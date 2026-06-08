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गोड्डा में नेटबॉल समर कैंप पहुंचे दो सौ खिलाड़ी, पुंडुचेरी राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए स्टेट टीम का चयन

पुडुचेरी में होने वाली नेशनल प्रतियोगिता के लिए गोड्डा में नेटबॉल समर कैंप का आयोजन किया गया जिसमें दो सौ से अधिक खिलाड़ी पहुंचे.

NATIONAL NETBALL COMPETITION
अभ्यास करते खिलाड़ी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 8, 2026 at 4:43 PM IST

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गोड्डाः पुडुचेरी में होने वाली नेशनल नेटबॉल प्रतियोगिता के लिए राज्य की टीम चुनने के मकसद से गोड्डा जिले में नेटबॉल समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें दो सौ से अधिक खिलाड़ी पहुंचे. जिले में नेटबॉल खिलाड़ियों के 'सर्वांगीण विकास' के लिए यह समर कैंप आयोजित किया गया है.

चयनित टीम पुडुचेरी में राज्य का प्रतिनिधित्व करेगी

इस शिविर में कई राज्य स्तरीय व राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हिस्सा लें रहे हैं. शिविर को राष्ट्रीय नेटबॉल खिलाड़ी मोनालिसा के नेतृत्व में आयोजित किया गया है. कैंप के दौरान, 5वीं Fast फाइव सीनियर नेशनल नेटबॉल चैंपियनशिप के लिए स्टेट-लेवल सेलेक्शन ट्रायल भी हुआ. जिसमें चयनित झारखंड टीम (इसमें गोड्डा के 5 बालक और 5 बालिका खिलाड़ी शामिल हैं) पुडुचेरी में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करेगी.

मोनालिसा - राष्ट्रीय नेटबॉल खिलाड़ी मोनालिसा (Etv Bharat)

खिलाड़ियों का उत्साह देखने लायक था

नेटबॉल के अलावा, इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वालों को डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग और स्विमिंग जैसी गतिविधियां भी सिखाई गईं. गोड्डा में आयोजित कैंप में खिलाड़ियों का उत्साह देखने लायक था. नेशनल लेवल की नेटबॉल अंपायर गुंजन झा ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत किया.

इस दौरान खिलाड़ी मोनालिसा ने कहा कि गोड्डा से लगभग पूरी झारखंड की टीम तैयार होती है. जिले के गांव-गांव में यह खेल लोकप्रिय है. ऐसे में इस कैंप के माध्यम से खिलाड़ियों का 'चहुंमुखी विकास' करना मूल उद्देश्य है.

खेल को राज्य स्तर पर सहयोग की आवश्यकता

वहीं गोड्डा जिला नेटबाल संघ के कार्यकारी अध्यक्ष नरेंद्र महतो गांधी ने कहा कि अगर प्रशासन और राज्य खेल इकाई द्वारा समुचित सहयोग मिले तो इस क्षेत्र से और भी खेल प्रतिभा निकल कर सामने आएगी. साथ ही कहा कि इस वर्ष गोड्डा में सीनियर नेटबॉल प्रतियोगिता की मेजबानी भी गोड्डा में किये जाने की प्रबल सभावना है.

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