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कोरबा में शाला प्रवेश उत्सव, पहले दिन स्कूलों में दिखी रौनक, टीका लगाकर बच्चों का स्वागत

छत्तीसगढ़ की ऊर्जाधानी कोरबा में शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया. यहां पहले दिन बच्चों का स्कूल में स्वागत किया गया.

Chhattisgarh shala pravesh utsav
कोरबा के स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 16, 2026 at 10:04 PM IST

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कोरबा: छत्तीसगढ़ के स्कूलों में मंगलवार को नए शैक्षणिक सत्र का आगाज हुआ. कोरबा में भी इसके साथ ही स्कूली शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हुई. पहले दिन टीका लगाकर बच्चों का स्कूल में स्वागत किया गया. पुस्तकों का भी वितरण किया गया. डेढ़ महीने बाद स्कूल खुलने से माहौल खुशनामा रहा, बच्चों के स्कूल के लौटने से रौनक बनी रही.इस वर्ष शिक्षा विभाग का फोकस अंकज्ञान (एफएलएन- फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी) पद्धति से अध्यापन कराने पर है.

नए सत्र के साथ कई चुनौतियां

नए सत्र की शुरुआत कई चुनौतियों के बीच हुई है. अब भी विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकों के लिए लगभग एक सप्ताह तक इंतजार करना पड़ेगा. वहीं जिले के अनेक विद्यालय जर्जर भवनों, शिक्षक कमी और मूलभूत सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे हैं.

कोरबा में शाला प्रवेश उत्सव (ETV BHARAT)

234 स्कूल खपरैल वाले

जिले में वर्तमान में 234 विद्यालय खपरैल और सीट वाली छतों के नीचे संचालित हैं. वहीं सैकड़ों भवन मरम्मत की प्रतीक्षा में हैं. शिक्षा विभाग ने ऐसे भवनों की सूची शासन को भेजी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक अपेक्षित सुधार कार्य नहीं हो सके हैं. जिले के 106 प्राथमिक विद्यालय एकल शिक्षक के भरोसे हैं. जिले की शिक्षा व्यवस्था के सामने यह बड़ी चुनौती बनी हुई है. जिले में संचालित 1,526 प्राथमिक विद्यालयों में से 106 स्कूल केवल एक शिक्षक हैं. वही लगभग 521 भवन ऐसे हैं, जिन्हें मरम्मत की दरकार है. इनमें से कुछ स्कूल के भवन काफी जर्जर हालत में हैं.

shala pravesh utsav celebrated in korba
कोरबा में शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया (ETV BHARAT)

बड़े पैमाने पर शिक्षकों के पद खाली

जिले में शिक्षक एवं चपरासी वर्ग के 500 से अधिक पद रिक्त हैं. इन पदों को भरने के लिए जिला प्रशासन ने जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) मद से भर्ती की स्वीकृति प्रदान की है. मानदेय के रूप में प्राथमिक शिक्षक को 11 हजार रुपये, मिडिल स्कूल शिक्षक को 13 हजार रुपये और हाईस्कूल शिक्षक को 15 हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे. हालांकि भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है.

School Enrollment Festival in Korba
कोरबा में शाला प्रवेश उत्सव (ETV BHARAT)
Students welcomed in Korba schools.
कोरबा के स्कूलों में स्टूडेंट्स का स्वागत (ETV BHARAT)

पहले दिन किया गया बच्चों का स्वागत

शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामपुर की प्राचार्य मधुलिका अग्रवाल ने बताया कि आज स्कूल खुलने का पहला दिन है. टीका लगाकर बच्चों का स्वागत किया गया है. जिन्हें किताबों का वितरण भी किया गया है. शासन के निर्देशों के तहत कक्षाओं को संचालन किया जाएगा.पहले दिन से ही पढ़ाई शुरू की जाएगी. जो भी कमी है, उसे भी हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं.

Books to students in Korba
विद्यार्थियों को बांटी गई किताबें (ETV BHARAT)

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