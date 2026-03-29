‘NeuroVibe Six PC’ से बदलेगी हियरिंग प्रॉब्लम वालों की जिंदगी, दांतों में छिपा अनोखा हियरिंग डिवाइस

बदलेगी हियरिंग प्रॉब्लम वालों की जिंदगी (ETV Bharat)
BY -आनंद कुमार गुप्ता
नई दिल्ली: तकनीक लगातार इंसानी जीवन को आसान बना रही है, खासकर उन लोगों के लिए जो किसी न किसी शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे हैं. सुनने में असमर्थ लोगों के लिए जहां अब तक महंगे और बाहर से दिखने वाले हियरिंग एड ही विकल्प थे, वहीं पुडुचेरी के युवा इनोवेटर विश्वा ने एक ऐसा समाधान पेश किया है जो न सिर्फ किफायती है, बल्कि पूरी तरह से प्राइवेट और सुविधाजनक भी है. उनका विकसित किया गया ‘NeuroVibe Six PC’ एक ऐसा नॉन-इनवेसिव डिवाइस है, जिसे दांतों के अंदर लगाया जा सकता है और यह बोन कंडक्शन तकनीक के जरिए आवाज को सीधे दिमाग तक पहुंचाता है. इस इनोवेशन को टीम ने भारत मंडपम में हुए इंडिया इन्नोवेटस 2026 में दिखाया, जहां विशेषज्ञों ने उनके काम की सराहना की.
क्या है ‘NeuroVibe Six PC’ और कैसे करता है काम:
‘NeuroVibe Six PC’ एक अत्याधुनिक हियरिंग डिवाइस है, जिसे पारंपरिक हियरिंग एड से बिल्कुल अलग तरीके से डिजाइन किया गया है. आमतौर पर हियरिंग एड कान के बाहर या अंदर लगाया जाता है, जो कई बार असहज और सामाजिक रूप से असुविधाजनक लगता है. इसके विपरीत, यह डिवाइस दांतों के अंदर फिट होता है. यह तकनीक बोन कंडक्शन (हड्डियों के माध्यम से ध्वनि संचरण) पर आधारित है.
‘NeuroVibe Six PC’ से बदलेगी हियरिंग प्रॉब्लम वालों की जिंदगी (ETV Bharat)
डिवाइस ध्वनि को कंपन में बदलकर दिमाग तक पहुंचाता है
जब कोई व्यक्ति सामने से बोलता है तो वह आवाज एक मोबाइल ऐप के जरिए डिवाइस तक पहुंचती है. इसके बाद यह डिवाइस उस ध्वनि को कंपन में बदलकर जबड़े की हड्डियों के जरिए सीधे दिमाग तक पहुंचाता है. इस प्रक्रिया में कान का उपयोग नहीं होता, जिससे सुनने में असमर्थ लोगों के लिए यह बेहद उपयोगी साबित होता है. इस इनोवेशन को सुरक्षित और आधिकारिक मान्यता के लिए टीम ने इस इनोवेशन को पेटेंट करा चुका है.
