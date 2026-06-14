ETV Bharat / state

नीदरलैंड के लुसियानो को मिली वतन की राह, इंदोरियों ने जुटाए हवाई टिकट के पैसे

नीदरलैंड का रहने वाला लुसियानो अपनी आंखों में अभिनेता और ट्रेवल ब्लॉगर बनने के सपने लेकर भारत आया था.

Netherlands citizen Luciano
लोगों की मदद से अपने वतन लौटा लुसियानो (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 14, 2026 at 5:30 PM IST

|

Updated : June 14, 2026 at 5:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदौर: मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाने वाला इंदौर स्वच्छता के साथ इंसानियत के लिए भी पहचाना जाता है. इसका नमूना यहां एक बार फिर देखने को मिला जब इंदौरियों ने एक विदेशी की उसके घर पहुंचने में मदद की. नीदरलैंड से एक्टर बनने का सपना लेकर मुंबई आया यह युवक ठगी और मुफलिसी का शिकार होने के बावजूद यहां के लोगों की मदद से सकुशल अपने वतन लौट सका.

अभिनेता और ट्रेवल ब्लॉगर बनने के सपने लेकर भारत आए थे लुसियानो

नीदरलैंड का रहने वाला लुसियानो अपनी आंखों में अभिनेता और ट्रेवल ब्लॉगर बनने के सपने लेकर भारत आया था. उसे उम्मीद थी कि मुंबई में उसे फिल्मों में काम मिलेगा, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और उसके सपने टूट गए. इतना ही नहीं मुंबई में चोरी और ठगी का शिकार होने के बाद उसके पास न पैसे बचे और न कोई सहारा.

विदेशी नागरिक लुसियानो (ETV Bharat)

मुंबई से शुरू हुई परेशानी की ये कहानी देश के कई शहरों तक पहुंची. करीब पांच महीने तक लुसियानो भूखा-प्यासा भटकता रहा. कई रातें उसने सड़कों पर गुजारीं. करीब एक माह पहले इंदौर पहुंचे लुसियानो के पास न रहने का ठिकाना था और न ही भोजन की व्यवस्था. ऐसे उनका संपर्क महाकाल सेवा संस्था और सुल्तान ए इंदौर के अशोक गोयल और फिरोज खान से हुआ. जिनके जरिए लूसियानो ने जिला प्रशासन से संपर्क किया.

शहरवासियों के सहयोग से करीब 35 हजार के हवाई टिकट की व्यवस्था की गई

मामला कलेक्टर शिवम वर्मा तक पहुंचा और फिर शुरू हुई लुसियानो को उसके घर पहुंचाने की मुहिम. प्रशासन ने दस्तावेजों की जांच, पुलिस सत्यापन और कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कराईं. समाजसेवियों और शहरवासियों के सहयोग से करीब 35 हजार रुपये के हवाई टिकट की व्यवस्था भी कराई गई. जिसके बाद लुसियानो अपने वतन की तरफ चल पड़ा.

विदाई के समय लुसियानो को इंदौर की मशहूर नमकीन, मिठाइयां और उपहार दिए गए

लुसियानो इंदौर से मुंबई और फिर एम्स्टर्डम के लिए रवाना हो गया है. विदाई के समय उसे इंदौर की मशहूर नमकीन, मिठाइयां और प्यार भरे उपहार भी दिए गए. इस दौरान लुसियानो भावुक हो उठा और इंदौर वालों की जमकर तारीफ की.

Last Updated : June 14, 2026 at 5:42 PM IST

TAGGED:

MAHAKAL SEVA SANSTHA SULTANE INDORE
INDORE NEWS
DUTCH LUCIANO REACHED HOME
INDORE PEOPLE HELP LUCIANO
NETHERLANDS CITIZEN LUCIANO

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.