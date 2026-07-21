भानुप्रतापपुर में नई एंबुलेंस सेवा, इंडस्ट्री ने भेंट किया वाहन, स्वास्थ्य सेवाओं का बढ़ेगा दायरा
भानुप्रताप परिवहन संघ को गोदावरी इस्पात एवं पावर लिमिटेड ने एक नई एंबुलेंस भेंट की है.इसके संचालन से पहले विधिवत पूजन कार्यक्रम हुआ.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 21, 2026 at 4:50 PM IST
कांकेर : भानुप्रतापपुर क्षेत्र के लोगों को जनसेवा के लिए एक बड़ी सौगात मिली है.गोदावरी इस्पात एवं पावर लिमिटेड (हीरा ग्रुप) ने भानुप्रतापपुर परिवहन संघ को एक नई एम्बुलेंस दी है.इस एम्बुलेंस के संचालन से भानुप्रतापपुर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं समय पर उपलब्ध हो सकेंगी.
आपातकाल स्वास्थ्य सेवाएं होंगी मजबूत
भानुप्रतापपुर परिवहन संघ पहले से ही जनहित में एम्बुलेंस और शव वाहन का संचालन कर रहा है.नई एम्बुलेंस मिलने से आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा और मजबूत होगा. परिवहन संघ ने हीरा ग्रुप का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह वाहन क्षेत्र के मरीजों के लिए संजीवनी साबित होगा और गंभीर स्थिति में मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.
भानुप्रतापपुर में नई एंबुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है.इस सेवा के जरिए दूर दराज में आपातकाल के समय चाहे दिन हो या रात त्वरित एंबुलेंस सुविधा मिलेगी- सावित्री मंडावी,विधायक
जनसेवा की दिशा में सराहनीय कदम
भानुप्रतापपुर में आयोजित समारोह में विधायक सावित्री मंडावी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं. कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष किरण नुरेटी ने की, जबकि नगर पंचायत अध्यक्ष निखिल सिंह राठौर विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे. समारोह में परिवहन संघ के पदाधिकारी, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक शामिल हुए. जनप्रतिनिधियों ने इस पहल को सामाजिक दायित्व और जनसेवा की दिशा में सराहनीय कदम बताया.स्थानीय लोगों ने भी इस पहल का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि नई एम्बुलेंस से क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूती मिलेगी.
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