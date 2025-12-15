'अधिकारी मेरी बात नहीं सुन रहे... पार्टी में बने रहने का फायदा नहीं', हिमाचल कांग्रेस के लिए नई चिंता
नेरचौक नगर परिषद की अध्यक्षा नर्वदा अभिलाषी ने कांग्रेस छोड़ने के संकेत दिए हैं. उन्होंने पार्टी के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 15, 2025 at 2:21 PM IST
मंडी: हिमाचल कांग्रेस के लिए एक और मुश्किल खड़ी होती नजर आ रही है. मंडी जिले के नेरचौक से कांग्रेस की मजबूत मानी जाने वाली नेता और नगर परिषद अध्यक्षा नर्वदा अभिलाषी ने पार्टी छोड़ने के संकेत दिए हैं. साथ ही उन्होंने पार्टी और प्रशासन दोनों के खिलाफ नाराजगी भी जाहिर की है. उनका कहना है कि प्रशासनिक अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे और ऐसे हालात में पार्टी में बने रहने का कोई फायदा नहीं रह गया है.
नाराजगी की मुख्य वजह
नर्वदा अभिलाषी की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह डीएवी भूमि प्रकरण है. इस मामले को लेकर उन्होंने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से बात की, लेकिन न तो उनकी बात को गंभीरता से लिया गया और न ही उनके सुझावों पर कोई ठोस कार्रवाई हुई. उनका आरोप है कि स्थानीय अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और हाईकोर्ट के आदेशों तक की अनदेखी की जा रही है.
अधिकारियों पर गंभीर आरोप
नगर परिषद अध्यक्षा का कहना है कि अधिकारियों की बेरुखी के चलते उन्हें अपने समर्थकों और क्षेत्र की जनता को जवाब देना मुश्किल हो रहा है. बार-बार शिकायतें और आपत्तियां उठाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने से वह खुद को अपमानित महसूस कर रही हैं.
कांग्रेस छोड़ने के संकेत
नर्वदा अभिलाषी ने साफ तौर पर कहा है कि यदि जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो वह कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने का फैसला कर सकती हैं. उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी नेतृत्व को पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है.
नर्वदा अभिलाषी दो बार पंचायत प्रधान और एक बार नगर परिषद अध्यक्षा रह चुकी हैं. उनके पति डॉ. आर.के. अभिलाषी भी पंचायत उप-प्रधान रह चुके हैं और क्षेत्र में उनका अच्छा राजनीतिक प्रभाव माना जाता है. ऐसे में उनका कांग्रेस से अलग होना नगर निकाय राजनीति और आगामी विधानसभा चुनावों के लिहाज से पार्टी के लिए नुकसानदेह हो सकता है.
वरिष्ठ नेताओं को दी जानकारी
नर्वदा अभिलाषी ने अपनी नाराजगी पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी को भी बता दी है. उनका आरोप है कि स्थानीय प्रशासन लगातार कांग्रेस समर्थकों की अनदेखी कर रहा है. यदि समय रहते पार्टी नेतृत्व ने हस्तक्षेप नहीं किया, तो वह कांग्रेस से औपचारिक इस्तीफे का ऐलान कर सकती हैं.
ये भी पढ़ें: नशे में धुत युवकों ने HRTC वोल्वो बस पर किया पथराव, पुलिस ने 3 आरोपी को दबोचा