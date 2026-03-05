ETV Bharat / state

दुधमुहे की मां को भतीजे ने उतारा मौत के घाट ! मेरठ के गांव में पसरा सन्नाटा

मेरठ के हस्तिनापुर थाना क्षेत्र में भतीजे ने चाची की हत्या की. ( ETV Bharat )

मेरठ: मेरठ के हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के गांव गणेशपुर में 32 वर्षीय महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई. हत्या का आरोप मृतका के भतीजे पर लगा है. मृतका का एक 6 महीने का मासूम बच्चा भी है. इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. पुलिस केस की तहकीकात में जुट गई है. बता दें कि हत्यारोपी शिवा की उम्र अभी 18 वर्ष है. और जुलाई महीने में ही शिवा की मां की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी. उसके बाद से शिव तनाव में चल रहा था. इस दौरान वो चाची के व्यवहार से भी दुखी था. चाची की हत्या के बाद हत्यारोपी शिवा ने मवाना थाने में पहुंच कर सरेंडर कर दिया. (ETV Bharat) सीओ मवाना पंकज लवानिया ने ईटीवी भारत बताया कि चाची की हत्या के बाद हत्यारोपी ने मवाना थाने में पहुंच कर सरेंडर कर दिया है. सीओ के मुताबिक हत्यारोपी का कहना है कि आए दिन उसकी चाची, छोटी-छोटी बात पर लड़ती-झगड़ती थी, जिससे घर का माहौल भी खराब रहता था. चाची से कहासुनी से तंग आकर तमंचे से गोली मारकर उसने हत्या की. आरोपी ने पुलिस को एक तमंचा और एक खाली खोखा कारतूस का भी सौंपा है. सीओ ने बताया कि पुलिस अभी और भी पड़ताल कर रही है. मेरठ में महिला की गोली मारकर हत्या. (ETV Bharat) मेरठ के हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के गणेशपुर में आज सुबह जब सभी लोग अपने रोजमर्रा के कार्य में व्यस्त थे. इसी दौरान एक घर से गोली चलने की आवाज सुनाई दी. इसके बाद ग्रामीण घटना स्थल पर दौड़कर पहुंचे.