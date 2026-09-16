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इस साल पुरानी व्यवस्था, 2027 में बड़ा बदलाव, सरकारी स्कूलों की परीक्षाओं को लेकर शिक्षा विभाग की नई तैयारी

अगले साल जनवरी से हिमाचल की सरकारी स्कूलों में लागू होगा नया शैक्षणिक कलेंडर.

सरकारी स्कूलों में नए बदलाव की तैयारी
सरकारी स्कूलों में नए बदलाव की तैयारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 16, 2026 at 7:22 PM IST

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Updated : September 16, 2026 at 7:34 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए नॉन-बोर्ड कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाओं को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है. इस शैक्षणिक सत्र में छात्रों को परीक्षा व्यवस्था में किसी नए बदलाव का सामना नहीं करना पड़ेगा. पहली से आठवीं, नौवीं और 11वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं पहले से चली आ रही व्यवस्था के अनुसार ही आयोजित होंगी. यानी विंटर क्लोजिंग स्कूलों में दिसंबर में और समर क्लोजिंग स्कूलों में फरवरी-मार्च के दौरान ही फाइनल परीक्षाएं होंगी.

दरअसल, शिक्षा विभाग ने प्रदेशभर में नॉन-बोर्ड कक्षाओं की परीक्षाओं को एक समान समय पर करवाने की तैयारी शुरू कर दी है. हालांकि, मौजूदा शैक्षणिक सत्र से इस व्यवस्था को लागू करने के लिए विभाग की आवश्यक तैयारियां पूरी नहीं हो पाई हैं. ऐसे में इस साल परीक्षा कैलेंडर में बदलाव नहीं किया जाएगा, लेकिन अगले शैक्षणिक सत्र से सरकारी स्कूलों में परीक्षा और शैक्षणिक कैलेंडर की तस्वीर बदलने की तैयारी है.

शिक्षा विभाग के निदेशक आशीष कोहली का कहना है, "पहली से आठवीं और नौवीं और 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों की फाइनल परीक्षाओं के शेड्यूल में इस साल कोई बदलाव नहीं किया जाएगा".

एक साथ परीक्षाएं, जनवरी से नया शैक्षणिक सत्र

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत प्रदेश के समर और विंटर क्लोजिंग स्कूलों में अलग-अलग समय पर होने वाली नॉन-बोर्ड कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाओं को समाप्त कर एक समान परीक्षा कैलेंडर लागू करने की योजना है. विभाग की योजना है कि प्रदेशभर के सरकारी स्कूलों में दिसंबर में नॉन-बोर्ड कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं एक साथ करवाई जाएं और इसके बाद जनवरी से नया शैक्षणिक सत्र शुरू किया जाए.

यदि यह व्यवस्था लागू होती है तो इसका सीधा असर स्कूलों के मौजूदा शैक्षणिक और अवकाश कैलेंडर पर भी पड़ेगा. समर और विंटर क्लोजिंग स्कूलों में छुट्टियों की वर्तमान व्यवस्था को नए सिरे से तय करना होगा. हालांकि, मौसम और स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए कुछ क्षेत्रों के स्कूलों के लिए छुट्टियों की अलग व्यवस्था रखने का विकल्प भी प्रस्ताव में शामिल किया जा सकता है.

जिला उपनिदेशकों से लिए जाएंगे सुझाव

नई परीक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप देने से पहले शिक्षा विभाग जिला उपनिदेशकों से भी सुझाव लेगा. अलग-अलग जिलों की भौगोलिक परिस्थितियों, मौसम और स्कूलों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सुझावों को प्रस्ताव में शामिल किया जाएगा. विभाग की ओर से इस संबंध में प्लानिंग की जा रही है और करीब एक माह के भीतर सरकार को रिपोर्ट सौंपने की तैयारी है. रिपोर्ट के आधार पर नई व्यवस्था को वर्ष 2027 से लागू करने का लक्ष्य रखा गया है.

प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया भी होगी आसान

एक समान परीक्षा व्यवस्था लागू होने का असर प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया पर भी पड़ेगा. प्रदेशभर में एक ही समय पर परीक्षाएं आयोजित होने से अलग-अलग समय के लिए प्रश्न पत्र तैयार करने की जरूरत कम होगी. इससे परीक्षा संचालन की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित किया जा सकेगा. हालांकि, नई व्यवस्था लागू करने से पहले स्कूल स्तर पर शिक्षकों और छात्रों को भी नए परीक्षा कैलेंडर के अनुरूप तैयार करना होगा. विभागीय अधिकारियों को भी परीक्षा संचालन, प्रश्नपत्र और शैक्षणिक कैलेंडर से जुड़ी व्यवस्थाओं को समय रहते अंतिम रूप देना होगा. यही वजह है कि विभाग ने मौजूदा सत्र में जल्दबाजी में बदलाव करने के बजाय अगले शैक्षणिक सत्र को लक्ष्य बनाया है.

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Last Updated : September 16, 2026 at 7:34 PM IST

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