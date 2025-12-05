लखनऊ में भतीजे ने चाचा को मारी गोली, लंबे समय से चल रहा था जमीनी विवाद, आरोपी की तलाश में पुलिस दे रही दबिश
पुलिस ने घटना स्थल से आवश्यक साक्ष्य जुटाए और मृतक वीरेंद्र कुमार यादव के परिजनों से पूछताछ की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 5, 2025 at 9:50 PM IST
लखनऊ : दुबग्गा थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम जमीनी विवाद में भतीजे ने चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भतीजा मौके से फरार हो गया. घटना की सूचना मिलते ही डीसीपी, एसीपी व पुलिस बल मौके पर पहुंचा. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है.
डीसीपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया, ताड़खेड़ा गांव के रहने वाले वीरेंद्र कुमार यादव और उनके भतीजे जितेंद्र कुमार यादव के बीच लंबे समय से घरेलू विवाद चल रहा था. शुक्रवार शाम विवाद ने खूनी रूप ले लिया. भतीजे ने अपने चाचा वीरेंद्र कुमार यादव को गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.
डीसीपी पश्चिम ने बताया कि गोली चलने की सूचना मिलते ही दुबग्गा थाना पुलिस टीम तत्काल घटनास्थल ताड़खेड़ा गांव पहुंची. पुलिस ने घटना स्थल से आवश्यक साक्ष्य जुटाए और मृतक वीरेंद्र कुमार यादव के परिजनों से पूछताछ की. आरोपी भतीजे की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है.
एसीपी काकोरी शकील अहमद ने बताया, पुलिस की जांच में पता चला है कि मृतक वीरेंद्र यादव के नाम मानक नगर में काफी जमीन थी. उनका भाई और भतीजा जमीन अपने नाम करने के लिए वीरेंद्र पर लगातार दबाव बना रहे थे. इस बात को लेकर परिवार में कई बार विवाद हुआ था.
विवाद और मानसिक तनाव से परेशान होकर वीरेंद्र लगभग छह महीने पहले अपना घर छोड़कर दुबग्गा के ताड़खेड़ा गांव स्थित अपने ननिहाल में रहने लगे थे. आरोपी भतीजा जितेंद्र इससे पहले भी कई बार चाचा वीरेंद्र को घर वापस चलने के लिए बुलाने आ चुका था. लेकिन विवाद के चलते वीरेंद्र अपने घर जाने को तैयार नहीं हुए. शुक्रवार को भी आरोपी भतीजा अपने पिता नागेंद्र के साथ चाचा विरेंद्र को मनाने आया था. इसी दौरान विवाद बढ़ा और भतीजे ने गोली मारकर हत्या कर दी.
