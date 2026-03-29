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‘NeuroVibe Six PC’ से बदलेगी हियरिंग प्रॉब्लम वालों की जिंदगी, दांतों में छिपा अनोखा हियरिंग डिवाइस

क्या है ‘NeuroVibe Six PC’ और कैसे करता है काम: ‘NeuroVibe Six PC’ एक अत्याधुनिक हियरिंग डिवाइस है, जिसे पारंपरिक हियरिंग एड से बिल्कुल अलग तरीके से डिजाइन किया गया है. आमतौर पर हियरिंग एड कान के बाहर या अंदर लगाया जाता है, जो कई बार असहज और सामाजिक रूप से असुविधाजनक लगता है. इसके विपरीत, यह डिवाइस दांतों के अंदर फिट होता है. यह तकनीक बोन कंडक्शन (हड्डियों के माध्यम से ध्वनि संचरण) पर आधारित है.

BY -आनंद कुमार गुप्ता नई दिल्ली: तकनीक लगातार इंसानी जीवन को आसान बना रही है, खासकर उन लोगों के लिए जो किसी न किसी शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे हैं. सुनने में असमर्थ लोगों के लिए जहां अब तक महंगे और बाहर से दिखने वाले हियरिंग एड ही विकल्प थे, वहीं पुडुचेरी के युवा इनोवेटर विश्वा ने एक ऐसा समाधान पेश किया है जो न सिर्फ किफायती है, बल्कि पूरी तरह से प्राइवेट और सुविधाजनक भी है. उनका विकसित किया गया ‘NeuroVibe Six PC’ एक ऐसा नॉन-इनवेसिव डिवाइस है, जिसे दांतों के अंदर लगाया जा सकता है और यह बोन कंडक्शन तकनीक के जरिए आवाज को सीधे दिमाग तक पहुंचाता है. इस इनोवेशन को टीम ने भारत मंडपम में हुए इंडिया इन्नोवेटस 2026 में दिखाया, जहां विशेषज्ञों ने उनके काम की सराहना की.

‘NeuroVibe Six PC’ से बदलेगी हियरिंग प्रॉब्लम वालों की जिंदगी (ETV Bharat)

डिवाइस ध्वनि को कंपन में बदलकर दिमाग तक पहुंचाता है

जब कोई व्यक्ति सामने से बोलता है तो वह आवाज एक मोबाइल ऐप के जरिए डिवाइस तक पहुंचती है. इसके बाद यह डिवाइस उस ध्वनि को कंपन में बदलकर जबड़े की हड्डियों के जरिए सीधे दिमाग तक पहुंचाता है. इस प्रक्रिया में कान का उपयोग नहीं होता, जिससे सुनने में असमर्थ लोगों के लिए यह बेहद उपयोगी साबित होता है. इस इनोवेशन को सुरक्षित और आधिकारिक मान्यता के लिए टीम ने इस इनोवेशन को पेटेंट करा चुका है.

नॉन-इनवेसिव और यूजर-फ्रेंडली डिजाइन (ETV Bharat)

आज के समय में हियरिंग एड की कीमत 30 हजार रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक हो सकती है. इतनी अधिक कीमत के कारण बहुत से लोग इसका उपयोग नहीं कर पाते. इसके अलावा, यह उपकरण बाहर से दिखाई देते हैं, जिससे कई लोगों को झिझक महसूस होती है. ‘NeuroVibe Six PC’ इन दोनों समस्याओं का समाधान है. यह न केवल कम लागत में तैयार किया जा रहा है, बल्कि पूरी तरह से छिपा हुआ भी रहेगा. दांतों के अंदर फिट होने के कारण यह बाहर से दिखाई नहीं देता, जिससे उपयोगकर्ता को आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिलता है.

डिवाइस ध्वनि को कंपन में बदलकर दिमाग तक पहुंचाता है (ETV Bharat)

इस इनोवेशन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे सिर्फ आइडिया तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि इसका परीक्षण भी किया गया है. विश्वा और उनकी टीम ने इस डिवाइस को तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण भारत के अन्य क्षेत्रों में 150 दिव्यांग छात्रों पर आजमाया है. विश्वा ने बताया कि परीक्षण के दौरान छात्रों से मिले फीडबैक काफी सकारात्मक हैं. उन्होंने बताया कि दिव्यांग छात्रों को आवाज सुनने में स्पष्टता मिली और डिवाइस का उपयोग करना आसान लगा.