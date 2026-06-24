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काशी विद्या पीठ में अब किस फार्मूले से लिए जाएंगे एडमिशन, जानिए

वाराणसी: महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में ग्रेजुएशन पाठ्यक्रमों में सत्र 2026-27 में मेरिट के आधार पर प्रवेश हेतु स्केलिंग फार्मूले को आधार मानकर प्रवेश लिये जाएंगे. ये निर्णय मंगलवार को कुलपति प्रो. आनन्द कुमार त्यागी की अध्यक्षता मे प्रवेश समिति की बैठक लिया गया.



एडमिशन सेल के उप समन्वयक प्रो. नलिनी श्याम कामिल ने बताया कि विश्वविद्यालय मुख्य परिसर के सभी पाठ्यक्रमों में 23 जून तक लगभग 23 हजार ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त हुये है. वहीं, तथा कुलपति प्रो. त्यागी के आदेशानुसार विश्वविद्यालय परिसर के स्नातकोत्तर, डिप्लोमा एवं डिप्लोमा (लेटरल इन्ट्री) पाठ्यक्रमों की ऑनलाइन प्रवेश आवेदन-पत्र भरने की तिथि दिनांक 30 जून तक है.



प्रो. कामिल ने बताया कि विश्वविद्यालय मुख्य परिसर के स्नातक पाठ्यक्रमों की प्रवेश काउन्सिलिंग 27 जून से एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की 21 जुलाई से होना सुनिश्चित है, जिसकी समय सारिणी विश्वविद्यालय की बेबसाइट पर अपलोड किया गया है.



उन्होंने बताया कि ग्रेजुएशन पाठ्यक्रमों की काउन्सिलिंग वाणिज्य एवं प्रबन्धशास्त्र संकाय भवन में जिसके संयोजक डॉ. राहुल गुप्ता, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की काउन्सिलिंग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संकाय में जिसके संयोजक प्रो. अखिलेश चन्द्र यादव, प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों की काउन्सिलिंग शिक्षाशास्त्र संकाय में जिसके संयोजक प्रो. रमाकान्त सिंह तथा समस्त डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की काउन्सिलिंग समाजकार्य संकाय भवन में होगी, जिसके संयोजक डॉ. दुर्गेश कुमार उपाध्याय होंगे.



प्रो. कामिल ने कहा कि प्रवेश से सम्बन्धित किसी भी जानकारी के लिये अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट entrance.mgkvpvonline को नियमित चेक करते रहे, क्योंकि प्रवेश काउन्सिलिंग से सम्बन्धित सूचना ईमेल या एसएमएस के माध्यम से मात्र दी जाएगी.

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