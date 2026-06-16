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नए शैक्षणिक सत्र में दूरस्थ इलाकों के स्कूलों में दिखी रौनक, बच्चों का शाला प्रवेशोत्सव के दौरान हुआ स्वागत

दंतेवाड़ा में नए शैक्षणिक सत्र के दौरान एक बार फिर स्कूलों की घंटी बजी.अंदरुनी इलाकों में बच्चों का स्वागत टीका लगाकर किया गया.

New academic session begins
नए शैक्षणिक सत्र में दूरस्थ इलाकों के स्कूलों में दिखी रौनक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 16, 2026 at 5:37 PM IST

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दंतेवाड़ा : गर्मियों की छुट्टियों के बाद एक बार फिर छत्तीसगढ़ के स्कूलों में रौनक लौट आई है. बस्तर संभाग के स्कूलों में भी बच्चों का उत्साह देखते ही बना. 16 जून से शुरु हुए स्कूल में बच्चों का स्वागत टीका लगाकर किया गया. दंतेवाड़ा जिले की बात करें तो चारों विकासखंडों के प्राथमिक, माध्यमिक एवं हाई स्कूलों में पहले ही दिन विद्यार्थियों की अच्छी उपस्थिति दर्ज की गई.

दूरस्थ इलाकों के स्कूलों में भी दिखे बच्चे

शाला प्रवेशोत्सव के दौरान दूरस्थ और अंदरूनी क्षेत्रों के स्कूलों में भी बच्चों की मौजूदगी देखने को मिली. सुबह 7:30 बजे राष्ट्रगान के साथ नए शैक्षणिक सत्र की औपचारिक शुरुआत की गई. विद्यालयों में शिक्षक-शिक्षिकाओं ने विद्यार्थियों का गर्मजोशी से स्वागत किया.बच्चों को तिलक लगाकर शुभकामनाएं दी गईं और चॉकलेट बांटकर उनका मुंह मीठा कराया गया. लंबे अंतराल के बाद अपने मित्रों और शिक्षकों से मिलकर बच्चे बेहद खुश नजर आए। विद्यालय परिसर में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला.

New academic session begins
दंतेवाड़ा में नया शैक्षणिक सत्र (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पहली बार स्कूल आने वाले छात्रों में दिखा जोश
पहली बार स्कूल पहुंचने वाले नन्हे विद्यार्थियों के लिए भी विशेष स्वागत की व्यवस्था की गई थी. नए बस्ते और किताबों के साथ स्कूल पहुंचे बच्चों के चेहरे पर उत्साह और जिज्ञासा साफ झलक रही थी. कई विद्यालयों में प्रवेश उत्सव के तहत रंगोली, स्वागत द्वार और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया. जिले के ग्रामीण एवं नक्सल प्रभावित अंदरूनी इलाकों के विद्यालयों में भी पहले दिन बेहतर उपस्थिति देखने को मिली. शिक्षा विभाग ने पहले से ही सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली थी, ताकि विद्यार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.

children happy to arrive school
नौनिहाल स्कूल आकर हुए खुश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शिक्षा विभाग ने तैयारी की पूरी
जिला शिक्षा अधिकारी प्रमोद ठाकुर ने बताया कि नए शिक्षा सत्र 2026-27 के लिए शिक्षा विभाग द्वारा व्यापक तैयारी की गई है.सभी शिक्षकों को समय पर विद्यालय पहुंचने और नियमित रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं. विशेष रूप से अंदरूनी क्षेत्रों के विद्यालयों पर निगरानी रखने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जो लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर यह सुनिश्चित करेगी कि शिक्षक नियमित रूप से विद्यालयों में उपस्थित रहें और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके.

जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग का प्रयास है कि जिले के प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित हो.बच्चों को पढ़ाई के दौरान किसी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए विद्यालयों में आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं.जहां कहीं भी किसी प्रकार की कमी या समस्या सामने आएगी, उसका त्वरित समाधान किया जाएगा- प्रमोद ठाकुर, जिलाशिक्षाधिकारी


प्रमोद ठाकुर ने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजें ताकि शिक्षा का लाभ प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंच सके. उन्होंने कहा कि शिक्षा ही बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की नींव है और इसके माध्यम से ही समाज तथा क्षेत्र का समग्र विकास संभव है.

अंदरुनी इलाकों में आश्रम और छात्रावासों में दुरुस्त की गई सुविधाएं

जिले के दूरस्थ और अंदरूनी क्षेत्रों के बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए छात्रावास एवं आश्रमों की व्यवस्था भी की गई है.इन संस्थानों में विद्यार्थियों को निशुल्क आवास, भोजन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. इसके लिए आवेदन प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है ताकि जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा से वंचित न होना पड़े.नए शिक्षण सत्र के पहले दिन विद्यालयों में दिखाई दिया उत्साह यह दर्शाता है कि बच्चे शिक्षा के प्रति जागरूक हैं और नए सत्र में नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की तैयारियों के बीच दंतेवाड़ा में शिक्षा का नया अध्याय उम्मीदों और उत्साह के साथ शुरू हो गया है.

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