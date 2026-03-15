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बिहार में घोड़परास का आतंक खत्म! नालंदा में शूटरों ने 14 नीलगायों को किया ढेर

नालंदा: बिहार में नीलगाय और जंगली सूअरों के बढ़ते आतंक से बिहार के किसान परेशान हैं. राज्य सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए हैदराबाद से प्रशिक्षित शूटरों की टीम बुलाई है, जिससे कई जिलों में राहत मिल रही है. नालंदा जिले में भी यह अभियान प्रभावी साबित हो रहा है, जहां विभिन्न प्रखंडों में कार्रवाई की जा रही है.

किसानों की फसलों पर नीलगाय का कहर: नालंदा जिले के अस्थावां प्रखंड के नेरुत पंचायत में नीलगायों (घोड़परास) की संख्या तेजी से बढ़ी है. स्थानीय किसानों के अनुसार, महमदपुर, छाछु बिगहा, बलवापुर, पछियारी, गोविंदपुर, तिलोकपारी, बेलवा और चौरा पारी जैसे खंडों में 100 से 200 तक नीलगाय घूम रही हैं. ये जानवर खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे किसान भयभीत हैं. यदि फसल कटाई के बाद भी नियंत्रण नहीं हुआ तो आने वाले समय में और अधिक क्षति हो सकती है.

नालंदा में नीलगाय (ETV Bharat)

मुखिया की पहल पर शुरू हुई कार्रवाई: नीलगायों के बढ़ते आतंक से तंग आकर नेरुत पंचायत के किसानों ने स्थानीय मुखिया को शिकायत दी. मुखिया संघ के जिलाध्यक्ष सह नेरुत पंचायत के मुखिया राकेश कुमार उर्फ बिहारी सिंह ने किसानों की लिखित शिकायत वन विभाग के पदाधिकारियों को भेजी. इस पर वन विभाग ने तुरंत एक्शन लिया और पटना से शार्प शूटरों को बुलाया. मुखिया की सक्रियता से यह अभियान तेजी से आगे बढ़ा.

"नीलगायों की संख्या लगातार बढ़ने से किसान भयभीत हैं. पंचायत के महमदपुर खंधा, छाछु बिगहा खंधा, बलवापुर खंधा, पछियारी खंधा, गोविंदपुर खंधा, तिलोकपारी, बेलवा खंधा और चौरा पारी खंधा में 100 से 200 की संख्या में नीलगाय घूम रही हैं, जो खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रही है. यदि फसल कटने के बाद भी नीलगायों पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाले समय में किसानों को और अधिक क्षति झेलनी पड़ेगी."- राकेश कुमार, मुखिया

अस्थावां में 14 नीलगायों को मार गिराया: वन विभाग की टीम ने अस्थावां प्रखंड के नेरुत पंचायत के विभिन्न खंडों में कार्रवाई की. अभियान में कुल 14 नीलगायों को मार गिराया गया. इससे पहले इसी क्षेत्र में 9 नीलगायों को नियंत्रित किया जा चुका था. इस कार्रवाई से किसानों को काफी राहत मिली है और वे अपनी फसलों को कुछ हद तक सुरक्षित महसूस कर रहे हैं.