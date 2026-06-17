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डर के बीच नए शिक्षा सत्र की कांकेर में शुरुआत, जर्जर भवन में भविष्य संवारने जुटे नौनिहाल

बच्चे पढ़ाई के दौरान कभी पुस्तक तो कभी छत को देखते हैं. छात्रों के परिजन चाहते हैं भवन को जल्द दुरुस्त किया जाए.

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डर के साए में नए शिक्षा सत्र की शुरुआत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 17, 2026 at 8:51 PM IST

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कांकेर: 31 मार्च 2026 को बस्तर नक्सलवाद से मुक्त हो गया. खुद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने लोकतंत्र के मंदिर से इस बात का ऐलान किया कि भारत से नक्सलवाद की जड़े उखड़ चुकी हैं. नक्सलवाद खत्म होने के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ये दोहराया कि हम बस्तर में विकास के कामों तेजी लाएंगे, जिससे जो काम 50 सालों में नहीं हुआ उसे हम पांच सालों में पूरा करेंगे. बस्तर के लोग भी ये चाहते हैं कि बस्तर विकास के मानचित्र में सबसे ऊपर नजर आए. बस्तर विकास के पैमाने पर खरा उतरे इसके लिए जरूरी है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले. लेकिन बच्चे किन हालातों में यहां शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ये किसी से भी छिपा हुआ नहीं है.

ऐसे पढ़ेंगे तो कैसे बढ़ेंगे

सालों तक नक्सल प्रभावित इलाके के रुप में जाने जाने वाले अंतागढ़ विकासखंड में माओवादियों की दहशत तो खत्म हो चुकी है, लेकिन बच्चे आज भी स्कूलों में दहशत के बीच पढ़ने को मजबूर हैं. दरअसल, ग्राम पंचायत तालाबेड़ा के आश्रित ग्राम मडपा का प्राथमिक शाला भवन सालों से जर्जर हालत में है. इसी जर्जर भवन की छत के नीचे बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं. बच्चे कहते हैं कि यहां पढ़ने के दौरान उनको हमेशा चोटिल होने का डर बना रहता है. स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक भी कहते हैं कि जर्जर भवन में बच्चों को पढ़ाना उनकी मजबूरी है. कई बार उन्होने अधिकारियों को जर्जर भवन की जानकारी दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई.

डर के बीच नए शिक्षा सत्र की कांकेर में शुरुआत (ETV Bharat)

बारिश में समस्या और बढ़ेगी

शिक्षक बताते हैं कि बारिश का मौसम शुरू होते ही समस्या और गंभीर हो जाती है. टपकती छत, जर्जर दीवारें और असुरक्षित वातावरण बच्चों की पढ़ाई में बाधा खड़ी करती हैं. अभिभावकों और शिक्षकों को हमेशा इस बात की चिंता सताती रहती है कि कहीं कोई बड़ा हादसा न हो जाए. ग्रामीणों का कहना है कि नए स्कूल भवन की मांग को लेकर कई बार प्रशासन और शिक्षा विभाग को आवेदन दिए गए, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. लगातार उपेक्षा के चलते बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है.

ग्रामीणों और शिक्षकों ने चंदा कर बनाई बच्चों के लिए झोपड़ी

बच्चों की शिक्षा बाधित न हो, इसके लिए पिछले वर्ष ग्रामीणों और शिक्षकों ने स्वयं चंदा एकत्रित कर एक अस्थायी झोपड़ी का निर्माण कराया. वर्तमान में इसी झोपड़ी में गांव के नौनिहाल बारिश के दिनों में पढ़ते हैं. आधुनिक शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं के दावों के बीच यह तस्वीर ग्रामीण क्षेत्रों की जमीनी हकीकत को सामने लाती है. ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि बच्चों की सुरक्षा और बेहतर शिक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मडपा गांव में जल्द से जल्द नए स्कूल भवन की स्वीकृति प्रदान की जाए.

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