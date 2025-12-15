ETV Bharat / state

'अधिकारी मेरी बात नहीं सुन रहे... पार्टी में बने रहने का फायदा नहीं', हिमाचल कांग्रेस के लिए नई चिंता

नर्वदा अभिलाषी ने कांग्रेस पार्टी और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है ( ETV Bharat )

मंडी: हिमाचल कांग्रेस के लिए एक और मुश्किल खड़ी होती नजर आ रही है. मंडी जिले के नेरचौक से कांग्रेस की मजबूत मानी जाने वाली नेता और नगर परिषद अध्यक्षा नर्वदा अभिलाषी ने पार्टी छोड़ने के संकेत दिए हैं. साथ ही उन्होंने पार्टी और प्रशासन दोनों के खिलाफ नाराजगी भी जाहिर की है. उनका कहना है कि प्रशासनिक अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे और ऐसे हालात में पार्टी में बने रहने का कोई फायदा नहीं रह गया है. नाराजगी की मुख्य वजह नर्वदा अभिलाषी की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह डीएवी भूमि प्रकरण है. इस मामले को लेकर उन्होंने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से बात की, लेकिन न तो उनकी बात को गंभीरता से लिया गया और न ही उनके सुझावों पर कोई ठोस कार्रवाई हुई. उनका आरोप है कि स्थानीय अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और हाईकोर्ट के आदेशों तक की अनदेखी की जा रही है. अधिकारियों पर गंभीर आरोप नगर परिषद अध्यक्षा का कहना है कि अधिकारियों की बेरुखी के चलते उन्हें अपने समर्थकों और क्षेत्र की जनता को जवाब देना मुश्किल हो रहा है. बार-बार शिकायतें और आपत्तियां उठाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने से वह खुद को अपमानित महसूस कर रही हैं. कांग्रेस छोड़ने के संकेत