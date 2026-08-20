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कोटा होकर एक और अमृत भारत ट्रेन: अहमदाबाद से भागलपुर के बीच 26 अगस्त से शुरू होगी

कोटा होकर एक और अमृत भारत ट्रेन ( ETV Bharat Kota )

कोटा: मध्यमवर्गीय यात्रियों के लिए रेलवे अमृत भारत ट्रेनों का विस्तार कर रहा है.ऐसी दो ट्रेनों की घोषणा रेलवे पहले कर चुका है, जिसमें प्रयागराज से उधना वाली ट्रेन 24 अगस्त से शुरू होने वाली है. अब गोरखपुर से मुंबई के बांद्रा टर्मिनस की ट्रेन भी जल्द ही चलेगी. इसी बीच रेलवे अहमदाबाद से पटना के बीच चल रही वीकली स्पेशल ट्रेन को रेगुलर और विस्तार करते हुए अहमदाबाद भागलपुर के बीच संचालित किया जा रहा है. इसे अमृत भारत के रूप में चलाया जा रहा है. इसका पहला फेरा 26 अगस्त से शुरू होगा. वेस्टर्न रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक ने बताया कि ट्रेन नंबर 09447 अहमदाबाद-पटना वीकली स्पेशल को अब ट्रेन नंबर 19423 दिया गया है. यह ट्रेन अमृत भारत कोच के साथ अहमदाबाद से भागलपुर के बीच वीकली चलेगी. वापसी में ट्रेन नंबर 09448 को ट्रेन नंबर 19424 भागलपुर-अहमदाबाद किया गया है, जो 28 अगस्त से चलेगी. पढ़ें: कोटा को मिली दो नई अमृत भारत एक्सप्रेस: गोरखपुर-मुंबई और प्रयागराज-सूरत स्पेशल अब रेगुलर, भरतपुर को मिलेगी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन समय और रूट: ट्रेन नंबर 19423 अहमदाबाद जंक्शन से बुधवार शाम 6:30 बजे रवाना होगी. गुरुवार सुबह 3:35 बजे कोटा और शुक्रवार सुबह 6:40 बजे भागलपुर पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन नंबर 19424 शुक्रवार शाम 6:45 बजे भागलपुर से रवाना होगी. शनिवार शाम 6:05 बजे कोटा और रविवार सुबह 5:25 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी.