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अब उम्र के हिसाब से तय होगी बच्चों की क्लास, बिहार के सरकारी स्कूलों में एडमिशन का नया नियम लागू

बिहार के स्कूलों में एडमिशन का नया नियम ( ETV Bharat )

पटना: बिहार के सरकारी स्कूलों में नामांकन व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है. अबतक जहां कई स्कूलों में बच्चों का एडमिशन अभिभावकों की इच्छा, शिक्षक की सहमति या सीट उपलब्धता के आधार पर ऊंची या निचली कक्षा में कर दिया जाता था. वहीं अब इस व्यवस्था पर रोक लगाई जा रही है. नई व्यवस्था के तहत अब बच्चों की कक्षा पूरी तरह उनकी उम्र के अनुसार तय की जाएगी. शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे सरकारी स्कूलों में लंबे समय से चल रहे 'नो एज-गैप' मॉडल को खत्म किया जा सकेगा और पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार आएगा. नई गाइडलाइन के क्या हैं नियम?: नई गाइडलाइन के मुताबिक कक्षा एक में दाखिले के लिए न्यूनतम उम्र 5 वर्ष तय की गई है, जबकि 12वीं तक अधिकतम उम्र 19 वर्ष निर्धारित की गई है. इसके लिए विभाग ने एक नया आयु चार्ट भी जारी किया है, जिसमें हर कक्षा के लिए उपयुक्त आयु सीमा स्पष्ट कर दी गई है. शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला (Bihar Education Department) इसके अनुसार 5 से 8 वर्ष तक के बच्चे पहली कक्षा, 6 से 9 वर्ष तक दूसरी, 7 से 10 वर्ष तक तीसरी, 8 से 11 वर्ष तक चौथी, 9 से 12 वर्ष तक पांचवीं और 10 से 13 वर्ष तक छठी कक्षा में नामांकित किए जाएंगे. इसी तरह 11 से 14 वर्ष तक के बच्चे सातवीं, 12 से 15 वर्ष तक आठवीं, 13 से 16 वर्ष तक नौवीं, 14 से 17 वर्ष तक दसवीं, 15 से 18 वर्ष तक 11वीं और 16 से 19 वर्ष तक 12वीं कक्षा में दाखिला ले सकेंगे. एकरूपता लाना शिक्षा विभाग का उद्देश्य: शिक्षा विभाग का कहना है कि इस नए नियम के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य कक्षाओं में एकरूपता लाना है. अभी तक कई स्कूलों, खासकर ग्रामीण इलाकों में, 10 से 12 साल के बच्चे भी शुरुआती कक्षाओं में पढ़ते देखे जाते थे. इससे कक्षा में उम्र का संतुलन बिगड़ जाता था और पढ़ाने के दौरान शिक्षकों को कठिनाई होती थी. छोटे बच्चों के बीच बड़े बच्चों के बैठने से न सिर्फ उनकी सीखने की गति प्रभावित होती थी, बल्कि कक्षा का माहौल भी असंतुलित हो जाता था. अब उम्र के हिसाब से एक ही स्तर के बच्चे साथ पढ़ेंगे, जिससे शिक्षण प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और प्रभावी हो सकेगी.