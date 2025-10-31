पातालकोट की वादियों में नीदरलैंड टूरिस्टों की शॉपिंग, चाव से खाई समा की खीर, बोले-वाह...
प्रकृति की गोद पातालकोट पहुंचे नीदरलैंड के टूरिस्ट, देसी मेहमान नवाजी और मिलेट्स से बने खाने का उठाया लुत्फ, बोले वाह...
Published : October 31, 2025 at 8:16 PM IST
छिंदवाड़ा: कोहरे से ढकी पातालकोट की वादियां समा की खीर और चावल के पापड़ का स्वाद चखकर नीदरलैंड के टूरिस्टों ने कहा वाह पातालकोट. नीदरलैंड के टूरिस्ट छिंदवाड़ा के पातालकोट की वादियों में समय बिताने छिंदवाड़ा पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने विदेशी स्टाइल से हटकर ठेठ देसी अंदाज की खातिरदारी और मेहमान नवाजी का जमकर लुत्फ उठाया.
नीदरलैंड के मॉल छोड़ पातालकोट को बाजारों में की खरीदारी
नीदरलैंड के पर्यटकों को छिंदवाड़ा का पातालकोट खूब भाया. इन विदेशियों ने न सिर्फ तामिया के बाजार से जमकर खरीदी की, बल्कि समा की खीर और चावल के देसी पापड़ का मजेदार स्वाद भी चखा. टूरिस्टों के ग्रुप ने मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा विकसित पर्यटन गांव धूसावानी के होम स्टे में रात गुजारी और ग्रामीणों के स्वागत से गदगद हो गए.
मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड और सतपुड़ा सेल्फ संस्था के माध्यम से बीते रोज नीदरलैंड से आए पर्यटकों का एक दल पातालकोट घूमने पहुंचा. सुबह-सुबह तामिया आए विदेशी पर्यटक बाजार में घूमे और अपने जरूरत की सामाग्री भी खरीदी.
पातालकोट की खूबसूरती के हुए दीवाने
दोपहर को पातालकोट दर्शन के लिए रातेड़ पहुंचे विदेशी पर्यटकों का स्वागत घने कोहरे ने किया. कोहरे से रोमांचित पर्यटक पहाड़ों के बीच सेल्फी लेते दिखे. शाम को पर्यटन ग्राम धूसावानी पहुंचे. विदेशी पर्यटकों का स्वागत हल्की बौछारों के बीच ग्रामीणों ने किया. तिलक लगाकर देसी गुलदस्तों से किए गए स्वागत से विदेशी पर्यटक खूब उत्साहित नजर आए.
रात में मेहमानों ने ग्रामीणों की जीवनशैली को भी समझा. धूसावानी में की गई खातिरदारी को पर्यटकों ने जमकर सराहा और विदाई के वक्त पूरे गांव में बहुत सुंदर और ग्रामीणों के व्यवहार को बेहतरीन बताया.
समा की खीर का स्वाद लगा लाजवाब, दो बार हुई डिमांड
विदेशी मेहमानों को रात के खाने में मक्के की रोटी, टमाटर की चटनी के साथ देशी व्यजंन परोसे गए. इसमें कुटकी के चावल, समा की खीर और देसी पापड़ का स्वाद उन्हें भा गया. धूसावानी होम स्टे संचालकों ने बताया कि विदेशी मेहमानों को खीर का स्वाद बहुत पसंद आया और उनकी फरमाइश पर दो बार खीर बनाकर परोसी गई.