नेरचौक मेडिकल कॉलेज में जूनियर छात्र के साथ मारपीट, तीन प्रशिक्षु डॉक्टर सस्पेंड

नेरचौक मेडिकल कॉलेज ( FILE@ETVBHARAT )

मंडी: मंडी जिले के नेरचौक स्थित श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज के छात्रावास में मारपीट का मामला सामने आया है. जूनियर छात्र के साथ हुई मारपीट के मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए तीन प्रशिक्षु डॉक्टरों को दोषी ठहराया है. एंटी रैगिंग कमेटी की जांच के बाद तीनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें छात्रावास से निष्कासित कर दिया गया है. जानकारी के अनुसार यह घटना 18 दिसंबर की शाम को कॉलेज छात्रावास में हुई. एमबीबीएस तृतीय वर्ष के दो प्रशिक्षु डॉक्टरों ने छात्रावास के नियमों का उल्लंघन करते हुए जबरन एक कमरे में प्रवेश किया. इस दौरान उन्होंने द्वितीय वर्ष के एक जूनियर छात्र के साथ मारपीट की. पीड़ित छात्र शिमला जिले का निवासी बताया जा रहा है. शिकायत के बाद हरकत में आया प्रशासन घटना के अगले दिन पीड़ित छात्र ने कॉलेज प्रशासन और स्थानीय पुलिस थाना में लिखित शिकायत दर्ज करवाई. शिकायत सामने आने के बाद अस्पताल और कॉलेज प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया. छात्रों की सुरक्षा और अनुशासन को देखते हुए तुरंत जांच कमेटी का गठन किया गया. मेडिकल कॉलेज नेरचौक के प्रिंसिपल डॉ. डीके वर्मा ने बताया, "एंटी रैगिंग कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई गई है. संस्थान में अनुशासन और सुरक्षित शैक्षणिक माहौल से कोई समझौता नहीं किया जाएगा." जांच में सामने आई अनुशासनहीनता