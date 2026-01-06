नेरचौक मेडिकल कॉलेज में जूनियर छात्र के साथ मारपीट, तीन प्रशिक्षु डॉक्टर सस्पेंड
नेरचौक मेडिकल कॉलेज ने जूनियर छात्र के साथ मारपीट करने वाले तीन प्रशिक्षु डॉक्टरों को निलंबित कर दिया है.
मंडी: मंडी जिले के नेरचौक स्थित श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज के छात्रावास में मारपीट का मामला सामने आया है. जूनियर छात्र के साथ हुई मारपीट के मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए तीन प्रशिक्षु डॉक्टरों को दोषी ठहराया है. एंटी रैगिंग कमेटी की जांच के बाद तीनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें छात्रावास से निष्कासित कर दिया गया है.
जानकारी के अनुसार यह घटना 18 दिसंबर की शाम को कॉलेज छात्रावास में हुई. एमबीबीएस तृतीय वर्ष के दो प्रशिक्षु डॉक्टरों ने छात्रावास के नियमों का उल्लंघन करते हुए जबरन एक कमरे में प्रवेश किया. इस दौरान उन्होंने द्वितीय वर्ष के एक जूनियर छात्र के साथ मारपीट की. पीड़ित छात्र शिमला जिले का निवासी बताया जा रहा है.
शिकायत के बाद हरकत में आया प्रशासन
घटना के अगले दिन पीड़ित छात्र ने कॉलेज प्रशासन और स्थानीय पुलिस थाना में लिखित शिकायत दर्ज करवाई. शिकायत सामने आने के बाद अस्पताल और कॉलेज प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया. छात्रों की सुरक्षा और अनुशासन को देखते हुए तुरंत जांच कमेटी का गठन किया गया.
मेडिकल कॉलेज नेरचौक के प्रिंसिपल डॉ. डीके वर्मा ने बताया, "एंटी रैगिंग कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई गई है. संस्थान में अनुशासन और सुरक्षित शैक्षणिक माहौल से कोई समझौता नहीं किया जाएगा."
जांच में सामने आई अनुशासनहीनता
जांच कमेटी की रिपोर्ट में सामने आया कि आरोपियों ने न केवल छात्रावास के नियमों की अवहेलना की, बल्कि उनका व्यवहार पूरी तरह अनुशासनहीन था. जांच में यह भी सामने आया कि घटना से पहले आपसी कहासुनी और उकसावे की स्थिति बनी थी. हालांकि इसके बावजूद शारीरिक हिंसा को गंभीर अपराध माना गया.
मामले को लेकर अस्पताल प्रशासन द्वारा एंटी रैगिंग कमेटी की विशेष बैठक बुलाई गई. बैठक में दोनों पक्षों के बयान, उपलब्ध साक्ष्य और जांच रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा की गई. विचार विमर्श के बाद कमेटी ने सर्वसम्मति से तीनों प्रशिक्षु डॉक्टरों को दोषी माना और सख्त कार्रवाई की सिफारिश की.
तीन प्रशिक्षु डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई
कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए कॉलेज प्रशासन ने तीनों प्रशिक्षु डॉक्टरों को तत्काल प्रभाव से छात्रावास से एक वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया. इसके साथ ही प्रत्येक पर 20 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा तीनों को तीन महीने के लिए शैक्षणिक कक्षाओं से भी निलंबित किया गया है.
कॉलेज प्रशासन ने छात्रों से अपील की है कि किसी भी विवाद की स्थिति में हिंसा का सहारा न लें. प्रशासन से संवाद कर नियमों के तहत समाधान निकालें. इस कार्रवाई के बाद मेडिकल कॉलेज परिसर में अनुशासन को लेकर स्पष्ट और सख्त संदेश गया है.
