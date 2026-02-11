नेताजी की प्रपौत्री ने उठाई धार्मिक स्थलों की आजादी की आवाज; बनारस में राजश्री ने कहा- गायों की रक्षा के लिए कड़ा कानून जरूरी
धार्मिक यात्रा पर बनारस पहुंचीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रपौत्री राजश्री चौधरी ने धार्मिक स्थलों को सरकारी संरक्षण से मुक्त करने की आवाज उठाई.
Published : February 11, 2026 at 11:30 AM IST
वाराणसी: भारत के प्रमुख आध्यात्मिक केंद्रों की यात्रा पर निकलीं अखिल भारत हिन्दू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रपौत्री राजश्री चौधरी बीती रात वाराणसी पहुंची. हिंदू राष्ट्र, गो हत्या पर रोक और धार्मिक स्थलों पर सरकार के हस्तक्षेप के विरोध में तीन सूत्रीय मांगों को लेकर वो मदुरई से मथुरा तक देश के प्रमुख मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर दर्शन कर प्रार्थना कर रही हैं.
वाराणसी में उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र में गायों के वध, तस्करी और अवैध व्यापार पर शत-प्रतिशत प्रतिबंध होना चाहिए, साथ ही उन्होंने गो-आधारित अर्थव्यवस्था पर जोर देते हुए कहा कि गोबर और गोमूत्र जैसे गो-अपशिष्टों से जुड़े सूक्ष्म उद्योगों के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन किया जा सकता है. उनके अनुसार, गो माता से नवीकरणीय ऊर्जा, जैविक खेती और पर्यावरण संरक्षण का प्रमुख साधन बन सकती हैं.
राजश्री चौधरी ने यह भी मांग की कि हिंदू राष्ट्र में मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए और मंदिरों की आय को कर-मुक्त रखा जाए. उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं द्वारा दिया गया दान गो-रक्षा, गो-आधारित उद्योगों, जैविक खेती और गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के विकास में उपयोग किया जाना चाहिए. इसके अलावा मंदिरों की आय से श्रद्धालुओं और जरूरतमंदों के लिए निःशुल्क प्रसाद की व्यवस्था होनी चाहिए.
अपने बयान में उन्होंने यह भी कहा कि हिंदू राष्ट्र का अर्थ भारत के सभी नागरिकों की एक स्पष्ट सांस्कृतिक पहचान है, और जो लोग धार्मिक स्थलों, हिंदुत्व और गोमाता का अपमान करते हैं, उन्हें देश छोड़ने का विकल्प दिया जाना चाहिए. वहीं, अपने संगठन के युवा अध्यक्ष अरुण पाठक को लेकर उन्होंने बयान दिया कि सरकार ने उन्हें जिस भी गलत मुकदमों में फंसाया है, उन्हें वो मुकदमे वापस लेने चाहिए.
