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सरकारी स्कूलों में बदलाव: 1 अप्रैल से शुरू हुआ नया सत्र, छात्रों को तिलक लगाकर दिया प्रवेश

नए सत्र में प्रवेश लेने वाले छात्रों का स्वागत भारतीय परंपरा के अनुसार तिलक लगाकर, माला पहनाकर, माता सरस्वती और शिक्षकों के आशीर्वाद से किया गया. शिक्षा विभाग ने पहले ही दिन छात्रों को किताबें उपलब्ध करा दीं, जिससे सत्र की शुरुआत सुचारू रूप से हो सकी. नए सत्र के पहले दिन नई किताबें मिलने से छात्रों में भी उत्साह देखने को मिला. महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल की प्रिंसिपल ऋचा शर्मा ने बताया कि इस पहल से अब सरकारी स्कूल भी 1 अप्रैल से अपना सत्र शुरू कर रहे हैं. पहले निजी स्कूलों में सत्र अप्रैल से शुरू होने के कारण अधिकांश छात्र वहीं प्रवेश ले लेते थे, जबकि सरकारी स्कूलों में जुलाई में प्रवेश उत्सव के समय संख्या कम रह जाती थी. अब सत्र एक साथ शुरू होने से अभिभावकों का रुझान सरकारी स्कूलों की ओर भी बढ़ेगा.

जयपुर: राजस्थान में सरकारी स्कूलों ने वर्षों पुरानी व्यवस्था बदलते हुए इस बार 1 अप्रैल से ही नया शैक्षणिक सत्र शुरू कर दिया है. प्राइवेट स्कूलों से बराबरी के लिए इस बार सरकारी स्कूलों के शिक्षक अपने रिजल्ट और डोर-टू-डोर सर्वे की रणनीति को लेकर प्रवेश बढ़ाने में जुट गए. विद्यालय में पहुंचे नए छात्रों को तिलक लगाकर स्वागत करते हुए प्रवेश दिया गया. साथ ही पहले दिन छात्रों को उनका सिलेबस और किताबें भी उपलब्ध करा दी गईं.

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बेहतर रिजल्ट और डोर-टू-डोर सर्वे से बढ़ेगा भरोसा: उन्होंने बताया कि इस बार सरकारी स्कूलों का परीक्षा परिणाम काफी बेहतर रहा है, जिसका सकारात्मक असर प्रवेश पर पड़ेगा. स्कूल टीमें डोर-टू-डोर सर्वे कर रही हैं और अभिभावकों को सरकारी योजनाओं के साथ-साथ स्कूलों के अच्छे रिजल्ट की जानकारी देकर उन्हें प्रेरित कर रही हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रवेश सुनिश्चित किए जा सकें. पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल हनुमान सिंह भाटी ने बताया कि संशोधित शैक्षिक कैलेंडर के तहत 1 अप्रैल से सत्र शुरू किया गया है. प्रवेश उत्सव का पहला चरण 1 अप्रैल से 25 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें शिक्षक घर-घर जाकर बच्चों को चिह्नित कर रहे हैं और उन्हें स्कूल से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं.

नवागंतुक का टीका लगाकर स्वागत करतीं शिक्षिका (ETV Bharat Jaipur)

परख परीक्षा और सेल्फ स्टडी: उन्होंने कहा कि विद्यालयों में शिक्षा के साथ-साथ भारतीय संस्कृति और संस्कारों को भी महत्व दिया जा रहा है. प्रयास यह है कि छात्र न केवल शैक्षणिक रूप से मजबूत हों, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध बनें. वहीं, नए शिक्षा पंचांग के अनुसार पहली परख परीक्षा मई माह में ही आयोजित कर दी जाएगी, जिससे छात्रों को अपनी तैयारी का आकलन करने का अवसर मिलेगा. इससे उन्हें ग्रीष्मकालीन अवकाश में सेल्फ स्टडी करने में भी मदद मिलेगी.

ये रहेगा स्कूल टाइम टेबल: नए शिक्षा पंचांग के अनुसार एक पारी में चलने वाले स्कूल 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक संचालित होंगे, जबकि 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक समय सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक रहेगा. वहीं, दो पारियों में संचालित स्कूलों का समय गर्मियों में सुबह 7:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक और सर्दियों में सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक निर्धारित किया गया है.