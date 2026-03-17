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देवघर में पीडीएस दुकानों में नेटवर्क की समस्या अनाज उठाव में बाधक, लाभुकों को घंटों करना पड़ता है इंतजार

देवघर:केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जन वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से हर महीने गरीबों को मुफ्त या रियायती दरों पर गेहूं, चावल, नमक, चीनी और चना दाल का वितरण किया जाता है, ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए. लेकिन देवघर जिले में यह व्यवस्था अब लाभुकों के लिए परेशानी का कारण बनता जा रहा है.

इंटरनेट की धीमी रफ्तार से परेशानी

जिले के विभिन्न पीडीएस दुकानों पर अनाज लेने पहुंचने वाले लाभुकों को अक्सर घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है. दुकानदारों का कहना है कि सरकार ने जन वितरण प्रणाली को ऑनलाइन कर दिया है, लेकिन इंटरनेट की धीमी रफ्तार और तकनीकी समस्या के कारण अनाज वितरण की प्रक्रिया बेहद सुस्त हो गई है.

पीडीएस डीलर, लाभुक और जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

पीडीएस डीलरों के अनुसार विभाग की ओर से दी गई ई-पॉश मशीन के जरिए कार्डधारकों का सत्यापन और पर्ची काटने की प्रक्रिया ऑनलाइन होती है, लेकिन कमजोर नेटवर्क की वजह से एक-एक पर्ची निकालने में काफी समय लग जाता है, जिससे दुकान पर लंबी कतार लग जाती है.

4G नेटवर्क पर निर्भर पीडीएस डीलर

जन वितरण प्रणाली दुकानदारों का कहना है कि जब देश 5G तकनीक की ओर बढ़ चुका है, तब भी पीडीएस दुकानों में 4G नेटवर्क पर निर्भर रहना पड़ रहा है. इस वजह से दुकानदारों और लाभुकों दोनों को परेशानी झेलनी पड़ती है.

घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है लाभुकों को

वहीं, अनाज लेने पहुंचे लाभुक अजय झा और सरस्वती देवी ने बताया कि कई बार राशन लेने के लिए दो से तीन घंटे तक इंतजार करना पड़ता है. उनका कहना है कि सरकार को इस व्यवस्था में सुधार करना चाहिए, ताकि गरीबों को समय पर अनाज मिल सके. जानकारी के अनुसार, देवघर जिले में करीब 965 पीडीएस दुकानें संचालित हैं और लगभग ढाई लाख कार्डधारी उपभोक्ता हर महीने इन दुकानों से अनाज प्राप्त करते हैं.