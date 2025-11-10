बिहार में भतीजे ने चाचा की गोली मारकर की हत्या
Published : November 10, 2025 at 1:46 PM IST
नालंदा: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले नालंदा में खूनी खेल देखने को मिला है. जमीन विवाद में एक शख्स को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है. वारदात जिले की हरनौत थाना क्षेत्र के फलहनवा गांव की है.
जमीन विवाद में गोली मारकर हत्या: मृतक की पहचान फलहनवा गांव निवासी धुरी सिंह के 48 वर्षीय बेटे चंद्रदीप यादव के रूप में की गई है. पीड़ित परिवार का कहना है कि घटना उस वक्त हुई, जब चंद्रदीप प्रसाद धान की फसल काटकर खलिहान में पुंज लगा रहे थे. इसी दौरान भूमि विवाद को लेकर उनके गोतिया पक्ष के लोगों से विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने गोलीबारी शुरू कर दी.
भतीजे पर हत्या का आरोप: परिजनों का कहना है कि फायरिंग के दौरान एक गोली चंद्रदीप यादव के चेहरे पर लग गई. गंभीर रूप से घायल अवस्था में उसे आनन-फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल बिहारशरीफ ले जाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. मृतक की पत्नी सुलेखा देवी ने अपने गोतिया कैलाश यादव के बेटे भुना यादव पर हत्या का आरोप लगाया है.
"कुछ वर्ष पूर्व तीन बीघा जमीन का आपसी बंटवारा हो चुका था. इसके बावजूद आरोपित पक्ष ने करीब तीन बीघा जमीन अपनी बहू के नाम करा ली थी. अब एक कट्ठा जमीन पर भी जबरन कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी. सोमवार को जब मेरे पति उसी जमीन के धान की फसल को खलिहान में सहेज रहे थे, तभी गोतिया पक्ष के लोगों ने हमला कर दिया और गोली मार दी."- सुलेखा देवी, मृतक की पत्नी
घटना के बाद आरोपी फरार: घटना के बाद ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर हरनौत थानाध्यक्ष अपनी टीम के साथ पहुंचे और मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है. सदर डीएसपी-2 संजय कुमार जायसवाल ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है. प्रारंभिक जांच में मामला भूमि विवाद से जुड़ा प्रतीत होता है. पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है.
"सुबह सात बजे हरनौत थाना को सूचना प्राप्त हुई कि फलहनवा गांव में फायरिंग की घटना हुई है. अनुसंधान में पाया गया कि चंद्रदीप यादव की उनके भतीजे भुना यादव ने गोली मारकर हत्या कर दी है. मृतक के परिजन के बयान पर हरनौत थाना में औपचारिक प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर अनुसंधान की कार्रवाई की जा रही है. अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु विभिन्न ठिकाने पर लगातार छापेमारी की जा रही है."- संजय कुमार जायसवाल, सदर डीएसपी-2, नालंदा
