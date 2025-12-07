ETV Bharat / state

यूपी में अब लाखों नेवर पेड उपभोक्ताओं को भी बड़ी राहत; बिजली बिल राहत योजना में करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन

नेवर पेड उपभोक्ता के लिए यूपीपीसीएल ने बनाया प्लान ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में लागू बिजली बिल राहत योजना में अब नेवर पेड उपभोक्ता भी शामिल किए जाएंगे. ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने एक अप्रैल से 30 नवंबर के बीच अगर कोई भी बिल आंशिक रूप से जमा किया है और उन्हें बिजली बिल राहत योजना से वंचित किया गया था, अब वे भी इस योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे. इस योजना का लाभ ले सकेंगे. बिजली बिल राहत योजना में पंजीकरण होगा: उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है. यूपीपीसीएल के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार की तरफ से सभी डिस्कॉम को निर्देशित किया गया है कि अब 11 दिसंबर से नेवरपेड उपभोक्ताओं का भी बिजली बिल राहत योजना में पंजीकरण कराना शुरू किया जाए. उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने विद्युत बिल राहत योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं को एक और बड़ी राहत प्रदान करते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने दिया आदेश. (Photo Credit: ETV Bharat) आंशिक भुगतान कर चुके उपभोक्ताओं इस प्लान से बाहर: पहले 31 मार्च 2025 के बाद आंशिक भुगतान कर चुके उपभोक्ताओं को इस योजना के दायरे से बाहर रखा गया था, जिससे अनेक उपभोक्ता योजना का लाभ नहीं ले पा रहे थे. विभिन्न जनपदों के दौरे और विद्युत बिल राहत शिविरों के निरीक्षण के दौरान कई उपभोक्ताओं ने आग्रह किया था कि अप्रैल, मई, जून से लेकर अन्य महीनों में उन्होंने कुछ न कुछ भुगतान अवश्य किया है, लेकिन फिर भी उनका काफी बकाया शेष है, इसलिए उन्हें भी योजना का लाभ दिया जाए.