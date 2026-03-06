ETV Bharat / state

20 मार्च से रिजल्ट और 1 अप्रैल से पढ़ाई : प्रवेशोत्सव के साथ छात्रों को मिलेंगी किताबें और यूनिफॉर्म, अब गुटखा नहीं खाएंगे टीचर

जयपुर: प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में इस बार नया शैक्षणिक सत्र नई व्यवस्था की इबारत लिखेगा. 1 अप्रैल से शुरू होने वाले ने सत्र में छात्रों को शुरुआत में ही किताबें और यूनिफॉर्म की राशि उपलब्ध कराने की तैयारी की है. इससे पहले 20 मार्च को 10वीं और 24 मार्च को 5वीं और 8वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा. इसके साथ ही समान परीक्षाओं के परिणाम जारी होने के बाद प्रवेशोत्सव के जरिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्कूलों से जोड़ने के लिए शिक्षा मंत्री ने तमाम शिक्षक संगठनों के साथ वार्ता करते हुए उन्हें दिशा निर्देश दिए. वहीं, इस दौरान शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री को आश्वासन दिया कि अब से कोई भी शिक्षक विद्यालय में गुटखा नहीं खाएगा.

20 मार्च को आएगा 10वीं का रिजल्ट: शिक्षा विभाग के अनुसार इस बार परीक्षा परिणाम, प्रवेशोत्सव और नए सत्र की तैयारियों को एक क्रम में जोड़ते हुए पूरी योजना बनाई गई है, ताकि छात्रों को बिना देरी अगली कक्षा में प्रवेश मिल सके और पढ़ाई समय पर शुरू हो सके. शिक्षा शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने बताया कि 20 मार्च को कक्षा 10वीं का परिणाम जारी किया जाएगा, जबकि 24 मार्च को कक्षा 5वीं, 8वीं बोर्ड और अन्य कक्षाओं की समान परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे. इसके अगले ही दिन 25 मार्च को सभी स्कूलों में मेगा पीटीएम की जाएगी. इसमें अभिभावकों को बच्चों की मार्कशीट दिखाई जाएगी. आगे की पढ़ाई को लेकर मार्गदर्शन दिया जाएगा.

नामांकन बढ़ाने घर-घर जाएंगे शिक्षक : विभाग अधिकाधिक बच्चों को विद्यालयों तक लाने को इस वर्ष प्रवेशोत्सव के तहत विशेष अभियान चलाएगा. शिक्षक और कर्मचारी घर-घर जाकर प्रवेश योग्य बच्चों को स्कूल में दाखिले को प्रेरित करेंगे. ये अभियान 27 मार्च और 6, 10 और 15 अप्रैल को चलाया जाएगा. आंगनबाड़ी के बच्चों को भी प्रोविजनल एडमिशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ताकि 1 अप्रैल से समय पर कक्षाओं में शामिल हो सकें.

प्रवेशोत्सव के साथ मिलेंगी किताबें और यूनिफॉर्म : इस बार नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा. उसी दिन छात्रों को कोर्स बुक उपलब्ध कराने का लक्ष्य है. इसके लिए 31 मार्च तक सभी स्कूलों तक किताबें पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है. कृष्ण कुणाल ने बताया कि राजस्थान पाठ्यपुस्तक मंडल की ओर से किताबों के वितरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इसकी निगरानी शाला दर्पण पोर्टल के जरिए की जा रही है.