अयोध्या में 102 करोड़ की लागत से बन रहा हाईटेक सुविधाओं वाला प्रशासनिक भवन, जानिए कब शुरू होगा कामकाज
निर्माण कार्य अंतिम चरण में है. इस परिसर में विकास प्राधिकरण और नगर निगम के कार्यालय एक ही जगह संचालित होंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 7, 2026 at 8:53 PM IST
अयोध्या : रामनगरी को दीपोत्सव तक एक अत्याधुनिक संयुक्त प्रशासनिक कार्यालय मिल जाएगा. सिविल लाइंस स्थित सदर तहसील के पास 2.44 एकड़ में बन रहा छह मंजिला हाईटेक भवन लगभग तैयार हो चुका है. अंतिम चरण में निर्माण कार्य चल रहा है. 102 करोड़ रुपये की लागत से बने इस परिसर में विकास प्राधिकरण और नगर निगम के कार्यालय एक ही जगह संचालित होंगे. यह भवन सोलर ऊर्जा से युक्त होगा तथा बिजली न रहने पर बैकअप व्यवस्था भी उपलब्ध रहेगी.
नवंबर 2023 में शुरू हुए निर्माण का लक्ष्य अक्टूबर 2026 रखा गया है. भवन की ऊंचाई 26 मीटर है. इसमें दो बेसमेंट, लिफ्ट व्यवस्था और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी आधुनिक सुविधाएं हैं. परिसर में 292 कारों की पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है. वर्तमान में भवन हैंडओवर प्रक्रिया में है. दीपोत्सव से पहले इसे पूर्ण रूप से तैयार कर लेने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि प्रशासनिक कामकाज सुचारू रूप से नए परिसर में स्थानांतरित हो सके.
भवन की सबसे खास बात इसकी सोलर युक्त व्यवस्था है. छत पर सोलर पैनल लगाए गए हैं, जो दिन के समय बिजली की जरूरत पूरी करेंगे. बिजली कटौती की स्थिति में बैकअप सिस्टम सक्रिय हो जाएगा, जिससे कामकाज बाधित नहीं होगा. दो बेसमेंट में पार्किंग के अलावा अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं. लिफ्ट सिस्टम आधुनिक और सुरक्षित है.
स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत सीसीटीवी कैमरे, फायर सेफ्टी सिस्टम और अन्य सुरक्षा उपाय भी किए गए हैं. कॉन्ट्रैक्टर वैगमाइन इंटरप्राइजेज निर्माण एजेंसी के परियोजना प्रबंधक महाराम शर्मा ने बताया कि भवन लगभग तैयार है. अंतिम फिनिशिंग, इंटीरियर और हैंडओवर की प्रक्रिया चल रही है. अक्टूबर 2026 का लक्ष्य रखते हुए दीपोत्सव से पहले इसे जनता को समर्पित करने की कोशिश की जा रही है.
नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार ने बताया कि यह परिसर न केवल प्रशासनिक जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि शहर की छवि को भी आधुनिक बनाएगा. अयोध्या में पर्यटन और धार्मिक गतिविधियों के बढ़ते दबाव को देखते हुए कुशल प्रशासनिक व्यवस्था आवश्यक हो गई है. नए भवन से शिकायतों के समाधान और विकास कार्यों की मॉनिटरिंग आसान हो जाएगी. कुल मिलाकर, 102 करोड़ की इस परियोजना से अयोध्या को एक आधुनिक प्रशासनिक केंद्र मिलेगा.
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