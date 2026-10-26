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बिहार में नये अधिवक्ताओं को मिलेंगे पांच हजार स्टाइपेंड, जानिए आवेदन की तिथि और जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट

नये अधिवक्ताओं को मिलेंगे पांच हजार स्टाइपेंड ( ETV Bharat )

पटना: बिहार के महाधिवक्ता एसडी संजय ने नए अधिवक्ताओं के स्टाइपेंट को लेकर अहम जानकारी दी. उन्होंने बताया कि नये अधिवक्ताओं को प्रति महीने पांच हजार रुपये लगातार तीन वर्षों तक स्टाइपेंड देने के लिए 30 नवम्बर 2026 तक आवेदन करना होगा.

प्रति महीने पांच हजार रुपये स्टाइपेंड