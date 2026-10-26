बिहार में नये अधिवक्ताओं को मिलेंगे पांच हजार स्टाइपेंड, जानिए आवेदन की तिथि और जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट
1 जनवरी, 2024 के बाद काउंसिल में पंजीकृत हुए सभी नये अधिवक्ताओं को स्टाइपेंड योजना के शर्तो को पूरा करने पर मिलेगी राशी. रिपोर्ट-आनंद वर्मा
Published : October 26, 2026 at 8:57 PM IST
पटना: बिहार के महाधिवक्ता एसडी संजय ने नए अधिवक्ताओं के स्टाइपेंट को लेकर अहम जानकारी दी. उन्होंने बताया कि नये अधिवक्ताओं को प्रति महीने पांच हजार रुपये लगातार तीन वर्षों तक स्टाइपेंड देने के लिए 30 नवम्बर 2026 तक आवेदन करना होगा.
प्रति महीने पांच हजार रुपये स्टाइपेंड
महाधिवक्ता ने आगे बताया कि 1 जनवरी, 2024 के बाद बिहार स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत हुए सभी नये अधिवक्ताओं को स्टाइपेंड योजना के शर्तो को पूरा करने पर प्रति महीने पांच हजार रुपये बतौर स्टाइपेंड दिया जाएगा.
सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध
उन्होंने स्पष्ट किया कि नई योजना हैं, इसिलिए शुरुआती दौर में छोटी मोटी समस्या सामने आ सकती हैं. लेकिन सरकार नये वकीलों को स्टाइपेंड योजना का लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध हैं. एसडी संजय ने बताया कि सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणाएं की हैं.
3 साल तक पांच हजार रुपया मासिक स्टाइपेंड
महाधिवक्ता के मुताबिक 1 जनवरी, 2024 से बिहार स्टेट बार काउंसिल में नामांकित नए अधिवक्ताओं को 3 साल तक पांच हजार रुपया मासिक स्टाइपेंड के साथ साथ अधिवक्ता संघों को ई-लाइब्रेरी के लिए पांच लाख की सहायता दी जाएगी. इसके लिए सरकार ने बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को 30 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान कर दिया है.
"1 जनवरी, 2024 से बिहार स्टेट बार काउंसिल में नामांकित नए अधिवक्ताओं को 3 साल तक पांच हजार रुपया मासिक स्टाइपेंड के साथ साथ अधिवक्ता संघों को ई-लाइब्रेरी के लिए पांच लाख की सहायता दी जाएगी. इसके लिए सरकार ने बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को 30 करोड़ रुपये की राशि दे दी है." - एसडी संजय, महाधिवक्ता
महिला वकीलों के लिए भी बदलाव की पहल
एसडी संजय ने कहा कि इसके अलावा महिला वकीलों के लिए अदालतों में शौचालयों की सुविधा और चेंबर में सुधार की योजना भी शामिल है. उन्होंने आगे कहा कि स्टाइपेंड योजना का लाभ लेने के लिए वकीलों को एक सौ रुपये का फॉर्म खरीद कर आवेदन करना होगा.
जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट
महाधिवक्ता ने बताया कि लाभ लेने के इच्छुक वकीलों को आवेदन के साथ मैट्रिक परीक्षा का प्रमाण पत्र, वकील के रूप में पंजीकृत प्रमाण पत्र, अनुभव एंव सक्रिय प्रैक्टिस प्रमाण पत्र, माता/पिता के आय प्रमाण पत्र, बिहार के निवासी होने का प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, एआईबीई परीक्षा पास प्रमाण पत्र, आपराधिक मामले में संलिप्तता नहीं होने का शपथ पत्र देना होगा.
अध्यक्ष और महासचिव का हस्ताक्षर जरूरी
महाधिवक्ता के मुताबिक इन दस्तावेजों के अलावा वकीलों को वकालत पेशा के अलावा किसी दूसरे व्यवसाय में नही होने का शपथ पत्र के अलावा एक रद्द चेक देना होगा. उन्होंने बताया कि आवेदन पर एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव का हस्ताक्षर होना चाहिए.
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