महंगे हियरिंग एड का सस्ता और बेहतर विकल्प:आज के समय में हियरिंग एड की कीमत 30 हजार रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक हो सकती है. इतनी अधिक कीमत के कारण बहुत से लोग इसका उपयोग नहीं कर पाते. इसके अलावा, यह उपकरण बाहर से दिखाई देते हैं, जिससे कई लोगों को झिझक महसूस होती है. ‘NeuroVibe Six PC’ इन दोनों समस्याओं का समाधान है. यह न केवल कम लागत में तैयार किया जा रहा है, बल्कि पूरी तरह से छिपा हुआ भी रहेगा. दांतों के अंदर फिट होने के कारण यह बाहर से दिखाई नहीं देता, जिससे उपयोगकर्ता को आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिलता है. नॉन-इनवेसिव और यूजर-फ्रेंडली डिजाइन (ETV Bharat) 150 छात्रों पर सफल परीक्षण:इस इनोवेशन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे सिर्फ आइडिया तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि इसका परीक्षण भी किया गया है. विश्वा और उनकी टीम ने इस डिवाइस को तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण भारत के अन्य क्षेत्रों में 150 दिव्यांग छात्रों पर आजमाया है. विश्वा ने बताया कि परीक्षण के दौरान छात्रों से मिले फीडबैक काफी सकारात्मक हैं. उन्होंने बताया कि दिव्यांग छात्रों को आवाज सुनने में स्पष्टता मिली और डिवाइस का उपयोग करना आसान लगा. डिवाइस ध्वनि को कंपन में बदलकर दिमाग तक पहुंचाता है (ETV Bharat) नॉन-इनवेसिव और यूजर-फ्रेंडली डिजाइन:विश्वा ने बताया कि इस डिवाइस की एक और विशेषता यह है कि यह पूरी तरह से नॉन-इनवेसिव है, यानी इसे लगाने के लिए किसी प्रकार की सर्जरी की जरूरत नहीं होती. यह बिल्कुल ब्रेसेस (दांतों में लगाए जाने वाले उपकरण) की तरह है, जिसे आसानी से लगाया और हटाया जा सकता है. उन्होंने बताया कि यूजर अपनी सुविधा के अनुसार इसे कभी भी पहन या निकाल सकता है. इससे न सिर्फ उपयोग में आसानी होती है, बल्कि किसी तरह के मेडिकल जोखिम भी कम हो जाते हैं. भविष्य की योजना, माइक्रोचिप और मास प्रोडक्शन:‘NeuroVibe Six PC’ एक प्रोटोटाइप स्टेज में है, लेकिन टीम का लक्ष्य इसे एक छोटे माइक्रोचिप में बदलना है. भविष्य में यह डिवाइस इतना छोटा होगा कि इसे दांतों के पीछे आसानी से फिट किया जा सकेगा और यह पूरी तरह से अदृश्य रहेगा. इसके साथ ही, टीम इस प्रोडक्ट का बड़े स्तर पर उत्पादन करने की भी योजना बना रही है, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें. इससे इसकी कीमत भी और कम हो सकेगी और यह आम लोगों की पहुंच में आ जाएगा. इंडिया इन्नोवेटस 2026 में पुडुचेरी के युवा इनोवेटर की कोशिश (ETV Bharat) AI आधारित स्पीच थेरेपी की पहल:विश्वा और उनकी टीम ने सिर्फ सुनने की समस्या पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि बोलने में होने वाली कठिनाइयों को भी समझा. विश्वा ने बताया कि कई बार सुनने में असमर्थ लोग स्पष्ट रूप से बोल नहीं पाते, जिससे उनकी कम्युनिकेशन क्षमता प्रभावित होती है. इसी को ध्यान में रखते हुए टीम AI आधारित स्पीच थेरेपी फीचर पर काम कर रही है. इस तकनीक के जरिए व्यक्ति की अस्पष्ट या टूटी-फूटी आवाज को एक साफ और समझने योग्य भाषा में बदला जा सकेगा. इसके लिए विशेष AI मॉडल को ट्रेन और फाइन-ट्यून किया जा रहा है. दांतों में छिपा अनोखा हियरिंग डिवाइस (ETV Bharat)
दिव्यांगों के लिए नई उम्मीद:‘NeuroVibe Six PC’ सिर्फ एक तकनीकी आविष्कार नहीं है, बल्कि यह उन लाखों लोगों के लिए उम्मीद की नई किरण है, जो सुनने में असमर्थ हैं. यह डिवाइस उन्हें न सिर्फ बेहतर तरीके से सुनने में मदद करेगा, बल्कि आत्मविश्वास के साथ समाज में जुड़ने का अवसर भी देगा. विश्वा ने बताया कि अगर तकनीक को सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए तो यह समाज की बड़ी समस्याओं का समाधान बन सकती है. आने वाले समय में यह इनोवेशन हियरिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव ला सकता है.