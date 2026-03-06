20 मार्च से रिजल्ट और 1 अप्रैल से पढ़ाई : प्रवेशोत्सव के साथ छात्रों को मिलेंगी किताबें और यूनिफॉर्म, अब गुटखा नहीं खाएंगे टीचर
परीक्षा परिणाम, प्रवेशोत्सव और नए सत्र की तैयारियों को जोड़ते हुए पूरी योजना है, ताकि छात्रों को बिना देरी अगली कक्षा में प्रवेश मिल सके.
Published : March 6, 2026 at 8:19 PM IST
जयपुर: प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में इस बार नया शैक्षणिक सत्र नई व्यवस्था की इबारत लिखेगा. 1 अप्रैल से शुरू होने वाले ने सत्र में छात्रों को शुरुआत में ही किताबें और यूनिफॉर्म की राशि उपलब्ध कराने की तैयारी की है. इससे पहले 20 मार्च को 10वीं और 24 मार्च को 5वीं और 8वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा. इसके साथ ही समान परीक्षाओं के परिणाम जारी होने के बाद प्रवेशोत्सव के जरिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्कूलों से जोड़ने के लिए शिक्षा मंत्री ने तमाम शिक्षक संगठनों के साथ वार्ता करते हुए उन्हें दिशा निर्देश दिए. वहीं, इस दौरान शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री को आश्वासन दिया कि अब से कोई भी शिक्षक विद्यालय में गुटखा नहीं खाएगा.
20 मार्च को आएगा 10वीं का रिजल्ट: शिक्षा विभाग के अनुसार इस बार परीक्षा परिणाम, प्रवेशोत्सव और नए सत्र की तैयारियों को एक क्रम में जोड़ते हुए पूरी योजना बनाई गई है, ताकि छात्रों को बिना देरी अगली कक्षा में प्रवेश मिल सके और पढ़ाई समय पर शुरू हो सके. शिक्षा शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने बताया कि 20 मार्च को कक्षा 10वीं का परिणाम जारी किया जाएगा, जबकि 24 मार्च को कक्षा 5वीं, 8वीं बोर्ड और अन्य कक्षाओं की समान परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे. इसके अगले ही दिन 25 मार्च को सभी स्कूलों में मेगा पीटीएम की जाएगी. इसमें अभिभावकों को बच्चों की मार्कशीट दिखाई जाएगी. आगे की पढ़ाई को लेकर मार्गदर्शन दिया जाएगा.
नामांकन बढ़ाने घर-घर जाएंगे शिक्षक : विभाग अधिकाधिक बच्चों को विद्यालयों तक लाने को इस वर्ष प्रवेशोत्सव के तहत विशेष अभियान चलाएगा. शिक्षक और कर्मचारी घर-घर जाकर प्रवेश योग्य बच्चों को स्कूल में दाखिले को प्रेरित करेंगे. ये अभियान 27 मार्च और 6, 10 और 15 अप्रैल को चलाया जाएगा. आंगनबाड़ी के बच्चों को भी प्रोविजनल एडमिशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ताकि 1 अप्रैल से समय पर कक्षाओं में शामिल हो सकें.
प्रवेशोत्सव के साथ मिलेंगी किताबें और यूनिफॉर्म : इस बार नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा. उसी दिन छात्रों को कोर्स बुक उपलब्ध कराने का लक्ष्य है. इसके लिए 31 मार्च तक सभी स्कूलों तक किताबें पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है. कृष्ण कुणाल ने बताया कि राजस्थान पाठ्यपुस्तक मंडल की ओर से किताबों के वितरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इसकी निगरानी शाला दर्पण पोर्टल के जरिए की जा रही है.
प्रदेशभर में करीब 4.50 करोड़ किताबें वितरित की जानी हैं. इनमें लगभग सवा दो करोड़ किताबों की छपाई हो चुकी. स्कूलों में उनकी आपूर्ति शुरू हो गई. छात्रों को यूनिफॉर्म के लिए दी जाने वाली राशि भी प्रवेशोत्सव के साथ डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी. इससे विद्यार्थियों को नए सत्र की शुरुआत में ही आवश्यक सामग्री उपलब्ध हो सकेगी.
45 दिन में 20% सिलेबस का लक्ष्य : शिक्षा विभाग ने बताया कि 1 अप्रैल से शुरू होकर 15 मई तक कक्षाओं में करीब 20 प्रतिशत कोर्स पूरा कराया जाएगा. इसके बाद छात्रों की पहली परीक्षा ली जाएगी. ग्रीष्मावकाश के लिए होमवर्क दिया जाएगा. इस वर्ष शिक्षण दिवसों की संख्या बढ़ाकर 214 की है. इसके चलते ग्रीष्मावकाश 16 मई से 20 जून तक रहेगा.
शिक्षा मंत्री ने की शिक्षकों से चर्चा : नए सत्र की तैयारियों को लेकर शिक्षामंत्री मदन दिलावर ने शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों से संवाद किया. उन्होंने मेगा पीटीएम, प्रवेशोत्सव, पाठ्यपुस्तक वितरण, यूनिफॉर्म की डीबीटी, शाला स्वास्थ्य परीक्षण और प्रथम परख परीक्षा जैसे विषयों पर चर्चा की. मंत्री ने कहा कि पहले शैक्षणिक सत्र 1 जुलाई से शुरू होता था, लेकिन अब इसे 1 अप्रैल से शुरू कर रहे हैं. इसके लिए सभी शिक्षक संगठनों से संवाद कर शिक्षकों तक एक समान संदेश पहुंचाने की कोशिश है, ताकि नए सत्र की शुरुआत व्यवस्थित तरीके से हो.
शिक्षक संगठनों ने भी रखी बात : राजस्थान अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राधामोहन मीणा ने बताया कि शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव के सामने शिक्षक संगठनों ने भी अपनी बातें रखीं. प्रमुख रूप से महात्मा गांधी स्कूलों के शिक्षकों के पदस्थापन, तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले एवं पारदर्शी ट्रांसफर पॉलिसी समेत दूसरी लंबित मांगों को रखा गया. इस पर उन्होंने समय से उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया. इसके अलावा शिक्षकों ने मंत्री दिलावर को आश्वासन दिया कि अब से कोई भी शिक्षक विद्यालय में गुटखा नहीं खाएगा और ना ही पॉलीथिन थैली का इस्तेमाल करेगा.
