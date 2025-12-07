ETV Bharat / state

यूपी में अब लाखों नेवर पेड उपभोक्ताओं को भी बड़ी राहत; बिजली बिल राहत योजना में करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन

उत्तर प्रदेश में लागू बिजली बिल राहत योजना में अब नेवर पेड उपभोक्ता भी शामिल किए जाएंगे.

Photo Credit: ETV Bharat
नेवर पेड उपभोक्ता के लिए यूपीपीसीएल ने बनाया प्लान (Photo Credit: ETV Bharat)
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 7, 2025 at 3:44 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में लागू बिजली बिल राहत योजना में अब नेवर पेड उपभोक्ता भी शामिल किए जाएंगे. ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने एक अप्रैल से 30 नवंबर के बीच अगर कोई भी बिल आंशिक रूप से जमा किया है और उन्हें बिजली बिल राहत योजना से वंचित किया गया था, अब वे भी इस योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे. इस योजना का लाभ ले सकेंगे.

बिजली बिल राहत योजना में पंजीकरण होगा: उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है. यूपीपीसीएल के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार की तरफ से सभी डिस्कॉम को निर्देशित किया गया है कि अब 11 दिसंबर से नेवरपेड उपभोक्ताओं का भी बिजली बिल राहत योजना में पंजीकरण कराना शुरू किया जाए. उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने विद्युत बिल राहत योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं को एक और बड़ी राहत प्रदान करते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है.

Photo Credit: ETV Bharat
प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने दिया आदेश. (Photo Credit: ETV Bharat)

आंशिक भुगतान कर चुके उपभोक्ताओं इस प्लान से बाहर: पहले 31 मार्च 2025 के बाद आंशिक भुगतान कर चुके उपभोक्ताओं को इस योजना के दायरे से बाहर रखा गया था, जिससे अनेक उपभोक्ता योजना का लाभ नहीं ले पा रहे थे. विभिन्न जनपदों के दौरे और विद्युत बिल राहत शिविरों के निरीक्षण के दौरान कई उपभोक्ताओं ने आग्रह किया था कि अप्रैल, मई, जून से लेकर अन्य महीनों में उन्होंने कुछ न कुछ भुगतान अवश्य किया है, लेकिन फिर भी उनका काफी बकाया शेष है, इसलिए उन्हें भी योजना का लाभ दिया जाए.

आर्थिक बोझ में बड़ी कमी आएगी: उपभोक्ताओं की अपील और वास्तविक स्थिति को समझते हुए ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे सभी उपभोक्ताओं को योजना के लाभ से वंचित न किया जाए. उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार का उद्देश्य अधिकतम लोगों को राहत देना है, इसलिए भुगतान कर चुके लेकिन अब भी बकायेदार उपभोक्ताओं को योजना का लाभ मिलना चाहिए. ऊर्जा मंत्री के निर्देशों के क्रम में अब 30 नवंबर 2025 तक भुगतान करने वाले ऐसे सभी उपभोक्ताओं को भी विद्युत बिल राहत योजना में शामिल कर लिया गया है. इससे बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा और उनके आर्थिक बोझ में बड़ी कमी आएगी.

क्या कहते हैं पावर कारपोरेशन के एमडी: पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने बताया कि दो किलोवाट तक के घरेलू नेवर पेड उपभोक्ता और एक किलोवाट तक के कॉमर्शियल नेवरपेड उपभोक्ता भी अब इस बार लागू हुई बिजली बिल राहत योजना में रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे. अभी तक उन्हें इस योजना में लाभ न देने का फैसला लिया गया था, लेकिन ऊर्जा मंत्री के निर्देश पर अब उन्हें भी शामिल कर लिया गया है. 11 दिसंबर से अन्य उपभोक्ताओं की तरह ही नेवर पेड उपभोक्ता भी इस योजना में लाभ पाने के लिए अपना पंजीकरण करा सकेंगे. उनके लिए भी व्यवस्था लागू कर दी गई है.

प्रदेश में इतने हैं नेवरपेड उपभोक्ता: प्रदेश में नेवर पेड 5412443 उपभोक्ता हैं, जिन पर मूल धनराशि के रूप में 16105 करोड़ रुपया बकाया है. लॉन्ग अनपेड उपभोक्ता 9145985 हैं, जिन पर मूल धनराशि के रूप में 15100 करोड़ रुपया बकाया है. इस तरह कुल 14558428 उपभोक्ता हैं, जिन पर मूल धनराशि 31205 करोड़ रुपया बकाया है. सरचार्ज मिलाकर यह राशि 45980 करोड़ रुपये है, जिसमें 24775 करोड़ रुपये सरचार्ज के रूप में है.

