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बल्लभगढ़ से गुरुग्राम तक सफर होगा आसान, 71 करोड़ के सोहना पुल से सुधरेगी कनेक्टिविटी, मिलेगी जाम से राहत

बल्लभगढ़-सोहना मार्ग पर 71 करोड़ के नए डबल पुल का आज भूमि पूजन किया गया. इससे जाम से राहत मिलेगी. साथ ही कनेक्टिविटी सुधरेगी.

FARIDABAD SOHNA BRIDGE
बल्लभगढ़ से गुरुग्राम तक सफर होगा आसान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 4, 2026 at 2:40 PM IST

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फरीदाबाद: फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से सोहना और गुरुग्राम को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण मार्ग पर 71 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले नए डबल पुल का आज भूमि पूजन किया गया. इस परियोजना की शुरुआत बल्लभगढ़ के विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने हवन-यज्ञ के साथ पहले पिलर का निर्माण कार्य शुरू कराकर की. यह पुल मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत बनाया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

जाम से मिलेगी राहत: इस मार्ग पर पहले से मौजूद सिंगल पुल के कारण अक्सर भारी जाम की स्थिति बनी रहती थी. अब इसे डबल पुल में बदला जा रहा है, जिससे ट्रैफिक का दबाव कम होगा और आवागमन सुगम बनेगा. सोहना और गुरुग्राम की ओर जाने वाले यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा. साथ ही बल्लभगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र को भी इस परियोजना से मजबूती मिलेगी, जिससे व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है.

आवागमन होगा सुगम: इस मौके पर विधायक मूलचंद शर्मा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री का आभार व्यक्त किया. विधायक ने कहा कि, "पहले यहां जाम की स्थिति बनी रहती थी, लेकिन अब डबल पुल बनने से आवागमन सुगम होगा और लोगों को स्थायी रूप से जाम से मुक्ति मिलेगी. इस पुल का निर्माण तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा, जिससे क्षेत्र के लोगों को जल्द राहत मिल सके."

71 करोड़ के सोहना पुल से सुधरेगी कनेक्टिविटी (ETV Bharat)

अंडरपास निर्माण कार्य भी किया जाएगा: विधायक ने जल्द ही मुजफ्फर रेलवे अंडरपास के निर्माण कार्य का भी शुभारंभ करने की बात कही. उन्होंने कहा कि, "अगले सप्ताह अंडरपास के निर्माण की औपचारिक शुरुआत होगी, जिसकी खुदाई का काम पहले ही शुरू हो चुका है. इस परियोजना से स्थानीय निवासियों को आवागमन में और अधिक सुविधा मिलेगी."

चुनाव के नतीजों पर दी प्रतिक्रिया: वहीं, चुनावी नतीजों को लेकर मूलचंद शर्मा ने विश्वास जताया कि भाजपा को अन्य राज्यों में भी बड़ी सफलता मिलेगी. उन्होंने कहा कि, "असम और बंगाल में भारी बहुमत से भाजपा की सरकार बनने जा रही है और चारों तरफ भगवा लहराएगा."

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