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रिम्स में जटिल ब्रेन सर्जरी सफल, न्यूरोसर्जरी विभाग ने हासिल की महत्वपूर्ण उपलब्धि

रिम्स में जटिल ब्रेन सर्जरी सफल ( ETV BHARAT )

रांची: राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रांची के न्यूरोसर्जरी विभाग ने एक चुनौतीपूर्ण ब्रेन सर्जरी सफलतापूर्वक संपन्न कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. न्यूरो सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ. आनंद प्रकाश के नेतृत्व में मरीज के मस्तिष्क के पिछले हिस्से एवं सेरिबैलम में स्थित एक विशाल Lesion (जो एक परजीवी के विशाल अंडे जैसा प्रतीत हो रहा था) को सफलतापूर्वक निकाला गया है.

सर्जरी के दौरान विशेष उच्च स्तरीय विशेषज्ञता की जरूरत