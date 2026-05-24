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रिम्स में सफलतापूर्वक जटिल स्पाइनल सर्जरी, निदेशक डॉ. राजकुमार के नेतृत्व में हुआ सफल ऑपरेशन

रांची: रिम्स निदेशक और प्रख्यात न्यूरो सर्जन डॉ. राजकुमार के नेतृत्व में न्यूरो सर्जरी की टीम ने बोकारो निवासी 29 वर्षीय सोनी देवी को हमेशा के लिए लकवा ग्रस्त और अपंग होने से बचा लिया है. रिम्स के जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिशिर कुमार महतो ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि सोनी देवी, सीढ़ी से गिरने के बाद गंभीर स्पाइनल चोट का शिकार होकर रिम्स आई थीं.

सीढ़ी से गिरने के बाद गर्दन की हड्डियों में आई थी गंभीर चोट

20 अप्रैल 2026 को हुई इस दुर्घटना की वजह से उनकी गर्दन की हड्डियों C5 एवं C6 में गंभीर चोट लगी थी, जिससे स्पाइनल कॉर्ड पर दबाव बन रहा था, इस वजह से मरीज सोनी के पैरों में काफी कमजोरी आ गई थी और दोनों ऊपरी एवं निचले अंगों की शक्ति केवल 3/5 रह गई थी.

MRI जांच में हुई चोट की पुष्टि

सोनी देवी का एमआरआई जांच में सोनी देवी के सर्वाइकल स्पाइन में 'कॉर्ड एडेमा' के साथ गंभीर चोट की पुष्टि हुई थी. मरीज की स्थिति को देखते हुए रिम्स न्यूरो सर्जरी विभाग के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा अत्यंत जटिल ऑपरेशन "C5-C6 Corpectomy with Corpectomy Cage” करने का निर्णय लिया लिया और 22 मई को सफल ऑपरेशन कर सोनी को स्थाई रुप से लकवा ग्रस्त होने से बचा लिया गया. यह ऑपरेशन संस्थान के निदेशक प्रो. डॉ. राजकुमार के नेतृत्व में सफल रहा.