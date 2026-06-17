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डर के बीच नए शिक्षा सत्र की कांकेर में शुरुआत, जर्जर भवन में भविष्य संवारने जुटे नौनिहाल

कांकेर: 31 मार्च 2026 को बस्तर नक्सलवाद से मुक्त हो गया. खुद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने लोकतंत्र के मंदिर से इस बात का ऐलान किया कि भारत से नक्सलवाद की जड़े उखड़ चुकी हैं. नक्सलवाद खत्म होने के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ये दोहराया कि हम बस्तर में विकास के कामों तेजी लाएंगे, जिससे जो काम 50 सालों में नहीं हुआ उसे हम पांच सालों में पूरा करेंगे. बस्तर के लोग भी ये चाहते हैं कि बस्तर विकास के मानचित्र में सबसे ऊपर नजर आए. बस्तर विकास के पैमाने पर खरा उतरे इसके लिए जरूरी है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले. लेकिन बच्चे किन हालातों में यहां शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ये किसी से भी छिपा हुआ नहीं है.

ऐसे पढ़ेंगे तो कैसे बढ़ेंगे

सालों तक नक्सल प्रभावित इलाके के रुप में जाने जाने वाले अंतागढ़ विकासखंड में माओवादियों की दहशत तो खत्म हो चुकी है, लेकिन बच्चे आज भी स्कूलों में दहशत के बीच पढ़ने को मजबूर हैं. दरअसल, ग्राम पंचायत तालाबेड़ा के आश्रित ग्राम मडपा का प्राथमिक शाला भवन सालों से जर्जर हालत में है. इसी जर्जर भवन की छत के नीचे बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं. बच्चे कहते हैं कि यहां पढ़ने के दौरान उनको हमेशा चोटिल होने का डर बना रहता है. स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक भी कहते हैं कि जर्जर भवन में बच्चों को पढ़ाना उनकी मजबूरी है. कई बार उन्होने अधिकारियों को जर्जर भवन की जानकारी दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई.