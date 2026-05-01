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रांची सदर अस्पताल में शुरू हुई न्यूरो फिजियोलॉजी लैब! जांच के लिए निजी अस्पतालों पर कम होगी मरीजों की निर्भरता

रांची सदर अस्पताल में शुक्रवार से न्यूरो फिजियोलॉजी लैब की सुविधा शुरू हो गई.

Neurophysiology Lab Inaugurated at Sadar Hospital
सदर अस्पताल में न्यूरो फिजियोलॉजी लैब का शुभारंभ (Etv bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 1, 2026 at 8:16 PM IST

3 Min Read
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रांची: देश के टॉप 10 जिला अस्पतालों में स्थान बना चुके रांची सदर अस्पताल में शुक्रवार से मरीजों के लिए एक और एडवांस सुविधा शुरू हो गई. रांची के सिविल सर्जन डॉ. प्रभात कुमार ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में सदर अस्पताल में अत्याधुनिक "न्यूरो फिजियोलॉजी लैब" का विधिवत शुभारंभ किया.

बड़े शहरों या निजी संस्थानों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा

दरअसल यह लैब राज्य के जिला अस्पतालों में अपनी तरह की पहली सुविधा है, जहां अब मरीजों को न्यूरोलॉजिकल जांच के लिए बड़े शहरों या निजी संस्थानों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. सिविल सर्जन डॉ. प्रभात कुमार ने बताया कि इस लैब का मार्गदर्शन डॉ. संजीव कुमार शर्मा (DM न्यूरोलॉजी, AIIMS) एवं डॉ. अहमद हुसैन (DrNB न्यूरोलॉजी) द्वारा किया जाएगा, जिससे सेवाओं की गुणवत्ता और विशेषज्ञता सुनिश्चित होगी.

न्यूरो फिजियोलॉजी लैब से मरीजों को मिलेगी कई तरह की अत्याधुनिक जांच की सुविधाएं

सिविल सर्जन डॉ. प्रभात कुमार ने बताया कि इस अत्याधुनिक न्यूरो फिजियोलॉजी लैब में कई तरह की जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें NCS (Nerve Conduction Study), EEG (Electroencephalography), EMG (Electromyography), VEP (Visual Evoked Potential), RNST (Repetitive Nerve Stimulation Test). उन्होंने बताया कि अब तक ये सभी जांच सुविधाएं झारखंड के किसी भी जिला अस्पताल में उपलब्ध नहीं थीं, इस पहल से विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मरीजों को अत्यधिक लाभ मिलेगा.

विकारों के सटीक निदान में सहायक होगा लैब

यह लैब मिर्गी (Epilepsy), नसों से संबंधित रोगों, मांसपेशियों की बीमारियों एवं न्यूरोलॉजिकल विकारों के सटीक निदान में अत्यंत सहायक सिद्ध होगा. डॉ प्रभात कुमार ने बताया कि न्यूरो फिजियोलॉजी लैब की सुविधा से श्रवण विकलांगता से ग्रसित बच्चों का समय पर परीक्षण एवं उपचार संभव हो सकेगा.

न्यूरो फिजियोलॉजी लैब का लाभ ट्रॉमा के मरीजों को भी मिलेगा: उपाधीक्षक

वहीं सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. बिमलेश कुमार सिंह ने बताया कि "न्यूरो फिजियोलॉजी लैब" आज के समय की जरूरत थी, सदर अस्पताल में इस लैब के खुलने से ट्रॉमा के मरीजों के लिए भी यह अत्यंत उपयोगी साबित होगा, क्योंकि इसके माध्यम से आंतरिक चोटों एवं नसों की क्षति का सटीक पता लगाया जा सकेगा, जिससे समय पर और सटीक इलाज संभव हो सकेगा.

स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि

वहीं अस्पताल प्रशासन का मानना है कि यह नई सुविधा न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि करेगी बल्कि मरीजों को सुलभ, सस्ता एवं समय पर जांच उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर में सुधार लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

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NEUROPHYSIOLOGY LAB IN RANCHI
न्यूरो फिजियोलॉजी लैब का शुभारंभ
लैब में कई तरह की जांच सुविधाएं
NEUROPHYSIOLOGY LAB FACILITY

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