुंबई के बांद्रा टर्मिनस की ट्रेन भी जल्द ही चलेगी. इसी बीच रेलवे अहमदाबाद से पटना के बीच चल रही वीकली स्पेशल ट्रेन को रेगुलर और विस्तार करते हुए अहमदाबाद भागलपुर के बीच संचालित किया जा रहा है. इसे अमृत भारत के रूप में चलाया जा रहा है. इसका पहला फेरा 26 अगस्त से शुरू होगा.

वेस्टर्न रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक ने बताया कि ट्रेन नंबर 09447 अहमदाबाद-पटना वीकली स्पेशल को अब ट्रेन नंबर 19423 दिया गया है. यह ट्रेन अमृत भारत कोच के साथ अहमदाबाद से भागलपुर के बीच वीकली चलेगी. वापसी में ट्रेन नंबर 09448 को ट्रेन नंबर 19424 भागलपुर-अहमदाबाद किया गया है, जो 28 अगस्त से चलेगी.

पढ़ें: कोटा को मिली दो नई अमृत भारत एक्सप्रेस: गोरखपुर-मुंबई और प्रयागराज-सूरत स्पेशल अब रेगुलर, भरतपुर को मिलेगी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन

समय और रूट: ट्रेन नंबर 19423 अहमदाबाद जंक्शन से बुधवार शाम 6:30 बजे रवाना होगी. गुरुवार सुबह 3:35 बजे कोटा और शुक्रवार सुबह 6:40 बजे भागलपुर पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन नंबर 19424 शुक्रवार शाम 6:45 बजे भागलपुर से रवाना होगी. शनिवार शाम 6:05 बजे कोटा और रविवार सुबह 5:25 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी.

स्टॉपेज और कोच: ट्रेन में कुल 22 कोच होंगे, जिनमें 11 स्लीपर और 8 जनरल कोच शामिल हैं. यह ट्रेन आनंद, छायापुरी, गोधरा, दाहोद, रतलाम, भवानी मंडी, रामगंज मंडी, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, हिंडौन सिटी, बयाना, ईदगाह आगरा, टूंडला, गोविंदपुरी, सूबेदारगंज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा, दानापुर, पटना, बख्तियारपुर, मोकामा, किऊल, अभयपुर, जमालपुर और सुल्तानगंज स्टेशनों पर रुकेगी. ट्रेन की बुकिंग IRCTC की वेबसाइट और PRS काउंटर पर 21 अगस्त से शुरू होगी.

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कोटा होकर चलने वाली पहली अमृत भारत 24 अगस्त से: कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि कोटा होकर चलने वाली पहली अमृत भारत ट्रेन प्रयागराज-उधना के बीच 24 अगस्त से शुरू होगी. ट्रेन नंबर 20437 प्रयागराज-उधना प्रत्येक सोमवार सुबह 5:20 बजे प्रयागराज से रवाना होगी. यह 5:40 बजे कोटा और अगले दिन सुबह 4:05 बजे उधना पहुंचेगी.वापसी में ट्रेन नंबर 20438 प्रत्येक मंगलवार सुबह 6:45 बजे उधना से चलेगी. यह शाम 4:20 बजे कोटा और बुधवार सुबह 7:30 बजे प्रयागराज पहुंचेगी.यह ट्रेन आते-जाते समय फतेहपुर, गोविंदपुरी, इटावा, टूंडला, ईदगाह आगरा, बयाना, हिंडौन सिटी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, कोटा, रामगंज मंडी, भवानी मंडी, रतलाम और वडोदरा पर रुकेगी.

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