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हरिद्वार बस अड्डे पर हंगामा, पहले भतीजों ने चाचा को पीटा, फिर लोगों ने उनकी धुनाई की

हरिद्वार: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से बड़ी खबर सामने आई है. हरिद्वार बस अड्डे पर दो युवकों ने अपने साथ आए एक व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई कर उसे अधमरा कर दिया. मारपीट इतनी गंभीर थी कि घायल व्यक्ति सड़क पर ठीक से खड़ा तक नहीं हो पा रहा था और वस्त्र विहीन अवस्था में नीचे पड़ा रहा.

दर्द से कराहते व्यक्ति को देखकर मौके पर मौजूद लोगों का पारा चढ़ गया. इसके बाद चाचा की पिटाई करने वाले कथित भतीजे और उसके साथी को भीड़ ने आड़े हाथों ले लिया और दोनों की जमकर धुनाई कर डाली. मामला बीती 27 अगस्त की रात का बताया जा रहा है.

बताया जा रहा है कि दोनों युवक सहारनपुर से हरिद्वार आए थे. घटना के दौरान काफी देर तक बस अड्डे के पास सड़क पर हंगामा चलता रहा. आसपास मौजूद लोग मौके पर जुट गए और दोनों युवकों को पकड़ लिया. स्थानीय लोगों ने जब उनसे घायल व्यक्ति के बारे में पूछताछ की तो दोनों ने उसे अपना चाचा बताया. इसके बाद दोनों युवकों ने कथित तौर पर लोगों को बताया कि चाचा उन्हें परेशान करता था, जिसके चलते उन्होंने उसकी पिटाई की. सड़क पर बिना कपड़ों के पड़े और दर्द से कराह रहे व्यक्ति को देखकर पहले ही लोगों में आक्रोश था. युवकों की यह बात सुनते ही भीड़ और भड़क गई.