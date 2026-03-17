देवघर में पीडीएस दुकानों में नेटवर्क की समस्या अनाज उठाव में बाधक, लाभुकों को घंटों करना पड़ता है इंतजार
देवघर में जन वितरण प्रणाली के लाभुकों को ऑनलाइन सिस्टम के कारण परेशानी हो रही है.
Published : March 17, 2026 at 2:23 PM IST
देवघर:केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जन वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से हर महीने गरीबों को मुफ्त या रियायती दरों पर गेहूं, चावल, नमक, चीनी और चना दाल का वितरण किया जाता है, ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए. लेकिन देवघर जिले में यह व्यवस्था अब लाभुकों के लिए परेशानी का कारण बनता जा रहा है.
इंटरनेट की धीमी रफ्तार से परेशानी
जिले के विभिन्न पीडीएस दुकानों पर अनाज लेने पहुंचने वाले लाभुकों को अक्सर घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है. दुकानदारों का कहना है कि सरकार ने जन वितरण प्रणाली को ऑनलाइन कर दिया है, लेकिन इंटरनेट की धीमी रफ्तार और तकनीकी समस्या के कारण अनाज वितरण की प्रक्रिया बेहद सुस्त हो गई है.
पीडीएस डीलरों के अनुसार विभाग की ओर से दी गई ई-पॉश मशीन के जरिए कार्डधारकों का सत्यापन और पर्ची काटने की प्रक्रिया ऑनलाइन होती है, लेकिन कमजोर नेटवर्क की वजह से एक-एक पर्ची निकालने में काफी समय लग जाता है, जिससे दुकान पर लंबी कतार लग जाती है.
4G नेटवर्क पर निर्भर पीडीएस डीलर
जन वितरण प्रणाली दुकानदारों का कहना है कि जब देश 5G तकनीक की ओर बढ़ चुका है, तब भी पीडीएस दुकानों में 4G नेटवर्क पर निर्भर रहना पड़ रहा है. इस वजह से दुकानदारों और लाभुकों दोनों को परेशानी झेलनी पड़ती है.
घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है लाभुकों को
वहीं, अनाज लेने पहुंचे लाभुक अजय झा और सरस्वती देवी ने बताया कि कई बार राशन लेने के लिए दो से तीन घंटे तक इंतजार करना पड़ता है. उनका कहना है कि सरकार को इस व्यवस्था में सुधार करना चाहिए, ताकि गरीबों को समय पर अनाज मिल सके. जानकारी के अनुसार, देवघर जिले में करीब 965 पीडीएस दुकानें संचालित हैं और लगभग ढाई लाख कार्डधारी उपभोक्ता हर महीने इन दुकानों से अनाज प्राप्त करते हैं.
कई माह से पीडीएस डीलरों का कमीशन बकाया
दूसरी ओर, जन वितरण प्रणाली विक्रेता संघ के जिला अध्यक्ष चंद्र झा ने भी दुकानदारों की समस्याओं को उठाते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के कई महीनों का दुकानदारों का कमीशन अब तक बकाया है. उनका कहना है कि कई बार पीडीएस डीलरों ने बकाये की मांग की है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक केवल आश्वासन ही मिलता आ रहा है.
जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी का बयान
इस संबंध में जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी प्रीतीलता किस्कू का कहना है कि पीडीएस दुकानों से जुड़ी समस्या को लेकर जिला प्रशासन लगातार गंभीरता से काम कर रहा है. उन्होंने माना कि इंटरनेट की धीमी गति एक समस्या है, लेकिन इसके बावजूद विभाग यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक भी उनके हक का अनाज समय पर पहुंचे.
ऐसे में जरूरत इस बात की है कि प्रशासन तकनीकी खामियों को दूर कर जन वितरण प्रणाली को और मजबूत बनाए, ताकि लाल, पीला और हरा कार्डधारी लाभुकों को बिना परेशानी अनाज मिल सके.
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