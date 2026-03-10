पटना के राजेंद्र नगर में बन रहा अंतरराष्ट्रीय स्तर का हॉकी टर्फ, नीदरलैंड का एस्ट्रोटॉर्फ लगेगा
पटना के राजेंद्र नगर एनसीसी कैंपस में 8.44 करोड़ की लागत से बन रहा अंतरराष्ट्रीय स्तर का हॉकी टर्फ 80% पूरा हो चुका है. पढ़ें-
Published : March 10, 2026 at 2:25 PM IST
पटना: बिहार में खेल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल तेजी से आगे बढ़ रही है. राजधानी पटना के राजेंद्र नगर स्थित एनसीसी कैंपस में बन रहा हॉकी टर्फ अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है. इस परियोजना का निर्माण कार्य बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी बुडको की ओर से कराया जा रहा है. अधिकारियों के मुताबिक निर्माण कार्य लगभग 80 प्रतिशत पूरा हो चुका है और बचे हुए काम को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि जल्द ही खिलाड़ियों को यह आधुनिक सुविधा उपलब्ध हो सके.
हॉकी फेडरेशन के अधिकारियों ने किया था निरीक्षण: इस हॉकी टर्फ मैदान को हॉकी इंडिया की आधिकारिक मंजूरी प्राप्त हो गई है. फेडरेशन के अधिकारियों ने हाल ही में निर्माणाधीन मैदान का निरीक्षण किया और अब तक किए गए कार्यों पर संतोष जताया. निरीक्षण के बाद यह स्पष्ट किया गया कि निर्माण कार्य तय मानकों के अनुसार किया जा रहा है. इससे यह उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में यहां राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के आयोजन भी होते हुए नजर आएंगे.
गुणवत्तापूर्ण कार्य करने का निर्देश: बुडको के प्रबंध निदेशक अनिमेष कुमार पराशर ने परियोजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया है कि शेष कार्यों को तेजी से पूरा किया जाए. उन्होंने कहा कि यह परियोजना बिहार के खेल ढांचे को नई पहचान देने वाली है, इसलिए इसे तय समय सीमा के भीतर पूरा करना बेहद जरूरी है. साथ ही उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे नियमित रूप से साइट का दौरा कर निर्माण कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता की निगरानी करें ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो.
8.44 करोड़ की लागत से बन रहा मैदान: परियोजना से जुड़े अधिकारियों के अनुसार इस हॉकी टर्फ के निर्माण पर करीब 8.44 करोड़ रुपये की लागत आ रही है. बुडको के प्रबंध निदेशक अनिमेश पाराशर ने बताया कि मैदान में अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल सतह उपलब्ध कराने के लिए नीदरलैंड से आयातित पॉलीटेन ब्लू एस्ट्रोटर्फ बिछाई जा रही है. यह अत्याधुनिक सतह खिलाड़ियों को बेहतर ग्रिप और स्मूथ मूवमेंट की सुविधा देगी, जिससे खेल का स्तर भी बेहतर होगा.
"अगले एक महीने में या हॉकी स्टेडियम तैयार हो जाएगा. राजगीर में बने हॉकी मैदान के बाद यह बिहार का दूसरा अंतरराष्ट्रीय स्तर का हॉकी टर्फ होगा. अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप टर्फ होने से बिहार के खिलाड़ियों को बड़े स्तर की प्रतियोगिताओं की तैयारी में काफी मदद मिलेगी."- अनिमेश पाराशर, प्रबंध निदेशक, बुडको
अत्यधिक लाइट की व्यवस्था: मैदान में अत्याधुनिक तकनीक के लाइट की व्यवस्था भी की जा रही है ताकि रात के समय भी अभ्यास और मैचों का आयोजन संभव हो सके. इसके लिए 20 उच्च क्षमता वाली 1000 वॉट की लाइट और 40 एलईडी फ्लड लाइट 500 वॉट की लगाई जा रही हैं. यह व्यवस्था पूरे मैदान में पर्याप्त रोशनी सुनिश्चित करेगी, जिससे शाम या रात के समय भी खिलाड़ी अभ्यास कर सकेंगे और छोटे स्तर के टूर्नामेंट आयोजित किए जा सकेंगे.
यह है मैदान का आकार: मैदान के आकार की बात करें तो खेल क्षेत्र को लगभग 100 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा बनाया जा रहा है, जबकि फेंसिंग क्षेत्र 104 मीटर लंबा और 64 मीटर चौड़ा होगा. इसके अलावा मैदान के चारों ओर पाथवे, स्प्रिंकलर सिस्टम और अन्य जरूरी सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं. मैदान में दर्शकों के बैठने के लिए भी व्यवस्था की जा रही है ताकि छोटे और मध्यम स्तर के मैचों के दौरान दर्शक खिलाड़ियों को चीयर कर सकें.
कभी यह था दलदली क्षेत्र: फिलहाल बेस निर्माण, एलईडी फ्लड लाइट और जल प्रबंधन प्रणाली से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य पूरे हो चुके हैं. अब केवल पाथवे, स्प्रिंकलर और टर्फ सिस्टम से जुड़े कुछ काम शेष हैं, जिन्हें जल्द पूरा करने की तैयारी चल रही है. जिस जगह है यह टर्फ बिछाया जा रहा है, वहां कभी लगभग 2 मीटर तक पानी में डूबा दलदली क्षेत्र हुआ करता था. मैदान को खेलने योग्य बनाने के लिए पटना मेट्रो से हजारों ट्रॉली विशेष मिट्टी मंगाई गई है. यह मिट्टी वह है जो मेट्रो के अंडरग्राउंड टनल की खुदाई में निकली है. इसके बाद दलदली मिट्टी को हटाकर वहां यह मिट्टी भरकर मैदान को स्थिर किया गया है.
