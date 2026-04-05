अब उम्र के हिसाब से तय होगी बच्चों की क्लास, बिहार के सरकारी स्कूलों में एडमिशन का नया नियम लागू
बिहार के सरकारी स्कूलों में एडमिशन का नया नियम लागू होने जा रहा है. अब उम्र के हिसाब से बच्चों की क्लास तय होगी.
Published : April 5, 2026 at 1:29 PM IST
पटना: बिहार के सरकारी स्कूलों में नामांकन व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है. अबतक जहां कई स्कूलों में बच्चों का एडमिशन अभिभावकों की इच्छा, शिक्षक की सहमति या सीट उपलब्धता के आधार पर ऊंची या निचली कक्षा में कर दिया जाता था. वहीं अब इस व्यवस्था पर रोक लगाई जा रही है. नई व्यवस्था के तहत अब बच्चों की कक्षा पूरी तरह उनकी उम्र के अनुसार तय की जाएगी. शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे सरकारी स्कूलों में लंबे समय से चल रहे 'नो एज-गैप' मॉडल को खत्म किया जा सकेगा और पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार आएगा.
नई गाइडलाइन के क्या हैं नियम?: नई गाइडलाइन के मुताबिक कक्षा एक में दाखिले के लिए न्यूनतम उम्र 5 वर्ष तय की गई है, जबकि 12वीं तक अधिकतम उम्र 19 वर्ष निर्धारित की गई है. इसके लिए विभाग ने एक नया आयु चार्ट भी जारी किया है, जिसमें हर कक्षा के लिए उपयुक्त आयु सीमा स्पष्ट कर दी गई है.
इसके अनुसार 5 से 8 वर्ष तक के बच्चे पहली कक्षा, 6 से 9 वर्ष तक दूसरी, 7 से 10 वर्ष तक तीसरी, 8 से 11 वर्ष तक चौथी, 9 से 12 वर्ष तक पांचवीं और 10 से 13 वर्ष तक छठी कक्षा में नामांकित किए जाएंगे. इसी तरह 11 से 14 वर्ष तक के बच्चे सातवीं, 12 से 15 वर्ष तक आठवीं, 13 से 16 वर्ष तक नौवीं, 14 से 17 वर्ष तक दसवीं, 15 से 18 वर्ष तक 11वीं और 16 से 19 वर्ष तक 12वीं कक्षा में दाखिला ले सकेंगे.
एकरूपता लाना शिक्षा विभाग का उद्देश्य: शिक्षा विभाग का कहना है कि इस नए नियम के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य कक्षाओं में एकरूपता लाना है. अभी तक कई स्कूलों, खासकर ग्रामीण इलाकों में, 10 से 12 साल के बच्चे भी शुरुआती कक्षाओं में पढ़ते देखे जाते थे. इससे कक्षा में उम्र का संतुलन बिगड़ जाता था और पढ़ाने के दौरान शिक्षकों को कठिनाई होती थी.
छोटे बच्चों के बीच बड़े बच्चों के बैठने से न सिर्फ उनकी सीखने की गति प्रभावित होती थी, बल्कि कक्षा का माहौल भी असंतुलित हो जाता था. अब उम्र के हिसाब से एक ही स्तर के बच्चे साथ पढ़ेंगे, जिससे शिक्षण प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और प्रभावी हो सकेगी.
स्कूल ट्रांसफर में भी होगी आसानी: इस नई व्यवस्था के कई बड़े फायदे भी बताए जा रहे हैं. पहला, सभी स्कूलों में एक जैसी एडमिशन प्रणाली लागू होने से कक्षा संरचना में एकरूपता आएगी. दूसरा, उम्र के अनुसार पाठ्यक्रम मिलने से बच्चों की समझ और सीखने की क्षमता बेहतर होगी, क्योंकि हर कक्षा का सिलेबस उसी मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है.
तीसरा, अगर कोई छात्र एक स्कूल या एक राज्य से दूसरे स्कूल या राज्य में ट्रांसफर लेता है, तो वहां उसकी उम्र और कक्षा का मिलान आसानी से हो जाएगा. इससे एडमिशन प्रक्रिया सरल होगी और अभिभावकों को परेशानी नहीं होगी.
बच्चों को सिखाने में होगी आसानी: शिक्षा विशेषज्ञ प्रो. बीएन प्रसाद का मानना है कि इस फैसले से टीचिंग क्वालिटी में भी बड़ा सुधार आएगा. शिक्षक जब एक समान आयु वर्ग के बच्चों को पढ़ाएंगे तो उन्हें विषय समझाने और बच्चों की सीखने की क्षमता के अनुसार पढ़ाने में आसानी होगी. अभी अलग-अलग उम्र के बच्चों के एक ही कक्षा में होने से शिक्षकों को पढ़ाई का स्तर तय करने में दिक्कत होती थी. नई व्यवस्था इस समस्या को काफी हद तक दूर करेगी. साथ ही बच्चों में मानसिक दबाव भी कम होगा, क्योंकि वे अपने हमउम्र साथियों के साथ पढ़ाई कर सकेंगे.
ड्रॉप आउट रेट कम होने की उम्मीद: नई नीति में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अधिक उम्र वाले लेकिन पढ़ाई में कमजोर छात्रों को पीछे रोकने के बजाय उनकी उम्र के अनुसार अगली उपयुक्त कक्षा में एडमिशन दिया जाएगा ताकि वे उम्र के हिसाब से अपने साथियों के साथ आगे बढ़ सकें. शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि इससे बच्चों का आत्मविश्वास बना रहेगा और वे स्कूल छोड़ने की स्थिति में नहीं पहुंचेंगे.
"उम्र के मुताबिक दाखिला होने से बच्चों को पढ़ने और सीखने दोनों में आसानी होगी. विभाग को उम्मीद है कि यह बदलाव सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, ड्रॉपआउट कम करने और बच्चों के समग्र विकास में मददगार साबित होगा."- सुनील कुमार, शिक्षा मंत्री
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