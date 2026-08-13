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कोटा को मिली दो नई अमृत भारत एक्सप्रेस: गोरखपुर-मुंबई और प्रयागराज-सूरत स्पेशल अब रेगुलर, भरतपुर को मिलेगी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन

कोटा होकर गोरखपुर-बांद्रा और प्रयागराज-उधना स्पेशल ट्रेनें अब अमृत भारत एक्सप्रेस के रूप में साप्ताहिक रेगुलर चलेंगी, रेलवे बोर्ड ने अनुमति दी.

Amrit Bharat Express Trains
कोटा रेलवे जंक्शन (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 13, 2026 at 1:35 PM IST

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Updated : August 13, 2026 at 2:03 PM IST

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कोटा/भरतपुर : कोटा रेल मंडल को जल्द ही दो अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिलने वाली हैं. रेलवे ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से मुंबई के बीच चल रही गोरखपुर-बांद्रा वीकली स्पेशल ट्रेन को अमृत भारत के रूप में रेगुलर करने का निर्णय लिया है. इसी तरह दूसरी ट्रेन यूपी के ही प्रयागराज से सूरत के बीच चल रही प्रयागराज-उधना वीकली स्पेशल है. दोनों ही ट्रेनें साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस के रूप में चलेंगी. हालांकि अमृत भारत के रूप में कब से चलेंगी, इसकी घोषणा नहीं हुई है. अभी केवल रेलवे बोर्ड ने वीकली स्पेशल की जगह अमृत भारत वीकली एक्सप्रेस के रूप में चलाने की अनुमति दी है. इसी प्रकार वाया भरतपुर, जयपुर व अजमेर होते हुए साबरमती–लालकुआं साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी.

उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि ट्रेन नंबर 05053 गोरखपुर-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल ट्रेन को अब अमृत भारत करते हुए नया नंबर 15085 दिया गया है. इसी तरह वापसी में चलने वाली ट्रेन नंबर 05054 बांद्रा टर्मिनस-गोरखपुर स्पेशल ट्रेन को 15086 नंबर दिया गया है. दोनों ही ट्रेनें अमृत भारत के रूप में जल्द चलेंगी.

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ट्रेन नंबर 15085 गोरखपुर से सुबह 7:50 पर रवाना होगी, कोटा रात को 1:10 पर पहुंचेगी और अगले दिन शनिवार शाम 6:00 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंच जाएगी. वापसी में ट्रेन नंबर 15086 हर शनिवार को रात 9:20 पर बांद्रा टर्मिनस से रवाना होगी. इसके बाद अगले दिन रविवार सुबह 10:22 पर कोटा पहुंचेगी और सोमवार सुबह 6:45 पर गोरखपुर जाएगी. यह ट्रेन आते और जाते समय बोरीवली, पालघर, वापी, वलसाड, सूरत, वडोदरा, रतलाम, शामगढ़, भवानी मंडी, कोटा, गंगापुर सिटी, बयाना, आगरा फोर्ट, टूंडला, कानपुर सेंट्रल, ऐशबाग, बादशाहनगर, गोंडा, बस्ती और खलीलाबाद स्टेशन पर रुकेगी.

प्रयागराज-उधना अमृत भारत का टाइम टेबल: उत्तर मध्य रेलवे के वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी अमित मालवीय ने बताया कि ट्रेन 04125 प्रयागराज-उधना स्पेशल ट्रेन का नंबर बदलकर 20437 किया जा रहा है. वापसी वाली ट्रेन नंबर 04126 उधना-प्रयागराज को 20438 किया जा रहा है. यह ट्रेन नंबर 20437 प्रयागराज से सोमवार सुबह 5:20 पर रवाना होगी. इसके बाद शाम 5:45 पर कोटा पहुंचेगी. इसके बाद मंगलवार तड़के 4:05 पर उधना पहुंच जाएगी. वापसी में ट्रेन नंबर 20438 मंगलवार सुबह 6:45 पर उधना से रवाना होगी. इसके बाद यह ट्रेन बुधवार सुबह 7:30 बजे प्रयागराज जंक्शन पहुंच जाएगी. ट्रेन आते और जाते समय फतेहपुर, गोविंदपुरी, इटावा, टूंडला, ईदगाह (आगरा), बयाना, हिंडौन सिटी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, कोटा, रामगंज मंडी, भवानी मंडी, रतलाम और वडोदरा पर स्टॉपेज करेगी.

वाया भरतपुर चलेगी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन : पश्चिम रेलवे यात्रियों की सुविधा और त्योहारी सीजन के अतिरिक्त भार को देखते हुए साबरमती–लालकुआं वाया भरतपुर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाएगा. ट्रेन संख्या 05343/05344 विशेष किराये पर संचालित होगी और इसकी बुकिंग आज से शुरू हो गई है. ट्रेन 05343 प्रत्येक गुरुवार को शाम 4 बजे साबरमती से चलकर अगले दिन दोपहर 2:20 बजे लालकुआं पहुंचेगी. यह सेवा 3 सितंबर से 26 नवंबर 2026 तक चलेगी. वापसी में 05344 प्रत्येक बुधवार दोपहर 1:35 बजे लालकुआं से रवाना होकर अगले दिन सुबह 11:05 बजे साबरमती पहुंचेगी. इस ट्रेन की खास बात यह है कि भरतपुर को भी ठहराव दिया गया है. इसके अलावा जयपुर, अजमेर, मथुरा, बरेली, कासगंज जैसे 25 से अधिक स्टेशन शामिल हैं. ट्रेन में एसी द्वितीय, एसी तृतीय, स्लीपर और सामान्य कोच होंगे. इससे राजस्थान, गुजरात, यूपी और उत्तराखंड के बीच सीधी कनेक्टिविटी मजबूत होगी.

Last Updated : August 13, 2026 at 2:03 PM IST

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