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इस साल पुरानी व्यवस्था, 2027 में बड़ा बदलाव, सरकारी स्कूलों की परीक्षाओं को लेकर शिक्षा विभाग की नई तैयारी

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए नॉन-बोर्ड कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाओं को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है. इस शैक्षणिक सत्र में छात्रों को परीक्षा व्यवस्था में किसी नए बदलाव का सामना नहीं करना पड़ेगा. पहली से आठवीं, नौवीं और 11वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं पहले से चली आ रही व्यवस्था के अनुसार ही आयोजित होंगी. यानी विंटर क्लोजिंग स्कूलों में दिसंबर में और समर क्लोजिंग स्कूलों में फरवरी-मार्च के दौरान ही फाइनल परीक्षाएं होंगी.

दरअसल, शिक्षा विभाग ने प्रदेशभर में नॉन-बोर्ड कक्षाओं की परीक्षाओं को एक समान समय पर करवाने की तैयारी शुरू कर दी है. हालांकि, मौजूदा शैक्षणिक सत्र से इस व्यवस्था को लागू करने के लिए विभाग की आवश्यक तैयारियां पूरी नहीं हो पाई हैं. ऐसे में इस साल परीक्षा कैलेंडर में बदलाव नहीं किया जाएगा, लेकिन अगले शैक्षणिक सत्र से सरकारी स्कूलों में परीक्षा और शैक्षणिक कैलेंडर की तस्वीर बदलने की तैयारी है.

शिक्षा विभाग के निदेशक आशीष कोहली का कहना है, "पहली से आठवीं और नौवीं और 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों की फाइनल परीक्षाओं के शेड्यूल में इस साल कोई बदलाव नहीं किया जाएगा".

एक साथ परीक्षाएं, जनवरी से नया शैक्षणिक सत्र

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत प्रदेश के समर और विंटर क्लोजिंग स्कूलों में अलग-अलग समय पर होने वाली नॉन-बोर्ड कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाओं को समाप्त कर एक समान परीक्षा कैलेंडर लागू करने की योजना है. विभाग की योजना है कि प्रदेशभर के सरकारी स्कूलों में दिसंबर में नॉन-बोर्ड कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं एक साथ करवाई जाएं और इसके बाद जनवरी से नया शैक्षणिक सत्र शुरू किया जाए.

यदि यह व्यवस्था लागू होती है तो इसका सीधा असर स्कूलों के मौजूदा शैक्षणिक और अवकाश कैलेंडर पर भी पड़ेगा. समर और विंटर क्लोजिंग स्कूलों में छुट्टियों की वर्तमान व्यवस्था को नए सिरे से तय करना होगा. हालांकि, मौसम और स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए कुछ क्षेत्रों के स्कूलों के लिए छुट्टियों की अलग व्यवस्था रखने का विकल्प भी प्रस्ताव में शामिल किया जा सकता है.