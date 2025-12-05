ETV Bharat / state

अपना ही खून बना दुश्मन, भतीजे ने हत्या कर रची थी आत्महत्या की साजिश, ऐसे खुला राज

आत्महत्या की गुत्थी पर हुआ शक: पुलिस के मुताबिक बीती दो दिसंबर को डायल 112 पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम धारीवाला में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. सूचना पर थानाध्यक्ष पथरी मनोज नौटियाल पुलिस टीम समेत मौके पर पहुंचे तो सुरेश पुत्र सुखबीर, उम्र 42 वर्ष का शव घर के कमरे में फर्श पर पड़ा मिला. मृतक शादीशुदा नहीं था और परिजन घटनास्थल पर मौजूद थे. परिवार द्वारा इसे फांसी लगाकर आत्महत्या बताया जा रहा था, लेकिन मृतक के गले पर चोट निशान दिखाई दे रहे थे. इसलिए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.

चुन्नी से गला दबाकर की हत्या: पथरी थाना पुलिस ने धारीवाला गांव में हुई ग्रामीण की हत्या की गुत्थी को सुलझा दिया है. 42 वर्षीय ग्रामीण सुरेश को उसी के भतीजे ने मौत के घाट उतारा था. पुलिस ने 24 वर्षीय सुनील नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. चाचा की गाली गलौज और जमीन बेचने की बात से नाराज सुनील ने पहले चुन्नी से गला दबाकर अपने चाचा की हत्या की और फिर चुन्नी को लटकाकर इसे आत्महत्या का रूप देना चाहा. लेकिन पुलिस की सख्ती से पूछताछ ने आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

हरिद्वार: जमीनी विवाद ने रिश्तों की सारी मर्यादाएं ध्वस्त हो गईं और अपनों के हाथ ही खून से सन गए. जमीन की रार हिंसा में बदल गई और अपना ही खून अपने ही खून का दुश्मन बन बैठा. यहां तक की हत्या को आत्महत्या दिखाने की कोशिश की गई. लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भतीजे की पूरी कारस्तानी की परत दर परत खोल दी.

भतीजे ने की चाचा की हत्या (Photo- ETV Bharat)

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुला हत्या का राज: मृतक सुरेश की शादी नहीं हुई थी, इसलिए परिवार द्वारा कोई तहरीर भी नहीं दी गई. पुलिस की ओर से ही इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया और मृतक के परिजनों से पूछताछ शुरू की. पुलिस का शक उसी व्यक्ति पर गया जो सबसे ज्यादा चिल्ला चिल्ला कर फांसी वाली कहानी सुनकर रोना धोना कर रहा था. शक की सुई भतीजे सुनील पर अटक गई. क्योंकि सबसे पहले सुनील ही सुरेश के पास पहुंचा था.

चाचा करता था गाली गलौज: सुनील ने ही घरवालों को बताया कि चाचा ने फांसी लगा ली और मैं शव को उतारकर खाट पर लिटा आया. शक की सुई घूमी तो सख्ती से पूछताछ की गई और आखिरकार सुनील टूट गया. पूछताछ में सुनील ने बताया कि चाचा अक्सर शराब पीकर आए दिन उसे गाली गलौज देता था, उसे बेइज्जत करता था. सुरेश अपनी जमीन बेचने की बात करता था. इसके कारण सुनील के मन में जलन और गुस्से से भरता जा रहा था. घटना के दिन गुस्से में सुनील ने चुन्नी से सुरेश का गला दबाया, हत्या के बाद वह घबरा गया और फांसी का नाटक रच दिया, ताकि मामला आत्महत्या लगे.

आत्महत्या रूप देने का प्लान: इसके बाद हत्या को आत्महत्या का रूप देने के उद्देश्य से उसने मृतक के गले में वही चुन्नी बांधी और शव को टीनशेड के एंगल से लटकाने का प्रयास किया. लेकिन शरीर भारी होने के कारण नीचे गिर गया. अगली सुबह सुनील ने परिवार को स्वयं सूचना दी कि चाचा ने आत्महत्या कर ली तथा वह शव को नीचे उतार चुका है.

पुलिस की सक्रियता आई काम : पथरी थाना प्रभारी मनोज नौटियाल ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया है. हत्या का खुलासा करने वाली पुलिस टीम में थानाध्यक्ष पथरी मनोज नौटियाल, एसएसआई यशवीर सिंह नेगी, दरोगा विपिन कुमार, महेंद्र पुंडीर, अपर उप निरीक्षक मुकेश राणा के साथ सिपाही मुकेश चौहान, जयपाल चौहान, अनिल सिंह और कान्तिराम शामिल रहे.

