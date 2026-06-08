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गोड्डा में नेटबॉल समर कैंप पहुंचे दो सौ खिलाड़ी, पुंडुचेरी राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए स्टेट टीम का चयन

गोड्डाः पुडुचेरी में होने वाली नेशनल नेटबॉल प्रतियोगिता के लिए राज्य की टीम चुनने के मकसद से गोड्डा जिले में नेटबॉल समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें दो सौ से अधिक खिलाड़ी पहुंचे. जिले में नेटबॉल खिलाड़ियों के 'सर्वांगीण विकास' के लिए यह समर कैंप आयोजित किया गया है.

चयनित टीम पुडुचेरी में राज्य का प्रतिनिधित्व करेगी

इस शिविर में कई राज्य स्तरीय व राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हिस्सा लें रहे हैं. शिविर को राष्ट्रीय नेटबॉल खिलाड़ी मोनालिसा के नेतृत्व में आयोजित किया गया है. कैंप के दौरान, 5वीं Fast फाइव सीनियर नेशनल नेटबॉल चैंपियनशिप के लिए स्टेट-लेवल सेलेक्शन ट्रायल भी हुआ. जिसमें चयनित झारखंड टीम (इसमें गोड्डा के 5 बालक और 5 बालिका खिलाड़ी शामिल हैं) पुडुचेरी में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करेगी.

मोनालिसा - राष्ट्रीय नेटबॉल खिलाड़ी मोनालिसा (Etv Bharat)

खिलाड़ियों का उत्साह देखने लायक था

नेटबॉल के अलावा, इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वालों को डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग और स्विमिंग जैसी गतिविधियां भी सिखाई गईं. गोड्डा में आयोजित कैंप में खिलाड़ियों का उत्साह देखने लायक था. नेशनल लेवल की नेटबॉल अंपायर गुंजन झा ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत किया.