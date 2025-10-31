ETV Bharat / state

पातालकोट की वादियों में नीदरलैंड टूरिस्टों की शॉपिंग, चाव से खाई समा की खीर, बोले-वाह...

प्रकृति की गोद पातालकोट पहुंचे नीदरलैंड के टूरिस्ट, देसी मेहमान नवाजी और मिलेट्स से बने खाने का उठाया लुत्फ, बोले वाह...

NETHERLAND TOURISTS PATALKOT VISIT
पातालकोट की वादियों में नीदरलैंड टूरिस्टों की शॉपिंग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 31, 2025 at 8:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

छिंदवाड़ा: कोहरे से ढकी पातालकोट की वादियां समा की खीर और चावल के पापड़ का स्वाद चखकर नीदरलैंड के टूरिस्टों ने कहा वाह पातालकोट. नीदरलैंड के टूरिस्ट छिंदवाड़ा के पातालकोट की वादियों में समय बिताने छिंदवाड़ा पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने विदेशी स्टाइल से हटकर ठेठ देसी अंदाज की खातिरदारी और मेहमान नवाजी का जमकर लुत्फ उठाया.

नीदरलैंड के मॉल छोड़ पातालकोट को बाजारों में की खरीदारी

नीदरलैंड के पर्यटकों को छिंदवाड़ा का पातालकोट खूब भाया. इन विदेशियों ने न सिर्फ तामिया के बाजार से जमकर खरीदी की, बल्कि समा की खीर और चावल के देसी पापड़ का मजेदार स्वाद भी चखा. टूरिस्टों के ग्रुप ने मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा विकसित पर्यटन गांव धूसावानी के होम स्टे में रात गुजारी और ग्रामीणों के स्वागत से गदगद हो गए.

नीदरलैंड के टूरिस्ट पातालकोट में हुई खुश (ETV Bharat)

मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड और सतपुड़ा सेल्फ संस्था के माध्यम से बीते रोज नीदरलैंड से आए पर्यटकों का एक दल पातालकोट घूमने पहुंचा. सुबह-सुबह तामिया आए विदेशी पर्यटक बाजार में घूमे और अपने जरूरत की सामाग्री भी खरीदी.

NETHERLAND TOURISTS GRAND WELCOME
पातालकोट में कोहरे ने किया विदेशियों का स्वागत (ETV Bharat)

पातालकोट की खूबसूरती के हुए दीवाने

दोपहर को पातालकोट दर्शन के लिए रातेड़ पहुंचे विदेशी पर्यटकों का स्वागत घने कोहरे ने किया. कोहरे से रोमांचित पर्यटक पहाड़ों के बीच सेल्फी लेते दिखे. शाम को पर्यटन ग्राम धूसावानी पहुंचे. विदेशी पर्यटकों का स्वागत हल्की बौछारों के बीच ग्रामीणों ने किया. तिलक लगाकर देसी गुलदस्तों से किए गए स्वागत से विदेशी पर्यटक खूब उत्साहित नजर आए.

FOREIGNERS SHOPPING PATALKOT
नीदरलैंड टूरिस्टों ने उठाया मिलेट्स के भोजन का मजा (ETV Bharat)

रात में मेहमानों ने ग्रामीणों की जीवनशैली को भी समझा. धूसावानी में की गई खातिरदारी को पर्यटकों ने जमकर सराहा और विदाई के वक्त पूरे गांव में बहुत सुंदर और ग्रामीणों के व्यवहार को बेहतरीन बताया.

FOREIGNERS SHOPPING PATALKOT
देसी अंदाज में खातिरदारी (ETV Bharat)

समा की खीर का स्वाद लगा लाजवाब, दो बार हुई डिमांड

विदेशी मेहमानों को रात के खाने में मक्के की रोटी, टमाटर की चटनी के साथ देशी व्यजंन परोसे गए. इसमें कुटकी के चावल, समा की खीर और देसी पापड़ का स्वाद उन्हें भा गया. धूसावानी होम स्टे संचालकों ने बताया कि विदेशी मेहमानों को खीर का स्वाद बहुत पसंद आया और उनकी फरमाइश पर दो बार खीर बनाकर परोसी गई.

TAGGED:

NETHERLAND TOURIST ENJOY FOOD
FOREIGNERS SHOPPING PATALKOT
NETHERLAND TOURISTS GRAND WELCOME
NETHERLAND TOURIST CHHINDWARA
NETHERLAND TOURISTS PATALKOT VISIT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बेटी की खुशी के लिए पिता ने कबाड़ से बना दी मिनी बाइक, देखने को दूर-दूर भागे आ रहे लोग

शाजापुर जिले में साउथ अफ्रीका की टीम ने हेलीकॉप्टर की मदद से पकड़े 448 काले हिरण

4 साल से पेयजल सप्लाई का काम अधूरा, दूषित पानी से फैल रहा डायरिया, महिला की मौत

इंदौर में बनी शॉर्ट फिल्म 'द स्माइल आई वास वेटिंग फॉर' पर इंटरनेशनल अवार्ड की बारिश

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.