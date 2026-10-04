ETV Bharat / state

कटिहार से निकला कोढ़ा गिरोह का नेटवर्क, इन लोगों को बनाता है निशाना, गैंग के सदस्य रंगीला पर दो राज्यों में दर्ज हैं दर्जनों कांड

मुठभेड़ स्थल पर एसएसपी सहित अन्य ( ETV Bharat )

रांची: राजधानी रांची में हाल के दिनों में हुई चेन छिनतई की दर्जन भर वारदातों की जांच अब एक संगठित गिरोह तक पहुंच गई है. बिहार के कटिहार से जुड़े कोढ़ा गिरोह का हाथ इन घटनाओं में पाया गया है. पुलिस की जांच में साफ हुआ है कि इस गिरोह का नेटवर्क किसी एक शहर तक सीमित नहीं है. इसके सदस्य बिहार और झारखंड के अलग-अलग इलाकों में सक्रिय रहे हैं.

रांची पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने राजधानी में सात से दस चेन छिनतई की घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है. इसके अलावा हाल के दिनों में हुई पांच से छह चेन छिनतई की घटनाओं के बारे में भी पुलिस को जानकारी दी गई है.

कोढ़ा गिरोह के लिए शहर बदलना और वारदात करना कोई नई बात नहीं है. एक जगह घटना को अंजाम देने के बाद दूसरे इलाके में सक्रिय होना इस नेटवर्क की कार्यशैली का हिस्सा माना जा रहा है.

रांची के सीनियर एसपी राकेश रंजन ने बताया कि आकाश उर्फ रंगीला के खिलाफ बिहार के शेखपुरा, समस्तीपुर, सहरसा समेत कई जिलों में छिनतई, लूट और आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले दर्ज हैं. झारखंड में भी गिरोह के सदस्यों के खिलाफ छिनतई की घटनाओं की जानकारी सामने आई है. पुलिस अब अलग-अलग जिलों से आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड जुटा रही है.

कटिहार से निकला कोढ़ा गिरोह का नेटवर्क (ETV Bharat)

गिरोह के सदस्य आकाश उर्फ रंगीला का आपराधिक रिकॉर्ड काफी बड़ा है. रांची पुलिस के साथ रविवार को हुए एनकाउंटर में रंगीला घायल हुआ, जबकि उसके अन्य साथी पकड़े गए. पुलिस के अनुसार, रंगीला के खिलाफ दोनों राज्यों में करीब दो दर्जन कांड दर्ज हैं.

आरोपियों की निशानदेही पर कुछ चेन बरामद की जा चुकी हैं, जबकि कई अन्य घटनाओं से जुड़े सामान की बरामदगी के लिए पुलिस की कार्रवाई जारी है. इससे पुलिस को आशंका है कि शहर में दर्ज कई पुरानी छिनतई की घटनाओं की कड़ी भी इसी गिरोह से जुड़ सकती है.

सिर्फ छिनतई नहीं, हथियार भी रखते हैं

कोढ़ा गिरोह की गंभीरता सिर्फ चेन छिनतई तक सीमित नहीं है. पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों ने हथियार छिपाकर रखने की जानकारी भी दी थी. हथियार बरामद करने के दौरान ही आरोपी आकाश रंगीला ने पुलिसकर्मी का पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की थी. इसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वह घायल हुआ.

गिरफ्तार कोढ़ा गिरोह के अपराधी (ETV Bharat)

पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हथियार बरामद करने का दावा किया है. इससे यह भी सामने आया है कि गिरोह के सदस्य वारदात के दौरान हथियार का इस्तेमाल करने की तैयारी में रहते थे.

महिलाओं को बनाते हैं आसान निशाना

पुलिस के अनुसार, कोढ़ा गिरोह के सदस्य खास तौर पर चेन पहनकर चलने वाली महिलाओं और राहगीरों को निशाना बनाते हैं. भीड़भाड़ वाले इलाकों में रेकी के बाद मौका मिलते ही बाइक से झपट्टा मारकर भाग निकलना इनके अपराध का प्रमुख तरीका रहा है.

रांची में हाल के दिनों में हुई लगातार चेन छिनतई की घटनाओं की जांच के दौरान पुलिस को इसी पैटर्न ने कोढ़ा गिरोह तक पहुंचाया. अब पुलिस गिरोह के दूसरे सदस्यों और इसके पूरे नेटवर्क की तलाश में जुटी है.

दो राज्यों में फैला नेटवर्क, अब टूट रही कड़ियां

रांची पुलिस की कार्रवाई के बाद अब जांच का फोकस सिर्फ गिरफ्तार तीन आरोपियों तक सीमित नहीं है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि रांची में गिरोह को कौन ठिकाना देता था, चोरी की चेन किसे बेची जाती थी और बिहार से अपराधियों को यहां कौन बुलाता था.

कोढ़ा गिरोह के खिलाफ सामने आ रही जानकारियों से साफ है कि यह महज स्थानीय चेन छिनतई करने वाला गिरोह नहीं, बल्कि अलग-अलग जिलों में वारदात करने वाला संगठित अपराधी नेटवर्क है. रांची में हुई कार्रवाई के बाद अब पुलिस इस नेटवर्क की बाकी कड़ियां जोड़ने में जुट गई है.

ये भी पढ़ें:

रांची पुलिस का कोढ़ा गैंग के साथ एनकाउंटर, एक अपराधी हुआ घायल

कोढ़ा गैंग का बाइक से है खास कनेक्शन, अपराध के तरीके भी आपको कर देंगे हैरान